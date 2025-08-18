УКР
Сійярто заявив про "удари України" по нафтопроводу: Сибіга запропонував йому надсилати скарги "своїм друзям у Москві"

Сибіга відповів Сійярто на скарги щодо нафти

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Андрій Сибіга відреагував на це.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вранці Сійярто заявив, що Україна "знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, що призвело до припинення поставок нафти до країни". Також угорський міністр вирішив нагадати Україні, що "електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України".

Сибіга відповів Сійярто на скарги щодо нафти

"Петере, це Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчити", - відповів Сибіга.

Міністр зазначив, що Угорщині роками говорили, що Москва є ненадійним партнером. Проте Будапешт попри це, доклав "всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії", навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Тепер ви можете надсилати свої скарги - і погрози - своїм друзям у Москві", - підсумував Сибіга.

Читайте: ДБР відповіло на закиди Сійярто: Ознак насильницької смерті етнічного угорця в Україні немає, розслідування триває

Сибіга відповів Сійярто на скарги щодо нафти

Топ коментарі
+10
за роки війни чи не перша гідна відповідь МЗС
18.08.2025 14:00
+10
Достойна відповідь цьому *********
18.08.2025 14:01
+5
Тобто нафтопровід НЕдружба все таки працював на ***** через Україну?
Цікаво що Вугорщина не скаржиться що Сосія вдарила по терміналу який постачає Азербайджанську нафту в ту ж саму Вугорщину. Тобто, ************* Горбан і Сциярдо не за Вугорщину і не за поставки нафти переживають а за те що вони хочуть нафту іменно від ***** отримувати.
18.08.2025 14:04
за роки війни чи не перша гідна відповідь МЗС
18.08.2025 14:00
Достойна відповідь цьому *********
18.08.2025 14:01
Міністр зазначив, що Угорщині роками говорили, що Москва є ненадійним партнером
З'ясувалося, що і надійніть США , як партнера, тово... не дуже...
За Беньджин - годі й казати...
А надійність Мадьярщини взагалі може слугувати точкою відліку (як "абсолюний нуль" лорда Кельвіна).
18.08.2025 14:02
Тобто нафтопровід НЕдружба все таки працював на ***** через Україну?
Цікаво що Вугорщина не скаржиться що Сосія вдарила по терміналу який постачає Азербайджанську нафту в ту ж саму Вугорщину. Тобто, ************* Горбан і Сциярдо не за Вугорщину і не за поставки нафти переживають а за те що вони хочуть нафту іменно від ***** отримувати.
18.08.2025 14:04
Тому що нафта від }{уйла - самая дєшовая нафта в мірє!
18.08.2025 14:06
Не може вона бути самою дешевою так як на Сосії її важче добувати чим на тому ж близькому сході де нафта практично витікає з піску і має вищу якість. Інша справа що ***** дає відкати чиновникам які купують його нафту.
18.08.2025 14:11
Доречі Орбан насміхався з України що вона мовляв програла війну а Сосію перемогти неможливо. То чого ж воно скаржиться на жертву а не на так званого переможця? Тим паче які можуть бути претензії до країни в якій йде війна і ніякої безпеки ніхто гарантувати не може. Я б ще запустив по резиденції Горбана трофейного шахеда і нехай той верещить і щось там комусь доказує
18.08.2025 14:09
"електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України".

Хіба росія вже побудувала мадярам "ядєрний фугас пастаянново базірованія"?
18.08.2025 14:05
Хоч цього разу нормально відповіли на вереск цього з огіркоподібною башкою.
18.08.2025 14:07
Сійярто наривається шоб йому присвітили
18.08.2025 14:07
Цю очкасту гниду треба буде піймати і покарати в любому випадку.
18.08.2025 14:15
хватить купувати російську нафту, фінансувати війну, бути спонсорами війни!
18.08.2025 14:16
угорці думають "хай українці помирають, лиш би у нас нафта була зі скидкою!"
18.08.2025 14:17
Неочикувано. Гідно.
18.08.2025 14:17
давайте договоримся з нато, щоб угорціва викинули з нато, а ми кацапам зелений коридорчик зробимо на угорщину.

хай забирають угорщину собі.

готові замість Долнбасу віддати кацапам угорщину!
18.08.2025 14:18
За все, що відбувається на території росії, відповідає виключно росія!
Крапка!
18.08.2025 14:20
Детский сад! Сейчас "воспитательницы" одному и другому по сраці отгрузят, что бы не шумели.
18.08.2025 14:25
 
 