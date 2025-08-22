БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Українські дрони знову атакували найбільшу вузлову станцію нафтопроводу "Дружба", спалахнула пожежа

СБС знову вдарили по нафтопроводу

Увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Про це командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) повідомив у Telegram.

Він оприлюднив відео удару, яке свідчить, що на території нафтоперекачувальної станції почалася масштабна пожежа.

СБС знову вдарили по нафтопроводу "Дружба"

Російські ЗМІ та соцмережі вже повідомляли про удари безпілотників по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в селі Високе Брянської області РФ в ніч на 13 та на 6 серпня.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів "Дружба".

Читайте також: Зупинка нафтопроводу "Дружба" після ударів українських дронів не загрожує безпеці ЄС, – Єврокомісія

Як повідомлялося, вранці у понеділок Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

