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Новини
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Зниження граничної ціни на нафту та "тіньовий флот": Що ЄС пропонує у новому пакеті санкцій проти Росії

єс,євросоюз

У вісімнадцятому пакеті санкцій проти Росії Європейський Союз пропонує запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб.

Про це йдеться у документі, яке є у розпорядженні Радіо Свобода.

Зазначається, що новий пакет санкцій спрямований на енергетичні доходи Росії та її військову промисловість.

Серед іншого, до санкційного списку у ЄС пропонують внести кілька компаній, які керують або забезпечують роботу суден "тіньового флоту", як російських, так і з третіх країн – ОАЕ, Маврикій, Гонконг.

Водночас вперше планують внести до списку капітана судна "тіньового флоту", що перебуває під санкціями ЄС.

Брюссель також пропонує внести до санкційного списку дві міжнародні мережі нафтоторговельних компаній, що базуються в ОАЕ і надають значну підтримку російському нафтовому сектору. Також під санкції можуть потрапити дві китайські компанії, які безпосередньо сприяють російським військовим діям в Україні, зокрема шляхом передачі товарів, що використовуються на полі бою.

Як йдеться в документі, у санкційному пакеті ЄС пропонується зниження граничної ціни на нафту – з $60 до $45 за барель – задля зменшення енергетичних доходів Росії.

Як повідомлялося, 20 травня Європейський Союз схвалив новий, вже сімнадцятий, пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Зокрема, обмеження вдарять по майже 200 кораблів "тіньового флоту" Росії.

Крім того, ЄС вніс до санкційних списків цілу низку фізичних та юридичних осіб, зокрем одну з найбільших російських нафтових компаній "Сургутнєфтєгаз".

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нафта (4855) росія (14449) санкції (4493) Євросоюз (5214)


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Нішивний кажете? А деж Росатом сраплений газ сфівт для решти банкіа. Знову тільки бла бла бла.
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10.06.2025 13:41 Відповісти
Щоб вимкнути сфіфт треба згода ФША
Ти певен , що ТАКО її надасть ? Я ні
Знови 3.14здоболи які не освічені у темі - коментують Жалюгідні
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10.06.2025 13:59 Відповісти
Потрібно санкції проти країни - а не фіз і юр особи - бо сьогодні одні - завтра інші
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10.06.2025 13:43 Відповісти
Не зменшувати граничну ціну треба, а ПОВНІСТЮ заблокувати можливість її купівлі. Інакще кацапня знов знайде лазівку і це все буде до одного місця.
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10.06.2025 13:51 Відповісти
Навіть це важко доки у кріслі ФША - ТАКО
Тому роблять все що наразі можливо
І так жодні санкції не зможуть заблокувати 100% лазії , але це і не треба , головне , щоб ускладнювались логістичні шляхи
І тоді бачимо ось такі приклади , котрих вже сотні , якщо не тисячі
Найбільший виробник комбайнів у Росії зупиняє виробництво Джерело: https://censor.net/n3552870
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10.06.2025 14:01 Відповісти
Тобто вони просто вибивають собі знижку на нафту, а введення санкцій не проти цілого сектору економіки це просто робити видимість, компаній можна створити безліч і проти одних вводять, створюються інші які роблять те саме.
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10.06.2025 14:13 Відповісти
Оце надпотужний,ви там сильно не потужнюйте,а то пупи розвяжуться,от тобі і санкції від європейців, (Під@р@си).
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10.06.2025 14:17 Відповісти

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