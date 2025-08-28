УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9270 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Зеленського та фон дер Ляєн
288 6

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн санкції проти РФ та євроінтеграцію України

Зеленський зустрівся із фон дер Ляєн

Президент Володимир Зеленський підтвердив розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої обговорили санкційний тиск на Росію та подальший рух України до ЄС.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував очільниці Єврокомісії за підтримку українців після масованої атаки Росії та наголосив на необхідності посилювати тиск на РФ.

"Але поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися. Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами", - додав він.

Сторони також обговорили євроінтеграційний шлях України. Зеленський зазначив, що очікує на позитивне рішення про відкриття переговорного кластера для України та Молдови найближчим часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина заборонила в’їзд Мадяру: Зеленський доручив МЗС "реагувати відповідно"

Автор: 

Зеленський Володимир (25281) санкції (12604) фон дер Ляєн Урсула (849)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоть би, він за міндіча, не забув попросити, у Європейських керівників! Бо 8 млрд дол, треба ж, якось уберегти!
показати весь коментар
28.08.2025 17:39 Відповісти
Він послав парочку Козир- умєров з СтьопоюВіткоффом ПРо це домовлятися
показати весь коментар
28.08.2025 17:44 Відповісти
якщо врахувати , що за спиною умєрова стоїть рішення по громадянству США за народженням його найменшої донечки ( за акон по народженню трамп підвісив ) то....
Компашку -парочку кацапурських агентів вова послав мабуть не за державними справами України .
показати весь коментар
28.08.2025 17:47 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2025 17:42 Відповісти
Це у той час коли вовка , ще "чорнила не висохли" підписав послицю під судом та слідством , котра не являється до суду , послав двох чудіків ва главе з неконстуційним укроКозирем як перемовників до Стьопи Віткоффа ( теж нікого,у владі США) ??? Жме руку як на піаніні грав вправно імітуючи
показати весь коментар
28.08.2025 17:43 Відповісти
обговорили, який колір моркви на гілці перед мордою віслюка. чи це локшина на вухах українців?
показати весь коментар
28.08.2025 18:14 Відповісти
 
 