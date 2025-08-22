Сили безпілотних систем завдали удару по НПС "Унеча" в РФ, - Мадяр. ВIДЕО
Ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).
"На останок доби 21.08.25 НПС "УНЕЧО"- пішла в очечо. Даєш ремонт за 48 годин. А ще- тут тонше та особисте: Ruszkik haza! Жало хробакам доправили Птахи СБС 14 полку Сил безпілотних систем.Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується…*дорозвідка СБС. Очі та Жало- хробачий жах", - прокоментував Мадяр.
13 серпня нафтоперекачувальну станцію "Унеча" на Брянщині вже атакували безпілотники.
Нагадаємо, 18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.
Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу
Тут ще більше чудово, що більшість нафтових свердловин кацапляндії не підлягає консервації - простіше просто виливати в тайгу.
Туди нафта потрапляє з трьох різних нафтопроводів ********** з різних регіонів - а далі знову роз'єднується на три різні напрямки.
Тече та нафта далі через Україну і Білорусь в десятки країн Європи - але критично важливим цей нафтовий шлях є тільки для Білорусі, Словаччини і Угорщини.
Завдяки роботі хабу в Унечі ********* щорічно отримує декілька десятків мільярдів доларів.
Правда для України є певна складність в знищенні цього хабу - щоб припинилась уся перекачка потрібно розбомбити мінімально до десяти різних об'єктів біля Унечі - а бажано для повної гарантії в два рази більше.
Так що нас напевно чекає найближчий місяць-два цілий серіал під назвою ''Унеча-нафта-бавовна''...
Тут, мабуть, домовленість, що сядуть домовлятися, коли у кацапів по НПЗ до 25% ляже, а у нас вся газова
Але це не так важливо.
Головне результат - останні три насосні станції на НПС Унеча зараз згоріли.
А значить Орбан і Фіцо вчора рано раділи, що кацапи вчора їм відновили постачання нафти.
Тепер надовго не буде перекачування нафти з рашки до орбанів та фіцов.
Не для попередження, а для мінімізації втрат від таких аварійних ситуацій.
дроном з гранатою не дістанеш
повір
на той трубопровідз того трубопровода
До їх війни, з 2014 року, проти Мирної України, такого не відбувалося!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
Треба добивати!