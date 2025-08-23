В России городу с 35-тысячным населением отключили воду, чтобы потушить Новошахтинский НПЗ

В Ростовской области РФ городу Красный Сулин отключили воду для тушения пожара на Новошахтинском НПЗ. Пожар продолжается третий день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ,

Ранее в Красном Сулине, где проживают более 35 тысяч человек, Новошахтинске и соседних поселках и хуторах из-за пожара уже снижали давление воды в кранах.

Жителям обещают подвоз воды "по заявкам"; восстановление запланировано после опрессовки сетей и наполнения резервуаров.

Также читайте: Венгрия осталась без нефти из России. Ремонт нефтепровода после атаки украинских дронов продлится минимум 5 суток (обновлено)

Новошахтинский завод нефтепродуктов, который до 2021 года был связан с семьей кума Путина Виктора Медведчука, вспыхнул из-за атаки украинских дронов в ночь на 21 августа. Глава Новошахтинска Сергей Бондаренко вчера утверждал, что несмотря на дым в воздухе нет превышений норм опасных веществ.