Пісторіус розкритикував заяви фон дер Ляєн щодо гарантій безпеки для України: "Обговорювати це публічно абсолютно неправильно"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про плани гарантій військової безпеки для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

Пісторіус зазначив, що обговорювати такі питання публічно до початку переговорів "в корені неправильно". "Європейський Союз не має повноважень або компетенції щодо розгортання військ - незалежно від того, хто або що, - я б утримався від підтвердження або коментування таких міркувань будь-яким чином", - сказав Пісторіус.

Міністр додав, що обговорення тривають, але публічні заяви на цю тему в даний момент є недоречними.

