Мадяр відзвітував про тиждень ударів по російських НПЗ: уражено щонайменше чотири великих об’єкти

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт (Мадяр) Бровді підсумував результати операції проти російських нафтопереробних заводів та дотичних до них цілей.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що впродовж тижня українські дрони завдали ударів щонайменше по чотирьох великих об’єктах на території Росії.

У переліку уражених об'єктів:

  • 14 серпня - Лукойл Волгоградський НПЗ (колишній Сталінград), повідомляється про зупинку роботи;
  • 18 серпня - нафтоперекачувальна станція "Дружба" у Нікольському, Тамбовська область. Росіяни заявили про відновлення за 48 годин, однак підтверджень запуску немає;
  • 20 серпня-НПЗ "Новошахтинський завод нафтопродуктів" (Ростовька обл)- станом на 12:00 23 серпня пожежа на об'єкті продовжує збільшувати площу;
  • 21 серпня - "Дружба" (НПС Унеча, Брянська область).

Нагадаємо, що ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.

Читайте також: У Росії місту з 35-тисячним населенням відключили воду, щоб загасити Новошахтинський НПЗ

НПЗ (647) росія (67313) Бровді Роберт Мадяр (37) Сили безпілотних систем (207)
якийсь Мадяр перекрив краник орбанівським мадярам.
показати весь коментар
23.08.2025 19:03 Відповісти
два рази
показати весь коментар
23.08.2025 19:07 Відповісти
ну видно зєля його скоро вижене з ЗСУ
показати весь коментар
23.08.2025 19:17 Відповісти
Дрони атакували Санкт-Петербург: зупинено роботу аеропорту Пулково
показати весь коментар
23.08.2025 19:06 Відповісти
+++
Где можно прочесть озвученную вами новость?
Именно первую её часть.
показати весь коментар
23.08.2025 19:15 Відповісти
Джерела: https://t.me/drozdenko_au_lo/8045 губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, https://t.me/a_beglov/10960 губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов - УП
показати весь коментар
23.08.2025 19:22 Відповісти
Цікаво виходить, раніше все приписували собі або будьонов або малюк.
показати весь коментар
23.08.2025 19:17 Відповісти
 
 