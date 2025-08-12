Угорщина заплатила Росії за нафту і газ майже 500 мільйонів євро за місяць. Хто ще купує російську сировину у ЄС?

Угорщина лише у липні імпортувала російські нафту та газ вартістю 485 млн євро.

Це майже половина всього енергетичного експорту РФ до ЄС, передає Liga.net із посиланням на дані міжнародного аналітичного агентства CREA.

Зокрема, минулого місяця Угорщина купила у РФ нафти на 200 млн євро, ще 285 млн євро сплатили за газ, що постачається трубопроводами.

Водночас п'ять країн ЄС, що купують найбільше російських енергоносіїв (Угорщина, Франція, Словаччина, Бельгія та Іспанія) сукупно заплатили 1,1 млрд євро за липневі постачання нафти, трубопровідного газу і скрапленого газу танкерами (LNG).

Найбільша частка експорту російських енергоносії до ЄС (понад 67%) у липні 2025 року припадала на природний газ, зазначають аналітики CREA, спираючись на дані Kpler, Marine Traffic, ENTSOG та Євростату. Його постачання, що не підпадають під санкції ЄС, здійснювалися як магістральними трубопроводами, так і у вигляді LNG.

Решта постачань припадала на нафту, що, у якості винятку із санкцій, надходить до Угорщини та Словаччини південною гілкою трубопроводу "Дружба".

Франція, другий за величиною покупець у ЄС, заплатила у липні за російський LNG 239 млн євро. Частина російського газу, що надходить до Франції, постачається далі до Німеччини.

Словаччина була третім за величиною імпортером російського викопного палива у ЄС. 79% імпорту Словаччини припадало на нафту (на суму 169 млн євро).

Бельгія стала четвертим за величиною імпортером російського викопного палива, закупивши його на загальну суму 102 млн євро. Весь імпорт припадав на російський LNG.

На п'ятій позиції опинилася Іспанія, яка імпортувала з Росії лише зріджений газ на суму 66 млн євро.

Водночас дані CREA свідчать, що основними покупцями російської нафти, газу та нафтопродуктів залишаються Китай, Індія та Туреччина.

Читайте також: ЄС від початку повномасштабної війни закупив у Росії скрапленого газу на 33 мільярди євро

Як повідомлялося, у червні Єврокомісія ухвалила законодавчу пропозицію, яка передбачає поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

За оцінками Єврокомісії, загалом імпорт російського газу до ЄС знизився зі 150 млрд кубометрів у 2021 році до 52 млрд кубометрів у 2024 році, при цьому частка імпорту російського газу зменшилася із 45% до 19%.