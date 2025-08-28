РУС
20-летний киевлянин выдавал себя за Мадяра в TikTok и собирал средства "на ВСУ". Его задержала полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители задержали 20-летнего киевлянина, который создал фейковую страницу в TikTok и от командира полка ударных беспилотных авиационных систем ВСУ собирал средства якобы на Силы обороны.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) предупредил о мошенниках, которые собирают средства от его имени.

Так, мужчина использовал реальные видео с военным, выдавая себя за него и призывал граждан делать взносы на нужды армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нефтепровод "Дружба" отдыхает, - Мадьяр сообщил об ударе СБС по нефтеперекачивающей станции "Никольское"

"На самом деле мошенник тратил полученные средства на собственные нужды. Известно по меньшей мере о двух пострадавших: один перечислил на карточку фигуранта 5 тысяч гривен, другой - 23,5 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили злоумышленника и во время обысков изъяли у него компьютер и мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

Сейчас ему сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте: Мадьяр отчитался о неделе ударов по российским НПЗ: поражены по меньшей мере четыре крупных объекта

Юноша выдавал себя за Мадяра и собирал средства. Его задержала полиция

Автор: 

Киев (26022) мошенничество (1272) Нацполиция (16720) Бровди Роберт Мадяр (38)
+17
Краще рожу показати - і на зону.
28.08.2025 10:03 Ответить
28.08.2025 10:03 Ответить
+13
20-річні не створені для війни,- Зеленський
28.08.2025 10:12 Ответить
28.08.2025 10:12 Ответить
+12
І цих гнид треба випускати за кордон? Нормально пристусовуються, за них гинуть, а вони як ті Z-тварини від влади наживаються на горі.
28.08.2025 10:25 Ответить
28.08.2025 10:25 Ответить
на зону хай рукавиці шиє .
28.08.2025 10:00 Ответить
28.08.2025 10:00 Ответить
Краще рожу показати - і на зону.
28.08.2025 10:03 Ответить
28.08.2025 10:03 Ответить
Низзя
генафонд и паприкольный избиратиль
28.08.2025 10:20 Ответить
28.08.2025 10:20 Ответить
Етапи "великого" шляху
28.08.2025 10:07 Ответить
28.08.2025 10:07 Ответить
Є чудовий Мадяр, всі інші то не чудові.
28.08.2025 10:09 Ответить
28.08.2025 10:09 Ответить
20-річні не створені для війни,- Зеленський
28.08.2025 10:12 Ответить
28.08.2025 10:12 Ответить
*******.
Випустить його за кордон як отіх 22. Відрижті тестікули і випустить за кордон.
28.08.2025 10:17 Ответить
28.08.2025 10:17 Ответить
Мерзота паскудна. Такого вже не виправити.
28.08.2025 11:35 Ответить
28.08.2025 11:35 Ответить
Пропонуєтє відстрілювати?
28.08.2025 11:54 Ответить
28.08.2025 11:54 Ответить
На розмінування на 0.
28.08.2025 10:17 Ответить
28.08.2025 10:17 Ответить
Лжероберт I
28.08.2025 10:21 Ответить
28.08.2025 10:21 Ответить
І цих гнид треба випускати за кордон? Нормально пристусовуються, за них гинуть, а вони як ті Z-тварини від влади наживаються на горі.
28.08.2025 10:25 Ответить
28.08.2025 10:25 Ответить
Молодежь считает что работа на зарплату это пожизненное рабство. Но мир устроен именно так.
28.08.2025 10:27 Ответить
28.08.2025 10:27 Ответить
А гвінтівку тобі,а послати тебе в бій... до 25 років-нізя...
28.08.2025 10:27 Ответить
28.08.2025 10:27 Ответить
1- наказати тяжко і публічно - щоби інші знали
2- як правило - волонтерські добровільні пожертви не показують ...
А тут видно - за пару днів - десятки добровільних внесків від 30 до 3000 грн

Такий народ не переможеш !
28.08.2025 10:33 Ответить
28.08.2025 10:33 Ответить
Сукня відправити на фронт, копати траншеї!!!
28.08.2025 10:53 Ответить
28.08.2025 10:53 Ответить
Так вот кто команду давал! А Сиряйло не тому въезд в Шенген запретил!
28.08.2025 12:48 Ответить
28.08.2025 12:48 Ответить
 
 