Нафтогазові доходи Росії за місяць обвалилися на 53%

Нафтогазові доходи федерального бюджету Росії в травні 2025 року скоротилися на 35% рік до року і на 53% – відносно квітня цьогоріч.

Про це свідчать дані Мінфіну РФ, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, нафтогазові надходження минулого місяця склали 512,7 млрд руб. у порівнянні з 793,7 млрд руб. у травні 2024 року та 1,09 трлн руб. – у квітні цього року.

Без урахування податку на додатковий дохі травневі нафтогазові надходження порівняно з квітневою сумою зменшилися на 86,7 млрд руб., або на 14,5%.

За підсумками п'яти місяців нафтогазові доходи Росії виявилися на 14,4% меншими, ніж за аналогічний період минулого року, склавши 4,24 трлн руб. проти 4,95 трлн руб. у січні-травні 2024 року.

Зменшення податкових надходжень пов'язані з падінням рублевої вартості російської нафти через одночасного зниження нафтових котирувань і зміцнення рубля.

Рублева ціна російської нафти впала за підсумками травня до 4,2 тис. руб. за барель, що є мінімальним показником із квітня 2023 року і на 38% нижче за рівень, який використовувався при верстці російського бюджету на 2025 рік. Травнева рублева ціна Urals для податків виявилася також на 21% меншою за нові оцінки Мінфіну РФ на цей рік.

Наприкінці квітня російський уряд на основі нового макропрогнозу схвалив поправки до бюджету на 2025 рік, які передбачають скорочення прогнозованих доходів від продажу енергоносіїв майже на чверть від плану – на 2,6 трлн руб. до 8,32 трлн руб.

Спочатку Мінфін РФ планував зібрати цього року 10,94 трлн руб. нафтогазових доходів. Із них 1,8 трлн руб. повинні були поповнити Фонд національного добробуту, проте нова оцінка нафтогазових доходів не дотягує навіть до встановленого в бюджеті і базового рівня, що спрямовується на витрати, – 9,1 трлн руб. Через це Мінфін продовжить витрачати Фонд на покриття дефіциту.

Раніше стало відомо, що Росія внаслідок міжнародних санкцій втратила близько $450 млрд доходів від свого енергетичного сектору

Також повідомлялося, що доходи Росії від продажу нафти й газу в квітні цього року впали приблизно на 12% порівняно з аналогічним місяцем торік.