Мадяр отчитался о неделе ударов по российским НПЗ: поражено как минимум четыре крупных объекта
Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт (Мадяр) Бровди подытожил результаты операции против российских нефтеперерабатывающих заводов и соприкасающихся с ними целей.
Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что в течение недели украинские дроны нанесли удары по меньшей мере по четырем крупным объектам на территории России.
В перечне пораженных объектов:
- 14 августа - Лукойл Волгоградский НПЗ (бывший Сталинград), сообщается об остановке работы;
- 18 августа - нефтеперекачивающая станция "Дружба" в Никольском, Тамбовская область. Россияне заявили о восстановлении через 48 часов, однако подтверждений запуска нет;
- 20 августа - НПЗ "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Ростовская обл) - по состоянию на 12:00 23 августа пожар на объекте продолжает увеличивать площадь;
- 21 августа - "Дружба" (НПС Унеча, Брянская область).
Напомним, что вечером 21 августа 14 полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.
