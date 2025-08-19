Зупинка нафтопроводу "Дружба" після ударів українських дронів не загрожує безпеці ЄС, – Єврокомісія

Зупинка постачання російської нафти до окремих країн Європи трубопроводом "Дружба" внаслідок нещодавнього удару по енергетичній інфраструктурі РФ не становить загрози для безпеки постачання енергоресурів до Євросоюзу.

Про це речниця Єврокомісії Єва Грнчіжрова заявила на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів, передає Укрінформ.

"У нас немає чіткої інформації про те, хто атакував інтерконектор... Однак ми наголошуємо на важливості підтримки енергетичної безпеки. Ми підтримуємо зв'язок з угорською та словацькою владою, і важливо, що призупинення (постачання нафти до Угорщини і Словаччини, – ред.) не впливає на безпеку поставок, яка завжди є пріоритетом для Європейської комісії", – заявила речниця.

Як повідомлялося, напередодні Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції у РФ.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що у ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.