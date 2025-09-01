УКР
Новини Гарантії безпеки для України
2 514 9

Пісторіус розкритикував заяви фон дер Ляєн щодо гарантій безпеки для України: "Обговорювати це публічно абсолютно неправильно"

борис,пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про плани гарантій військової безпеки для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

Пісторіус зазначив, що обговорювати такі питання публічно до початку переговорів "в корені неправильно". "Європейський Союз не має повноважень або компетенції щодо розгортання військ - незалежно від того, хто або що, - я б утримався від підтвердження або коментування таких міркувань будь-яким чином", - сказав Пісторіус.

Міністр додав, що обговорення тривають, але публічні заяви на цю тему в даний момент є недоречними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ України до ЄС є стратегічною необхідністю і має бути частиною гарантій безпеки, - Науседа

Автор: 

фон дер Ляєн Урсула (859) Пісторіус Борис (301) гарантії безпеки (236)
А поговорити?
показати весь коментар
01.09.2025 14:57 Відповісти
Та шо там обсуждать, сильная, супер модерновая армия, вооружённая до зубов современным оружием и непонятный ядерный статус как у Израиля, всё остальное это пустая болтовня, которая не работает в современном мире.
показати весь коментар
01.09.2025 15:09 Відповісти
Невже хоч одна людина притомна знайшлася, що додумалася до цього! Звичайно, що такі гарантії треба обговорювати таємно, інакше пуйло ніколи не погодиться на мир. Як він може припинити війну, коли знатиме, що після неї введуть в Україну європейських миротворців? Максимум пуйло може погодитися на турецьких миротворців - і то не факт! На китайських Україна не повинна погоджуватися.
показати весь коментар
01.09.2025 15:12 Відповісти
піздоріз все правильно говорить
показати весь коментар
01.09.2025 15:15 Відповісти
Обговорювати взагалі ніхто нікому заборонити не може. Деталі - таємниця! Як що боятися кацапорилих так,що аж сратися тільки від одного обговорення... Ну,тоді не знаю... Останнього німця вбили в 1945 році. В жодному разі не підтримую та не виправдовую нацизм,але денацифікація без рамок здорового глузду зашкодила Германії.
показати весь коментар
01.09.2025 15:21 Відповісти
а отакі міжусобні кусачки в інформпросторі говорять лиш про бардак між вами - й то ОК?
показати весь коментар
01.09.2025 15:31 Відповісти
Ще один сцикун
показати весь коментар
01.09.2025 15:43 Відповісти
Рішуче засуджує! Навіть кушати спокійно не може
показати весь коментар
01.09.2025 16:11 Відповісти
 
 