В России городу с 35-тысячным населением отключили воду, чтобы потушить Новошахтинский НПЗ
В Ростовской области РФ городу Красный Сулин отключили воду для тушения пожара на Новошахтинском НПЗ. Пожар продолжается третий день.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ,
Ранее в Красном Сулине, где проживают более 35 тысяч человек, Новошахтинске и соседних поселках и хуторах из-за пожара уже снижали давление воды в кранах.
Жителям обещают подвоз воды "по заявкам"; восстановление запланировано после опрессовки сетей и наполнения резервуаров.
Новошахтинский завод нефтепродуктов, который до 2021 года был связан с семьей кума Путина Виктора Медведчука, вспыхнул из-за атаки украинских дронов в ночь на 21 августа. Глава Новошахтинска Сергей Бондаренко вчера утверждал, что несмотря на дым в воздухе нет превышений норм опасных веществ.
«Донецьке насілєніє», може підтвердити!
(користуватись мізками тих рабів це все одно не навчить, але може хоч глисти в московитських дупах почнуть думати)
людожером і його бидлотою 😡
Значить росіянин ти.
Як шо в крані є вода,
То хохол насяв туда.
