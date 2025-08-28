Угорщина заборонила в’їзд Мадяру: Зеленський доручив МЗС "реагувати відповідно"

Президент Володимир Зеленський заявив, що угорські посадовці намагаються перекласти на Україну провину за війну, що триває.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції світу щодо припинення вогню та реальної дипломатії, і єдиний, хто відкинув їх, – це Росія. На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку Росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю наших людей: тільки за одну цю ніч і тільки в Києві російські дрони та ракети забрали життя 17 людей, і серед них чотири дитини.



Утім щодня з Угорщини лунають нові звинувачення на адресу України. Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей", - наголосив Зеленський.

За словами президента, якщо Угорщина дійсно заборонила в'їзд до країни та у всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це "може викликати тільки обурення".

"Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно", - підсумував глава держави.

Читайте: 20-річний киянин видавав себе за Мадяра у TikTok та збирав кошти "на ЗСУ". Його затримала поліція. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Пізніше командир Сил безпілотних систем Мадяр прокоментував заборону влади Угорщини.

Що передувало?

Уранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

Читайте також: СБС - "хробачий жах", - новий командувач Роберт Бровді анонсував зміни в Силах безпілотних систем