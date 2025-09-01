Пісторіус розкритикував заяви фон дер Ляєн щодо гарантій безпеки для України: "Обговорювати це публічно абсолютно неправильно"
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про плани гарантій військової безпеки для України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.
Пісторіус зазначив, що обговорювати такі питання публічно до початку переговорів "в корені неправильно". "Європейський Союз не має повноважень або компетенції щодо розгортання військ - незалежно від того, хто або що, - я б утримався від підтвердження або коментування таких міркувань будь-яким чином", - сказав Пісторіус.
Міністр додав, що обговорення тривають, але публічні заяви на цю тему в даний момент є недоречними.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар01.09.2025 14:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар01.09.2025 15:09 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Александр Павлов #594157
показати весь коментар01.09.2025 15:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Вячеслав Перов
показати весь коментар01.09.2025 15:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Georg Lotar Georg Lotar #551191
показати весь коментар01.09.2025 15:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Наталия Гончар
показати весь коментар01.09.2025 15:31 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Сергій #608621
показати весь коментар01.09.2025 15:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Az AZLK
показати весь коментар01.09.2025 16:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль