Лідери Європи 4 вересня у Парижі обговорюватимуть гарантії безпеки для України, - FT

Гарантії безпеки для України. Що обговорюватимуть у Парижі 4 вересня?

4 вересня європейські лідери проведуть зустріч у Парижі, на якій обговорюватимуть можливі гарантії безпеки для України.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч відбуватиметься на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона.

У ній візьмуть участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Бритінї Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Журналісти нагадали, що до складу миротворців, який можуть розгорнути, можуть включити десятки тисяч військових європейських країн. Також їм можуть надати підтримку США, зокрема системами командування та управління, а також розвідкою.

Читайте: Існує "чітка дорожня карта" щодо можливого розгортання військ на території України, - фон дер Ляєн

+4
Ніяк не можуть наговоритися
01.09.2025 08:30 Відповісти
+2
якщо певернеться ковід, то всі ці люди не зможуть більше збиратися разом і виявиться, що й без цього нічого не змінилося
01.09.2025 08:44 Відповісти
+1
Чергові теревені,які закінчаться нічим.
01.09.2025 08:33 Відповісти
Ніяк не можуть наговоритися
01.09.2025 08:30 Відповісти
Чергові теревені,які закінчаться нічим.
01.09.2025 08:33 Відповісти
ху..й.ло не відмовиться далі вести війну допоки його не посадять за грати
01.09.2025 08:33 Відповісти
На палю.
01.09.2025 09:03 Відповісти
Й поки є кацапи-дегенерати які йдуть воювати в надії заробити грошей.
01.09.2025 09:57 Відповісти
якщо певернеться ковід, то всі ці люди не зможуть більше збиратися разом і виявиться, що й без цього нічого не змінилося
01.09.2025 08:44 Відповісти
Всі ці гарантії лайна варті.
01.09.2025 09:02 Відповісти
Задружать вони нас)
01.09.2025 09:10 Відповісти
Про що кіно? А, знову про обговорення.🤣
01.09.2025 09:11 Відповісти
Нема довіри їх порожнім балачкам. Приборкати Орбана не в змозі, направити ВСІ заморожені москальскі активи теж не в змозі. А іхні миротворці до дупи, бо допомагати нам битися і звільняти наші землі вони не допоможуть. Тільки заважатимуть ЗСУ робити свою справу, та зроблять нову сіру зону, а на Українців що мешкають у цій зоні всім байдуже.
01.09.2025 09:25 Відповісти
Гарантія безпеки -- це гарантована війна для гаранта. Вони не хочуть припинити торгівлю з Московією, заборонити обмін туристами, але будуть воювати за Україну? Так нехай воюють зараз, чого чекати на хто зна що.
01.09.2025 09:27 Відповісти
ЄВРОПЕКЙСЬКІ ЛІДИРУЮЮЧІ НА ПРОТЯЗІ 4 РОКІВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 3,14СТАБОЛИ ЗБЕРУТЬСЯ ДЛЯ ЧЕРГОВОГО ПЕРЕЛИВАННЯ НАБОРУ СЛІВ ІЗ "ПУСТОГО В ПОРОЖНЄ" ...
01.09.2025 09:27 Відповісти
Потрібно добавляти, в черговий раз і без толку
01.09.2025 09:44 Відповісти
Вони б ще обговорили гарантії цілісності.
01.09.2025 09:50 Відповісти
 
 