Зниження граничної ціни на нафту та "тіньовий флот": Що ЄС пропонує у новому пакеті санкцій проти Росії

У вісімнадцятому пакеті санкцій проти Росії Європейський Союз пропонує запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб.

Про це йдеться у документі, яке є у розпорядженні Радіо Свобода.

Зазначається, що новий пакет санкцій спрямований на енергетичні доходи Росії та її військову промисловість.

Серед іншого, до санкційного списку у ЄС пропонують внести кілька компаній, які керують або забезпечують роботу суден "тіньового флоту", як російських, так і з третіх країн – ОАЕ, Маврикій, Гонконг.

Водночас вперше планують внести до списку капітана судна "тіньового флоту", що перебуває під санкціями ЄС.

Брюссель також пропонує внести до санкційного списку дві міжнародні мережі нафтоторговельних компаній, що базуються в ОАЕ і надають значну підтримку російському нафтовому сектору. Також під санкції можуть потрапити дві китайські компанії, які безпосередньо сприяють російським військовим діям в Україні, зокрема шляхом передачі товарів, що використовуються на полі бою.

Як йдеться в документі, у санкційному пакеті ЄС пропонується зниження граничної ціни на нафту – з $60 до $45 за барель – задля зменшення енергетичних доходів Росії.

Як повідомлялося, 20 травня Європейський Союз схвалив новий, вже сімнадцятий, пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Зокрема, обмеження вдарять по майже 200 кораблів "тіньового флоту" Росії.

Крім того, ЄС вніс до санкційних списків цілу низку фізичних та юридичних осіб, зокрем одну з найбільших російських нафтових компаній "Сургутнєфтєгаз".