Фон дер Ляєн: Путін - хижак. Європа буде безпечною лише з надійним східним кордоном

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Латвії попередила про загрози, які становить Росія для Європи, та наголосила на важливості зміцнення східного кордону ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ризики, про які нас попереджали ваша країна та інші країни Балтії, на жаль, матеріалізувалися. Брутальна війна Росії проти України триває вже четвертий рік, Путін - хижак, представники Путіна роками націлюються на наші суспільства гібридними атаками, кібератаками, а використання мігрантів як зброї - ще один приклад", - сказала вона.

Фон дер Ляєн закликала країни-члени інвестувати в оборону, розширювати можливості спільних закупівель і працювати над готовністю реагувати на нові загрози. Вона також відзначила необхідність зміцнення Збройних сил України, аби вони стали "сталевим дикобразом, неперетравним для потенційних загарбників".

+3
Та то вже давно ясно, що саме ЗСУ для вас надійний кордон!!! ,,партнери" хрінові!
29.08.2025 15:41 Відповісти
Омерзительно как она подлизывается к Трампу.
29.08.2025 15:35 Відповісти
путін сцикливе куйло, яке скуйовжується як куй в холодній воді - коли отримує пздюлєй. Але ви ще більші сцикуни і бариги - тому він для вас і виглядає хижаком. Ви навіть чужими руками боїтеся прибрати терориста. Дякуйте його тупості , що він поліз в Україну,бо якщо б почав з якоїсь Естонії то невідомо могли б ви зараз щось розказувати , чи ні.
29.08.2025 15:38 Відповісти
Москальня кацапська варвари-андрофаги(людожери), це і є колективний ******!
29.08.2025 15:38 Відповісти
Які ж ви недолугі. Я не розумію, невже вам подобається бути мерзенними циніками? Хто в світі може повірити, що ви не здатні при бажанні, напхати в пику ***** стільки, що він сконає з усім оточенням? Навіщо прикидатися такими слабкими нікчемами? Ви когось хочете розжалити? Мабуть українців, аби ми співчували вам і покірно виконували свою місію щита Європи.
Давайте вже разом ним бути в Україні всіма силами, а не піз...обольством!
29.08.2025 15:40 Відповісти
Ну як хижак... Скоріше зараза чи паразит.

Кількість хижаків регулюють, паразитів просто знищують.

Європі просто давно треба визначитися чи потрібне їм якесь життя за східним кордоном взагалі. Ніякої користі від росіян нема.
Голодом, хворобами, алкоголем, наркотою можна звести ту срану популяцію до значень похибки за одне стоічча.
29.08.2025 15:40 Відповісти
Та то вже давно ясно, що саме ЗСУ для вас надійний кордон!!! ,,партнери" хрінові!
29.08.2025 15:41 Відповісти
куйло, світове чмо, котре нападає на слабших і ніколи не буде нападати на собі рівних,через те,що він негідник і серун.
29.08.2025 15:43 Відповісти
Вона також відзначила необхідність зміцнення Збройних сил України, аби вони стали "сталевим дикобразом, неперетравним для потенційних загарбників".

Це вона про гарантії безпеки й НАТО, якщо ще хтось на четвертому році не зрозумів)
29.08.2025 15:43 Відповісти
Вона також відзначила необхідність зміцнення Збройних сил України, аби вони стали "сталевим дикобразом, неперетравним для потенційних загарбників". "УКРАЇНСЬКИЙ ДИКОБРАЗ" ДЛЯ ЗАХИСТУ ЄС І НАТО ВІД РАШИСТСЬКОГО СКАЖЕНОГО ПСА
29.08.2025 16:09 Відповісти
Європа хоче, щоб нато вернулось до кордонів 1990 року, хоче щоб америка вивела війська з Європи і хоче бути західним регіоном росії
29.08.2025 16:23 Відповісти
Криса теж хижак.
Але допоки Європа не стане хоча б котом, так і будете тікати від кожної миші...
29.08.2025 16:35 Відповісти
Путін не хижак. Хижак це поважно. Путін це клінічний садист.
29.08.2025 17:41 Відповісти
 
 