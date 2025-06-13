ЄС від початку повномасштабної війни закупив у Росії скрапленого газу на 33 мільярди євро

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Європейський Союз імпортував із Росії скрапленого природного газу на суму 32,7 млрд євро.

Про це йдеться у відповіді німецького Федерального статистичного відомства, передає Європейська правда.

Згідно з отриманими даними, вартість імпорту скрапленого природного газу з Росії до ЄС в період з лютого 2022 року по березень 2025 року становить майже 33 млрд євро.

За цей самий період Євросоюз імпортував скраплений газ зі США на суму 95,1 млрд євро.

Депутатка Бундестагу Сара Вагенкнехт розкритикувала "дорогі подвійні стандарти" санкційної політики.

"33 млрд євро за російський СПГ з початку війни, але в Німеччині на російський трубопровідний газ накладено табу", – сказала вона.

"Альянс Сари Вагенкнехт" давно виступає за перезапуск газопроводу "Північний потік".

Зі свого боку голова Комітету Європейського парламенту з питань безпеки і оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала припинити імпорт.

"Абсолютно неприйнятно, що Європейський Союз продовжує імпортувати скраплений природний газ з Росії на мільярди євро через три роки після початку жорстокої загарбницької війни Путіна", – підкреслила вона.

Як повідомлялося, європейські компанії будуть зобов'язані розкривати деталі своїх угод із російським газом відповідно до майбутніх пропозицій Європейської Комісії про заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року.

До того федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина зробить усе можливе, щоб російський газопровід "Північний потік-2" не був знову введений в експлуатацію.