Сійярто заявив про "удари України" по нафтопроводу: Сибіга запропонував йому надсилати скарги "своїм друзям у Москві"

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Андрій Сибіга відреагував на це.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вранці Сійярто заявив, що Україна "знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, що призвело до припинення поставок нафти до країни". Також угорський міністр вирішив нагадати Україні, що "електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України".

"Петере, це Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчити", - відповів Сибіга.

Міністр зазначив, що Угорщині роками говорили, що Москва є ненадійним партнером. Проте Будапешт попри це, доклав "всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії", навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Тепер ви можете надсилати свої скарги - і погрози - своїм друзям у Москві", - підсумував Сибіга.

