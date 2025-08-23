РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9130 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 761 13

Мадяр отчитался о неделе ударов по российским НПЗ: поражено как минимум четыре крупных объекта

нпз

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт (Мадяр) Бровди подытожил результаты операции против российских нефтеперерабатывающих заводов и соприкасающихся с ними целей.

Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что в течение недели украинские дроны нанесли удары по меньшей мере по четырем крупным объектам на территории России.

В перечне пораженных объектов:

  • 14 августа - Лукойл Волгоградский НПЗ (бывший Сталинград), сообщается об остановке работы;
  • 18 августа - нефтеперекачивающая станция "Дружба" в Никольском, Тамбовская область. Россияне заявили о восстановлении через 48 часов, однако подтверждений запуска нет;
  • 20 августа - НПЗ "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Ростовская обл) - по состоянию на 12:00 23 августа пожар на объекте продолжает увеличивать площадь;
  • 21 августа - "Дружба" (НПС Унеча, Брянская область).

Напомним, что вечером 21 августа 14 полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.

Читайте также: В России городу с 35-тысячным населением отключили воду, чтобы потушить Новошахтинский НПЗ

Автор: 

НПЗ (270) россия (96949) Бровди Роберт Мадяр (37) Силы беспилотных систем (204)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
якийсь Мадяр перекрив краник орбанівським мадярам.
показать весь комментарий
23.08.2025 19:03 Ответить
+3
Дрони атакували Санкт-Петербург: зупинено роботу аеропорту Пулково
показать весь комментарий
23.08.2025 19:06 Ответить
+3
два рази
показать весь комментарий
23.08.2025 19:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якийсь Мадяр перекрив краник орбанівським мадярам.
показать весь комментарий
23.08.2025 19:03 Ответить
два рази
показать весь комментарий
23.08.2025 19:07 Ответить
ну видно зєля його скоро вижене з ЗСУ
показать весь комментарий
23.08.2025 19:17 Ответить
Отправит послом в ...
показать весь комментарий
23.08.2025 20:50 Ответить
В мадьярию.
показать весь комментарий
23.08.2025 20:51 Ответить
Дрони атакували Санкт-Петербург: зупинено роботу аеропорту Пулково
показать весь комментарий
23.08.2025 19:06 Ответить
+++
Где можно прочесть озвученную вами новость?
Именно первую её часть.
показать весь комментарий
23.08.2025 19:15 Ответить
Джерела: https://t.me/drozdenko_au_lo/8045 губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, https://t.me/a_beglov/10960 губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов - УП
показать весь комментарий
23.08.2025 19:22 Ответить
ну, таке... це щоб кацапи свій ковьор провітрили.
показать весь комментарий
23.08.2025 19:42 Ответить
Цікаво виходить, раніше все приписували собі або будьонов або малюк.
показать весь комментарий
23.08.2025 19:17 Ответить
Все дуже просто. Його готують до виборів у ВР, до ОП. Ще у Бахмуті забороняли СБУ його чіпляти, а питань було дуууже багато.
показать весь комментарий
23.08.2025 19:33 Ответить
Підозрюю, що Мад'яра готують до ОПи.
показать весь комментарий
23.08.2025 19:31 Ответить
Хороше погонялово...
показать весь комментарий
23.08.2025 19:38 Ответить
 
 