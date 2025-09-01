Вступ України до ЄС є стратегічною необхідністю і має бути частиною гарантій безпеки, - Науседа

Членство України в ЄС є гарантією безпеки для України, і 2030 рік має стати ціллю для оформлення членства України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час пресконференції разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн поблизу кордону Литви з Білоруссю.

"Вступ України до Європейського Союзу є як стратегічною необхідністю, так і моральним обов'язком. Членство в ЄС також є гарантією безпеки для України. 2030 рік має стати ціллю для оформлення членства України", – наголосив Науседа.

"Гарантії безпеки мають бути надійними: сильна українська армія в поєднанні зі значною європейською та трансатлантичною присутністю", – додав він і зауважив, що Литва готова зробити свій внесок.

Науседа вважає, що тим часом військову допомогу Україні необхідно збільшити, а санкції проти Росії – посилити.

"19-й пакет санкцій має бути спрямований на такі ключові сфери, як "Росатом", нафта і газ, банки та тіньовий флот. (…) Литва налаштована вимагати використання заморожених активів. Використання прибутків з них було гарною ідеєю, але цього недостатньо. Йдеться про катастрофічні втрати, за які несе відповідальність Росія. Людські життя, інфраструктура, будівлі, транспортна інфраструктура… Росія як країна, відповідальна за цю війну, повинна заплатити, тому ми будемо послідовно намагатися переконати деякі скептично налаштовані країни, які все ще вагаються щодо використання заморожених активів, і сподіваємося, що зрештою ми отримаємо результат", – сказав Науседа.

