Мадяр відзвітував про тиждень ударів по російських НПЗ: уражено щонайменше чотири великих об’єкти
Командувач Сил безпілотних систем України Роберт (Мадяр) Бровді підсумував результати операції проти російських нафтопереробних заводів та дотичних до них цілей.
Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Він розповів, що впродовж тижня українські дрони завдали ударів щонайменше по чотирьох великих об’єктах на території Росії.
У переліку уражених об'єктів:
- 14 серпня - Лукойл Волгоградський НПЗ (колишній Сталінград), повідомляється про зупинку роботи;
- 18 серпня - нафтоперекачувальна станція "Дружба" у Нікольському, Тамбовська область. Росіяни заявили про відновлення за 48 годин, однак підтверджень запуску немає;
- 20 серпня-НПЗ "Новошахтинський завод нафтопродуктів" (Ростовька обл)- станом на 12:00 23 серпня пожежа на об'єкті продовжує збільшувати площу;
- 21 серпня - "Дружба" (НПС Унеча, Брянська область).
Нагадаємо, що ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Где можно прочесть озвученную вами новость?
Именно первую её часть.