У Росії місту з 35-тисячним населенням відключили воду, щоб загасити Новошахтинський НПЗ

У Ростовській області РФ місту Червоний Сулин відключили воду для гасіння пожежі на Новошахтинському НПЗ. Пожежа триває третій день.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ,

Раніше в Червоному Сулині, де мешкають понад 35 тисяч людей, Новошахтинську та сусідніх селищах та хуторах через пожежу вже знижували тиск води у кранах.

Жителям обіцяють підвіз води "за заявками"; відновлення заплановане після опресовки мереж та наповнення резервуарів.

Новошахтинський завод нафтопродуктів, який до 2021 року був пов'язаний із родиною кума Путіна Віктора Медведчука, спалахнув через атаку українських дронів у ніч на 21 серпня. Голова Новошахтинська Сергій Бондаренко вчора стверджував, що попри дим у повітрі немає перевищень норм небезпечних речовин.