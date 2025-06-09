Росія збільшила експорт нафти в травні до максимуму за останні сім місяців

Експорт російської морської сирої нафти в травні цього року сягнув 3,68 млн барелів на добу, що є найвищим рівнем із жовтня минулого року й на 5% більше, ніж у квітні.

Про це пише enkorr із посиланням на дані S&P Global Commodities at Sea.

Зростання відбулося на тлі падіння цін на нафту Urals і поступового збільшення видобутку країнами ОПЕК+. Середній обсяг поставок перевищив цьогорічний середній показник у 3,54 млн барелів на добу.

Попри збільшення загального експорту, обсяги поставок до ключових споживачів російської нафти залишалися стабільними: до Індії – 1,67 млн барелів, до Китаю – 1,11 млн. Натомість експорт до Туреччини, третього за величиною покупця російської нафти, зріс на 60 тис. барелів на добу, сягнувши чотиримісячного максимуму. Крім того, вантаж нафти сорту Sakhalin Blend було вперше з кінця 2022 року доставлено до Японії – у порт у Кікумі.

У травні ОПЕК+ почала активніше збільшувати видобуток, випереджаючи раніше озвучений графік. Зростання становило 411 тис. барелів на добу, й така сама динаміка очікується в червні та, ймовірно, липні.

Паралельно російська нафта Urals з початку квітня торгується нижче від $60 за барель через тиск з боку зростання видобутку й загальне зниження очікувань щодо попиту. Середня ціна завантаження Urals у порту в Приморську в травні становила $51,31 за барель, що значно нижче за граничну ціну G7.

Зниження вартості Urals зробило її транспортування легально можливим із залученням західних страхових, фінансових і логістичних сервісів.

За підрахунками CAS і Maritime Intelligence Risk Suite, у квітні частка російського морського експорту, здійсненого суднами, що мають зв'язок із країнами G7 або застраховані у західних клубах P&I, зросла на 54%.

Додаткові обсяги нафти на експорт забезпечили сезонні простої російських нафтопереробних заводів. За оцінками аналітиків S&P Global Commodity Insights, близько 645 тис. добових барелів переробних потужностей залишалися зупиненими на технічне обслуговування, що звільнило додаткові ресурси для експорту.

Зростання експорту відбулося попри намагання Європейського Союзу та Великої Британії обмежити перевезення російської нафти: 20 травня вони розширили санкційні списки, включивши понад 200 нових суден і припустивши можливе зниження граничної ціни.

Втім, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії в травні 2025 року скоротилися на 35% рік до року і на 53% – відносно квітня цьогоріч.

Раніше стало відомо, що Росія внаслідок міжнародних санкцій втратила близько $450 млрд доходів від свого енергетичного сектору

Також повідомлялося, що доходи Росії від продажу нафти й газу в квітні цього року впали приблизно на 12% порівняно з аналогічним місяцем торік.