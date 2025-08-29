Фон дер Ляєн: Путін - хижак. Європа буде безпечною лише з надійним східним кордоном

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Латвії попередила про загрози, які становить Росія для Європи, та наголосила на важливості зміцнення східного кордону ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ризики, про які нас попереджали ваша країна та інші країни Балтії, на жаль, матеріалізувалися. Брутальна війна Росії проти України триває вже четвертий рік, Путін - хижак, представники Путіна роками націлюються на наші суспільства гібридними атаками, кібератаками, а використання мігрантів як зброї - ще один приклад", - сказала вона.

Фон дер Ляєн закликала країни-члени інвестувати в оборону, розширювати можливості спільних закупівель і працювати над готовністю реагувати на нові загрози. Вона також відзначила необхідність зміцнення Збройних сил України, аби вони стали "сталевим дикобразом, неперетравним для потенційних загарбників".

