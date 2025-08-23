Мадяр отчитался о неделе ударов по российским НПЗ: поражено как минимум четыре крупных объекта

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт (Мадяр) Бровди подытожил результаты операции против российских нефтеперерабатывающих заводов и соприкасающихся с ними целей.

Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что в течение недели украинские дроны нанесли удары по меньшей мере по четырем крупным объектам на территории России.

В перечне пораженных объектов:

14 августа - Лукойл Волгоградский НПЗ (бывший Сталинград), сообщается об остановке работы;

18 августа - нефтеперекачивающая станция "Дружба" в Никольском, Тамбовская область. Россияне заявили о восстановлении через 48 часов, однако подтверждений запуска нет;

20 августа - НПЗ "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Ростовская обл) - по состоянию на 12:00 23 августа пожар на объекте продолжает увеличивать площадь;

21 августа - "Дружба" (НПС Унеча, Брянская область).

Напомним, что вечером 21 августа 14 полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.

Читайте также: В России городу с 35-тысячным населением отключили воду, чтобы потушить Новошахтинский НПЗ