Країни G7 готові знизити граничну ціну на російську нафту до $45 за барель навіть без згоди Трампа, – Reuters

Більшість країн "Великої сімки" (G7) готові підтримати зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитися від цієї ідеї.

Лідери країн "Великої сімки" мають зустрітися 15-17 червня в Канаді, де обговорять це питання, повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела.

За словами співрозмовників агентства, ЄС та Велика Британія готові очолити цю ініціативу та діяти самостійно, за підтримки інших європейських країн "Великої сімки" та Канади.

Водночас вони зауважують, що досі незрозуміло, яку позицію у цьому питанні займуть США, хоча європейці наполягають на ухваленні одностайного рішення. Позиція Японії також залишається невизначеною, кажуть джерела Reuters.

"Європейські країни прагнуть знизити ліміт ціни на нафту з $60 до $45. Є позитивні сигнали від Канади, Великої Британії та, можливо, Японії. Ми використаємо G7, щоб спробувати залучити США", – розповів один із співрозмовників.

Джерела агентства зазначають, що під час зустрічі міністрів фінансів G7 минулого місяця очільник Мінфіну США Скотт Бессент залишався невпевненим у необхідності зниження ліміту. Однак деякі сенатори США можуть підтримати цю ідею, зокрема Ліндсі Грем, який останніми тижнями заявив, що підтримує цю ініціативу.

Cпіврозмовники агентства зауважили, що згода Вашингтона не є необхідною для зниження ліміту через домінування Великої Британії у світовому страхуванні суден та вплив ЄС на західний танкерний флот. Однак залученість США важлива, коли йдеться про платежі за нафту в доларах через американські банки.

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Як повідомлялося, 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Серед іншого, вони передбачають зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель.

Основний російський сорт нафти Urals з відвантаженням у балтійських портах торгується зі знижкою приблизно $10 барель порівняно з еталонним сортом нафти Brent, який торгується нижче $70 за барель з початку квітня.

Відтак, більшість обсягів російської нафти продається за ціною нижче ліміту, що дозволяє західним компаніям надавати послуги для її експорту. Через це за останні три місяці майже третину всіх вантажів російської нафти Urals експортували танкери, що належать західним компаніям, свідчать дані Bloomberg.

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