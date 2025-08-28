Венгрия запретила въезд Мадяру: Зеленский поручил МИД "реагировать соответствующим образом"

РУС
Новости Венгрия запретила въезд Мадяру
3 249 17

Президент Владимир Зеленский заявил, что венгерские чиновники пытаются переложить на Украину вину за продолжающуюся войну.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мы в Украине восприняли положительно все предложения мира о прекращении огня и реальной дипломатии, и единственный, кто отверг их, - это Россия. К сожалению, справедливой реакции Венгрии на такое поведение России до сих пор нет, как нет даже соболезнований в связи с гибелью наших людей: только за одну эту ночь и только в Киеве российские дроны и ракеты унесли жизни 17 человек, и среди них четыре ребенка.

Впрочем, каждый день из Венгрии звучат новые обвинения в адрес Украины. Венгерские чиновники дошли до того, что пытаются дискриминировать представителей венгерской общины в Украине за их участие в защите нашего государства и людей", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, если Венгрия действительно запретила въезд в страну и во всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, то это "может вызвать только возмущение".

"Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно", - подытожил глава государства.

Запрет Венгрии на въезд Мадяру. Как отреагировал Зеленский?

Читайте: 20-летний киевлянин выдавал себя за Мадяра в TikTok и собирал средства "на ВСУ". Его задержала полиция. ФОТОрепортаж

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Позже командир Сил беспилотных систем Мадяр прокомментировал запрет властей Венгрии.

Что предшествовало?

Утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

Читайте также: СБС - "червячий кошмар", - новый командующий Роберт Бровди анонсировал изменения в Силах беспилотных систем

Автор: 

Венгрия (2085) Зеленский Владимир (21741) Бровди Роберт Мадяр (41)
Топ комментарии
+10
*******, це протухші консерви сруського міра. Гени беруть своє. Пройшли століття, як їх князь Іштван, вивів цю ******* з передгір'я Уралу, і оселив на родючих землях Дунаю. Краще б ці падлюки до цих пір були б в якійсь автономії на параші, а не ганьбили європейські інституції.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:06 Ответить
+5
Хіба справа в тому що він знав чи не знав?Це провокація від *******.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:25 Ответить
+4
Надеюсь "Мадьяр" ответит зеркально-запретит "вьезд" углеводородам на територию Венгрии.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
З усією повагою до Мадяра, а він шо не знав, що його можуть ****** не пустити?
показать весь комментарий
28.08.2025 16:04 Ответить
Хіба справа в тому що він знав чи не знав?Це провокація від *******.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:25 Ответить
Провокація.
Трамп домовився з ********, що вони не будуть блокувати вступ України в ЄС.
Що зробити, щоб догодити Трампу і ***** одночасно? Влаштувати провокацаю. Срач. Мад'яри з успіхом це й влаштували.
Зеленський доручив МЗС "реагувати відповідно"
показать весь комментарий
28.08.2025 17:14 Ответить
І що ти пропонуєш, щоб наші, перед тим як нанести удар, спочатку проводили опрос у усіх ху...ловських посіпак. Залиш ти методички фсб
показать весь комментарий
28.08.2025 16:31 Ответить
Я ж не про те. Я про те шо ****** ********** повії, а він до них поїхав. Інша справа, може так було потрібно, я ж не знаю? Тоді це можна зрозуміти...
показать весь комментарий
28.08.2025 16:35 Ответить
A razve on kudi ta poiehal ?
показать весь комментарий
28.08.2025 17:09 Ответить
Так, а де вони його тоді не пустили?
показать весь комментарий
28.08.2025 17:29 Ответить
*******, це протухші консерви сруського міра. Гени беруть своє. Пройшли століття, як їх князь Іштван, вивів цю ******* з передгір'я Уралу, і оселив на родючих землях Дунаю. Краще б ці падлюки до цих пір були б в якійсь автономії на параші, а не ганьбили європейські інституції.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:06 Ответить
Смешно,с учетом,что из Украины не выпускают мужчин вообще. Думаю,Мадяр не расстроится.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:18 Ответить
Це як? Заборонити Мадьяру виїзд, будь куди...
показать весь комментарий
28.08.2025 16:19 Ответить
Серйозно? Це зараз основна проблема у гундосого недомірка?! В тебе столицю розгатили вночі, у*бан ти кончений! Роздерла б цю смердючу запухшу пику голими б рукками!
показать весь комментарий
28.08.2025 16:26 Ответить
Піарники вправно написали вовці текст - це головне для МАРОДЕРАТУ на зараз.

доречі, сьогодні з акту протесту сенатроів на чолі з губернатором Іллінойсу Пріцкером перед Білим Домомо діям Трмапа ( по Україні у т ч) дізналася , що американський Козир 5 раз відкосив від служби в армії ))
показать весь комментарий
28.08.2025 16:42 Ответить
Надеюсь "Мадьяр" ответит зеркально-запретит "вьезд" углеводородам на територию Венгрии.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:30 Ответить
Ціль пристріляна ,як полатають і заповнять трубу нафтою можна ще лупанути .
показать весь комментарий
28.08.2025 16:54 Ответить
Нафта до Угорщини іде територією України, ми самі її качаємо. Питання: якого хєра?
показать весь комментарий
28.08.2025 17:03 Ответить
 
 