Євросоюз вимагатиме від компаній розкривати деталі угод із російським газом

Європейські компанії будуть зобов'язані розкривати деталі своїх угод із російським газом відповідно до майбутніх пропозицій Європейської Комісії про заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Про це свідчить внутрішній документ Єврокомісії, передає enkorr.

Як повідомляється, Єврокомісія готується запропонувати правові заходи для повного припинення імпорту російського газу до ЄС до кінця 2027 року й заборони нових угод з російським газом до кінця цього року. Пропозиції мають опублікувати 17 червня.

У внутрішньому аналізі майбутніх пропозицій Єврокомісії, з яким ознайомилося агентство Reuters, йдеться, що для забезпечення виконання заборони ЄК вимагатиме інформацію, включно з терміном дії, річними контрактними обсягами, пунктами призначення й датами укладення їхніх контрактів на російський газ.

Імпортери газу також будуть зобов'язані розкривати походження свого імпорту, щоб переконатися, що він не російський. Розкриття інформації спрямоване на те, щоб митні й енергетичні органи ЄС і країн могли забезпечити дотримання заборони.

"За винятком випадків, коли газ можна чітко вважати російським, пропозиція вимагає від імпортерів надавати митним органам документацію про походження імпортованого газу", – зазначається в документі.

В оцінці Єврокомісії йдеться, що майбутні пропозиції заборонять терміналам ЄС зі скрапленим природним газом надавати послуги російським клієнтам з 1 січня 2026 року, з довшим терміном – 17 червня 2026 року – для існуючих контрактів на послуги за короткостроковими угодами про постачання скрапленого газу.

Кінцевим терміном припинення надання цих послуг за довгостроковими контрактами з росією буде 31 грудня 2027 року.

Як повідомлялося, раніше Європейська Комісія представила новий 18 пакет санкцій проти Росії, куди мають увійти, з-моміж іншого, зниження граничної ціни на нафту та обмеження "тіньового флоту".

20 травня Європейський Союз схвалив новий, вже сімнадцятий, пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Зокрема, обмеження вдарять по майже 200 кораблів "тіньового флоту" Росії. Серед іншого, вони передбачають зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель.

Також стало відомо, що більшість країн "Великої сімки" (G7) готові підтримати зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитися від цієї ідеї.