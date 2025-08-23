У Росії місту з 35-тисячним населенням відключили воду, щоб загасити Новошахтинський НПЗ
У Ростовській області РФ місту Червоний Сулин відключили воду для гасіння пожежі на Новошахтинському НПЗ. Пожежа триває третій день.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ,
Раніше в Червоному Сулині, де мешкають понад 35 тисяч людей, Новошахтинську та сусідніх селищах та хуторах через пожежу вже знижували тиск води у кранах.
Жителям обіцяють підвіз води "за заявками"; відновлення заплановане після опресовки мереж та наповнення резервуарів.
Новошахтинський завод нафтопродуктів, який до 2021 року був пов'язаний із родиною кума Путіна Віктора Медведчука, спалахнув через атаку українських дронів у ніч на 21 серпня. Голова Новошахтинська Сергій Бондаренко вчора стверджував, що попри дим у повітрі немає перевищень норм небезпечних речовин.
