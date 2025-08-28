УКР
Новини Угорщина заборонила в’їзд Мадяру
Угорщина заборонила в’їзд Мадяру: Зеленський доручив МЗС "реагувати відповідно"

Заборона Угорщини на в’їзд Мадяру. Як відреагував Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що угорські посадовці намагаються перекласти на Україну провину за війну, що триває.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції світу щодо припинення вогню та реальної дипломатії, і єдиний, хто відкинув їх, – це Росія. На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку Росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю наших людей: тільки за одну цю ніч і тільки в Києві російські дрони та ракети забрали життя 17 людей, і серед них чотири дитини.

Утім щодня з Угорщини лунають нові звинувачення на адресу України. Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей", - наголосив Зеленський.

За словами президента, якщо Угорщина дійсно заборонила в'їзд до країни та у всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це "може викликати тільки обурення".

"Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно", - підсумував глава держави.

Читайте: 20-річний киянин видавав себе за Мадяра у TikTok та збирав кошти "на ЗСУ". Його затримала поліція. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Пізніше командир Сил безпілотних систем Мадяр прокоментував заборону влади Угорщини.

Що передувало?

Уранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

Читайте також: СБС - "хробачий жах", - новий командувач Роберт Бровді анонсував зміни в Силах безпілотних систем

+9
*******, це протухші консерви сруського міра. Гени беруть своє. Пройшли століття, як їх князь Іштван, вивів цю ******* з передгір'я Уралу, і оселив на родючих землях Дунаю. Краще б ці падлюки до цих пір були б в якійсь автономії на параші, а не ганьбили європейські інституції.
28.08.2025 16:06
+4
Хіба справа в тому що він знав чи не знав?Це провокація від *******.
28.08.2025 16:25
+3
Смешно,с учетом,что из Украины не выпускают мужчин вообще. Думаю,Мадяр не расстроится.
28.08.2025 16:18
28.08.2025 16:04
28.08.2025 16:25
І що ти пропонуєш, щоб наші, перед тим як нанести удар, спочатку проводили опрос у усіх ху...ловських посіпак. Залиш ти методички фсб
28.08.2025 16:31
28.08.2025 16:35
*******, це протухші консерви сруського міра. Гени беруть своє. Пройшли століття, як їх князь Іштван, вивів цю ******* з передгір'я Уралу, і оселив на родючих землях Дунаю. Краще б ці падлюки до цих пір були б в якійсь автономії на параші, а не ганьбили європейські інституції.
28.08.2025 16:06
Смешно,с учетом,что из Украины не выпускают мужчин вообще. Думаю,Мадяр не расстроится.
28.08.2025 16:18
Це як? Заборонити Мадьяру виїзд, будь куди...
28.08.2025 16:19
Серйозно? Це зараз основна проблема у гундосого недомірка?! В тебе столицю розгатили вночі, у*бан ти кончений! Роздерла б цю смердючу запухшу пику голими б рукками!
28.08.2025 16:26
Піарники вправно написали вовці текст - це головне для МАРОДЕРАТУ на зараз.

доречі, сьогодні з акту протесту сенатроів на чолі з губернатором Іллінойсу Пріцкером перед Білим Домомо діям Трмапа ( по Україні у т ч) дізналася , що американський Козир 5 раз відкосив від служби в армії ))
28.08.2025 16:42
Надеюсь "Мадьяр" ответит зеркально-запретит "вьезд" углеводородам на територию Венгрии.
28.08.2025 16:30
Ціль пристріляна ,як полатають і заповнять трубу нафтою можна ще лупанути .
28.08.2025 16:54
 
 