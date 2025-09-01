Лідери Європи 4 вересня у Парижі обговорюватимуть гарантії безпеки для України, - FT
4 вересня європейські лідери проведуть зустріч у Парижі, на якій обговорюватимуть можливі гарантії безпеки для України.
Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Зустріч відбуватиметься на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона.
У ній візьмуть участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Бритінї Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Журналісти нагадали, що до складу миротворців, який можуть розгорнути, можуть включити десятки тисяч військових європейських країн. Також їм можуть надати підтримку США, зокрема системами командування та управління, а також розвідкою.
Топ коментарі
+4 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар01.09.2025 08:30 Відповісти Посилання
+2 tanix pristavka
показати весь коментар01.09.2025 08:44 Відповісти Посилання
+1 Gary Grant
показати весь коментар01.09.2025 08:33 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар01.09.2025 08:30 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар01.09.2025 08:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
БК С
показати весь коментар01.09.2025 08:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Артём Назаренко #597587
показати весь коментар01.09.2025 09:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар01.09.2025 09:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
tanix pristavka
показати весь коментар01.09.2025 08:44 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Артём Назаренко #597587
показати весь коментар01.09.2025 09:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Петрик Похмільський
показати весь коментар01.09.2025 09:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
liwimta
показати весь коментар01.09.2025 09:11 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Marina Dmitrenko
показати весь коментар01.09.2025 09:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Desar
показати весь коментар01.09.2025 09:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар01.09.2025 09:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Olena Olena #512149
показати весь коментар01.09.2025 09:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Kostiantyn Danylevych #596847
показати весь коментар01.09.2025 09:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль