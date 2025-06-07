Найбагатша нафтова компанія Росії стала збитковою. ЄС запровадив проти неї санкції лише місяць тому

Четверта за обсягами видобутку у Росії і перша за обсягом коштів на рахунках нафтова компанія "Сургутнєфтєгаз" завершила перший квартал 2025 року зі збитками.

За підсумками роботи у січні-березні "Сургутнєфтєгаз" отримав 439,7 млрд рублів чистого збитку, порівняно із прибутками в обсязі 268,5 млрд рублів за аналогічний період минулого року, пише The Moscow Times із посиланням на звітність компанії.

Головною причиною втрат компанії стало зміцнення рубля, зауважують аналітики російської компанії БКС. Курс долара за три місяці знизився з рівнів вище 100 рублів до 80 рублів, через це "Сургутнєфтєгаз" відобразив близько 700 млрд рублів збитку від переоцінки запасів валюти на рахунках.

За підрахунками БКС, на кінець кварталу на рахунках нафтової компанії було накопичено величезну суму коштів – $67,8 млрд.

За підсумками минулого року "Сургутнєфтєгаз" звітував про зниження прибутку на 30% (до 923,3 млрд рублів), а також провів масштабні скорочення штату. Чисельність персоналу компанії зменшилася на 2,9 тис. осіб – до 108,3 тис., хоча до цього кілька років стабільно трималася на рівні близько 111 тис.

На "Сургутнєфтєгаз" припадає близько 10% видобутку нафти у Росії, проте ця компанія вважається найзагадковішою у російському енергосекторі. Приховуючи своїх справжніх бенефіціарів, вона не інвестує у придбання нових активів і десятиліттями накопичує на рахунках валюту на користь невідомих власників.

У середині минулого року "Сургутнєфтєгаз" засекретив більшість фінансових показників. Зокрема компанія більше не розкриває виручку, собівартість продажів, комерційні та управлінські витрати, а також доходи від "дочірніх" підприємств.

Вона також однією з останніх серед великих нафтових компаній у Росії потрапила під західні санкції.

Як повідомлялося, США запровадили санкції проти "Сургутнєфтєгазу" у січні 2025 року, а ЄС – лише наприкінці травня цього року.