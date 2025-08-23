Мадяр відзвітував про тиждень ударів по російських НПЗ: уражено щонайменше чотири великих об’єкти

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт (Мадяр) Бровді підсумував результати операції проти російських нафтопереробних заводів та дотичних до них цілей.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що впродовж тижня українські дрони завдали ударів щонайменше по чотирьох великих об’єктах на території Росії.

У переліку уражених об'єктів:

14 серпня - Лукойл Волгоградський НПЗ (колишній Сталінград), повідомляється про зупинку роботи;

18 серпня - нафтоперекачувальна станція "Дружба" у Нікольському, Тамбовська область. Росіяни заявили про відновлення за 48 годин, однак підтверджень запуску немає;

20 серпня-НПЗ "Новошахтинський завод нафтопродуктів" (Ростовька обл)- станом на 12:00 23 серпня пожежа на об'єкті продовжує збільшувати площу;

21 серпня - "Дружба" (НПС Унеча, Брянська область).

Нагадаємо, що ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.

Читайте також: У Росії місту з 35-тисячним населенням відключили воду, щоб загасити Новошахтинський НПЗ