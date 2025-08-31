УКР
Існує "чітка дорожня карта" щодо можливого розгортання військ на території України, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що існує "чітка дорожня карта" щодо можливого розгортання військ європейських країн на території України.

Про це президентка ЄК розповіла в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами фон дер Ляєн, у Європі розробляють "досить точні плани" щодо можливого розгортання військ в Україні в межах повоєнних гарантій безпеки, які матимуть повну підтримку з боку США.

"Гарантії безпеки є першочерговими та абсолютно вирішальними. Ми маємо чітку дорожню карта, і ми мали угоду в Білому домі і ця робота дуже добре просувається", - сказала вона.

Читайте також: Фон дер Ляєн: Путін - хижак. Європа буде безпечною лише з надійним східним кордоном

За словами очільниці Єврокомісії, йдеться про роботу над планами "розгортання багатонаціональних військ і підтримкою американців".

"Президент Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною підтримки. Це було дуже чітко і неодноразово підтверджено", - сказала вона.

Водночас президентка ЄК не уточнила, якою може бути ця присутність США.

Як може виглядати розміщення військ в Україні?

За даними Financial Times, заплановане розміщення військ передбачає участь десятків тисяч військовослужбовців під керівництвом Європи, а також допомогу з боку США, включно з системами командування та управління, а також розвідувальні та спостережні засоби.

Ця домовленість була досягнута на зустрічі між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, що відбулася 18 серпня.

Читайте також: ЄС пропонує 40-кілометрову буферну зону між Україною та Росією, - Politico

Троє дипломатів, поінформованих про ці плани, повідомили FT, що ті, хто зустрічався з Трампом у Вашингтоні, зберуться в Парижі в четвер, 4 вересня, на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона, щоб продовжити обговорення на високому рівні. Учасниками зустрічі стануть канцлер Німеччини Фрідріх, прем'єр-міністр Великобританії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та Урсула фон дер Ляєн.

Водночас пресслужба Єлисейського палацу відмовилася відповісти на запит видання про коментар.

За словами фон дер Ляєн, минулого тижня міністри оборони "Коаліції охочих" зустрілися і "розробили досить точні плани" включно з обговоренням "необхідних елементів для функціонального нарощування військ".

"Звісно, це завжди потребує політичного рішення відповідної країни, тому що розгортання військ є одним із найважливіших суверенних рішень нації", - додала вона.

Читайте також: Миротворчу місію в Україні може очолити командувач сил НАТО в Європі Гринкевич, - The Telegraph

Фінансування ЗСУ

Також президентка ЄК розповіла, що нині Єврокомісія вивчатиме нові джерела отримання коштів, щоб забезпечити "стале фінансування Збройних Сил України як гарантії безпеки".

Вона зазначила, що після будь-якої мирної угоди Києву знадобиться "досить значна кількість військових, і їм потрібні добра платня та, звісно, сучасне оснащення безумовно, ЄС повинен буде зробити свій внесок".

Крім цього, посадовиця додала, що наявні джерела фінансування України з боку Брюсселя, включаючи бюджетну підтримку, повинні залишатися в мирний час.

Читайте також: Мерц: Наразі ніхто не говорить про введення сухопутних військ в Україну

Європа (1979) США (24189) фон дер Ляєн Урсула (859) гарантії безпеки (232)
