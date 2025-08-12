БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Угорщина заплатила Росії за нафту і газ майже 500 мільйонів євро за місяць. Хто ще купує російську сировину у ЄС?

Угорщина заплатила Росії за нафту і газ майже 500 мільйонів євро за місяць

Угорщина лише у липні імпортувала російські нафту та газ вартістю 485 млн євро.

Це майже половина всього енергетичного експорту РФ до ЄС, передає Liga.net із посиланням на дані міжнародного аналітичного агентства CREA.

Зокрема, минулого місяця Угорщина купила у РФ нафти на 200 млн євро, ще 285 млн євро сплатили за газ, що постачається трубопроводами.

Водночас п'ять країн ЄС, що купують найбільше російських енергоносіїв (Угорщина, Франція, Словаччина, Бельгія та Іспанія) сукупно заплатили 1,1 млрд євро за липневі постачання нафти, трубопровідного газу і скрапленого газу танкерами (LNG).

Покупці російської нафти та газу у липні 2025 року

Найбільша частка експорту російських енергоносії до ЄС (понад 67%) у липні 2025 року припадала на природний газ, зазначають аналітики CREA, спираючись на дані Kpler, Marine Traffic, ENTSOG та Євростату. Його постачання, що не підпадають під санкції ЄС, здійснювалися як магістральними трубопроводами, так і у вигляді LNG.

Решта постачань припадала на нафту, що, у якості винятку із санкцій, надходить до Угорщини та Словаччини південною гілкою трубопроводу "Дружба".

Франція, другий за величиною покупець у ЄС, заплатила у липні за російський LNG 239 млн євро. Частина російського газу, що надходить до Франції, постачається далі до Німеччини.

Словаччина була третім за величиною імпортером російського викопного палива у ЄС. 79% імпорту Словаччини припадало на нафту (на суму 169 млн євро).

Бельгія стала четвертим за величиною імпортером російського викопного палива, закупивши його на загальну суму 102 млн євро. Весь імпорт припадав на російський LNG.

На п'ятій позиції опинилася Іспанія, яка імпортувала з Росії лише зріджений газ на суму 66 млн євро.

Водночас дані CREA свідчать, що основними покупцями російської нафти, газу та нафтопродуктів залишаються Китай, Індія та Туреччина.

Покупці російської нафти та газу у липні 2025 року

Читайте також: ЄС від початку повномасштабної війни закупив у Росії скрапленого газу на 33 мільярди євро

Як повідомлялося, у червні Єврокомісія ухвалила законодавчу пропозицію, яка передбачає поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

За оцінками Єврокомісії, загалом імпорт російського газу до ЄС знизився зі 150 млрд кубометрів у 2021 році до 52 млрд кубометрів у 2024 році, при цьому частка імпорту російського газу зменшилася із 45% до 19%.

Автор: 

Угорщина (561) газ (8061) нафта (4967) росія (14872)


Топ коментарі
+8
Чому в статті не сказали, що Угорщина покупає нафту Росії через нафтопровід Дружба, який йде по території України. Наша влада дозволяє ворогу заробляти гроші на наше же вбивство.
12.08.2025 18:32 Відповісти
12.08.2025 18:32 Відповісти
+1
Дванадцять років вже дозволяє.
12.08.2025 18:45 Відповісти
12.08.2025 18:45 Відповісти
+1
Мадяри і словаки були в другій світовій з гітлером в зараз з фашистом ******. Нічого не змінилося.
12.08.2025 18:52 Відповісти
12.08.2025 18:52 Відповісти
Чому в статті не сказали, що Угорщина покупає нафту Росії через нафтопровід Дружба, який йде по території України. Наша влада дозволяє ворогу заробляти гроші на наше же вбивство.
12.08.2025 18:32 Відповісти
12.08.2025 18:32 Відповісти
Дванадцять років вже дозволяє.
12.08.2025 18:45 Відповісти
12.08.2025 18:45 Відповісти
Пролонгація договору була не 12 років тому, а у 2019-му (восени чи взимку - точно не пам'ятаю). Нагадати: хто тоді був Президентом? А яка більшість ВЖЕ була у Парламенті і чий був КабМін?
12.08.2025 19:16 Відповісти
12.08.2025 19:16 Відповісти
Читаєте по діагоналі 6 відступ.
12.08.2025 18:53 Відповісти
12.08.2025 18:53 Відповісти
Решта постачань припадала на нафту, що, у якості винятку із санкцій, надходить до Угорщини та Словаччини південною гілкою трубопроводу "Дружба". Джерело: https://censor.net/n3568327
12.08.2025 19:15 Відповісти
12.08.2025 19:15 Відповісти
Хто ще купує російську сировину у ЄС?

Мгм...
Хто з повій вашого борделю веде розпусний спосіб життя?
12.08.2025 18:46 Відповісти
12.08.2025 18:46 Відповісти
Мадяри і словаки були в другій світовій з гітлером в зараз з фашистом ******. Нічого не змінилося.
12.08.2025 18:52 Відповісти
12.08.2025 18:52 Відповісти
Змінилось. В спільниках фашистів немає Японії, Болгарії, Румунії і Хорватії.
12.08.2025 19:09 Відповісти
12.08.2025 19:09 Відповісти
"[…] у якості винятку із санкцій […] південною гілкою трубопроводу «Дружба».

Прочитають це в Індії та й замисляться: а чому ж на нас не поширюються винятки?
12.08.2025 19:04 Відповісти
12.08.2025 19:04 Відповісти
А Україна качає цю нафту. От і рахуйте що Україна тільки за один місяць допомогла Сосії закупити зброї на пів мільярда доларів. Одні воюють а заброньовані поруч торгують з вбивцями. Тільки чомусь анекдоти тільки про евреїв які продають патрони тим хто їх розстрілює.
12.08.2025 19:12 Відповісти
12.08.2025 19:12 Відповісти
Ну ось Угорщина яка блокує вступ України в ЄС та блокує санкції проти рф ,в нашого керівництва клепки не вистачає перекрити транспортування нафти до "дружнього" нам режиму і зоодно даючи рашистам заробляти 6 мільярдів євро після чого ці гроші йдуть на війну.
12.08.2025 19:17 Відповісти
12.08.2025 19:17 Відповісти
А як Угорщина отримує цю кляту нафту? Не через нафтопровід "Дружба" , який протягнутий з раши через Україну? Де ж наша принциповість, санкції, совість?
12.08.2025 19:23 Відповісти
12.08.2025 19:23 Відповісти

