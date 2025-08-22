Сили безпілотних систем завдали удару по НПС "Унеча" в РФ, - Мадяр. ВIДЕО

Ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

"На останок доби 21.08.25 НПС "УНЕЧО"- пішла в очечо. Даєш ремонт за 48 годин. А ще- тут тонше та особисте: Ruszkik haza! Жало хробакам доправили Птахи СБС 14 полку Сил безпілотних систем.Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується…*дорозвідка СБС. Очі та Жало- хробачий жах", - прокоментував Мадяр.

13 серпня нафтоперекачувальну станцію "Унеча" на Брянщині вже атакували безпілотники.

Нагадаємо, 18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.

Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу