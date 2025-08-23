РУС
В России городу с 35-тысячным населением отключили воду, чтобы потушить Новошахтинский НПЗ

Удар по Новошахтинскому НПЗ

В Ростовской области РФ городу Красный Сулин отключили воду для тушения пожара на Новошахтинском НПЗ. Пожар продолжается третий день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ,

Ранее в Красном Сулине, где проживают более 35 тысяч человек, Новошахтинске и соседних поселках и хуторах из-за пожара уже снижали давление воды в кранах.

Жителям обещают подвоз воды "по заявкам"; восстановление запланировано после опрессовки сетей и наполнения резервуаров.

Венгрия осталась без нефти из России. Ремонт нефтепровода после атаки украинских дронов продлится минимум 5 суток

Новошахтинский завод нефтепродуктов, который до 2021 года был связан с семьей кума Путина Виктора Медведчука, вспыхнул из-за атаки украинских дронов в ночь на 21 августа. Глава Новошахтинска Сергей Бондаренко вчера утверждал, что несмотря на дым в воздухе нет превышений норм опасных веществ.

Та хай горить - погрітись можна
показать весь комментарий
23.08.2025 16:38 Ответить
Чхати....все що не Москва ніяк ні на що не впливає
показать весь комментарий
23.08.2025 16:40 Ответить
Хай згорить увесь кацапстан і фото - Трампу у шухлядку для Нобеля.
показать весь комментарий
23.08.2025 16:41 Ответить
показать весь комментарий
23.08.2025 16:41 Ответить
Можемо повторити!! Совдепія прутня, потужно палає і обезводжується!!
«Донецьке насілєніє», може підтвердити!
показать весь комментарий
23.08.2025 16:42 Ответить
Як там казав наш Москаль? "Сечу пийте"? Підтримую цю слушну думку!
(користуватись мізками тих рабів це все одно не навчить, але може хоч глисти в московитських дупах почнуть думати)
показать весь комментарий
23.08.2025 16:50 Ответить
Повторити більш потужними зарядами. А то якась фігня виходить- 5 днів і знову виробляють...
показать весь комментарий
23.08.2025 16:52 Ответить
Ще би так гарно горіла москва разом із кремлівським
людожером і його бидлотою 😡
показать весь комментарий
23.08.2025 16:57 Ответить
Як шо у крані нема води
Значить росіянин ти.
Як шо в крані є вода,
То хохол насяв туда.
показать весь комментарий
23.08.2025 17:01 Ответить
Нафтогазова брехня під соусом «енергонезалежності»
https://t.me/gononstopukraine/10747 Рух НОН-СТОП Україна

#Нафтогаз звітує про «рекорди буріння» - десятки тисяч метрів свердловин, мільярдні інвестиції, «прориви». Але поки у звітах ростуть цифри, сховища лишаються порожніми, тарифи - рекордними, а українська земля - отруєною.

Разом із газом стрімко зростають і об'єми бурового шламу. Його, замість утилізації, просто зливають у поля, річки, на околицях сіл. У відходах - важкі метали, токсична хімія, подекуди, навіть, радіаційні ризики. В Кам'янській громаді - фіктивні полігони, у Смирнівці - стихійні могильники, по всій країні - компанії з липовими ліцензіями на кшталт «Екопром Енерджі Інвест» чи «В-Пласт». Це не хаос. Це бізнес-схема, прикрита Кабміном.

В епіцентрі - екс-голова Нафтогазу Олексій #Чернишов. Його люди отримували мільярдні контракти, фіктивні посади із зарплатами по 300 тис. грн і бронь від мобілізації. Мінекології мовчить, силовики імітують розслідування. А поки - отруєні землі, хворі діти і повна відсутність контролю.
показать весь комментарий
23.08.2025 17:06 Ответить
навіщо їм вода вони ще с часів Лермонтова немиються
показать весь комментарий
23.08.2025 17:15 Ответить
 
 