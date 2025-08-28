Зеленський обговорив із фон дер Ляєн санкції проти РФ та євроінтеграцію України

Президент Володимир Зеленський підтвердив розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої обговорили санкційний тиск на Росію та подальший рух України до ЄС.

Зеленський подякував очільниці Єврокомісії за підтримку українців після масованої атаки Росії та наголосив на необхідності посилювати тиск на РФ.

"Але поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися. Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами", - додав він.

Сторони також обговорили євроінтеграційний шлях України. Зеленський зазначив, що очікує на позитивне рішення про відкриття переговорного кластера для України та Молдови найближчим часом.

