Венгрия запретила въезд Мадяру: Зеленский поручил МИД "реагировать соответствующим образом"

Президент Владимир Зеленский заявил, что венгерские чиновники пытаются переложить на Украину вину за продолжающуюся войну.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мы в Украине восприняли положительно все предложения мира о прекращении огня и реальной дипломатии, и единственный, кто отверг их, - это Россия. К сожалению, справедливой реакции Венгрии на такое поведение России до сих пор нет, как нет даже соболезнований в связи с гибелью наших людей: только за одну эту ночь и только в Киеве российские дроны и ракеты унесли жизни 17 человек, и среди них четыре ребенка.



Впрочем, каждый день из Венгрии звучат новые обвинения в адрес Украины. Венгерские чиновники дошли до того, что пытаются дискриминировать представителей венгерской общины в Украине за их участие в защите нашего государства и людей", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, если Венгрия действительно запретила въезд в страну и во всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, то это "может вызвать только возмущение".

"Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно", - подытожил глава государства.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Позже командир Сил беспилотных систем Мадяр прокомментировал запрет властей Венгрии.

Что предшествовало?

Утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

