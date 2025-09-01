Лідери Європи 4 вересня у Парижі обговорюватимуть гарантії безпеки для України, - FT

4 вересня європейські лідери проведуть зустріч у Парижі, на якій обговорюватимуть можливі гарантії безпеки для України.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч відбуватиметься на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона.

У ній візьмуть участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Бритінї Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Журналісти нагадали, що до складу миротворців, який можуть розгорнути, можуть включити десятки тисяч військових європейських країн. Також їм можуть надати підтримку США, зокрема системами командування та управління, а також розвідкою.

