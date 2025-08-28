20-летний киевлянин выдавал себя за Мадяра в TikTok и собирал средства "на ВСУ". Его задержала полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители задержали 20-летнего киевлянина, который создал фейковую страницу в TikTok и от командира полка ударных беспилотных авиационных систем ВСУ собирал средства якобы на Силы обороны.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции.

Ранее командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) предупредил о мошенниках, которые собирают средства от его имени.

Так, мужчина использовал реальные видео с военным, выдавая себя за него и призывал граждан делать взносы на нужды армии.

"На самом деле мошенник тратил полученные средства на собственные нужды. Известно по меньшей мере о двух пострадавших: один перечислил на карточку фигуранта 5 тысяч гривен, другой - 23,5 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили злоумышленника и во время обысков изъяли у него компьютер и мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

Сейчас ему сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

