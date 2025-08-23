УКР
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
У Росії місту з 35-тисячним населенням відключили воду, щоб загасити Новошахтинський НПЗ

Удар по Новошахтинському НПЗ

У Ростовській області РФ місту Червоний Сулин відключили воду для гасіння пожежі на Новошахтинському НПЗ. Пожежа  триває третій день.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ,

Раніше в Червоному Сулині, де мешкають понад 35 тисяч людей, Новошахтинську та сусідніх селищах та хуторах через пожежу вже знижували тиск води у кранах.

Жителям обіцяють підвіз води "за заявками"; відновлення заплановане після опресовки мереж та наповнення резервуарів.

Також читайте: Угорщина залишилась без нафти з Росії. Ремонт нафтопроводу після атаки українських дронів триватиме мінімум 5 діб (оновлено)

Новошахтинський завод нафтопродуктів, який до 2021 року був пов'язаний із родиною кума Путіна Віктора Медведчука, спалахнув через атаку українських дронів у ніч на 21 серпня. Голова Новошахтинська Сергій Бондаренко вчора стверджував, що попри дим у повітрі немає перевищень норм небезпечних речовин.

НПЗ (647) пожежа (4407) вода (1196) Удари по РФ (489)
+11
Та хай горить - погрітись можна
показати весь коментар
23.08.2025 16:38 Відповісти
+7
Чхати....все що не Москва ніяк ні на що не впливає
показати весь коментар
23.08.2025 16:40 Відповісти
+5
показати весь коментар
23.08.2025 16:41 Відповісти
