ДБР відповіло на закиди Сійярто: Ознак насильницької смерті етнічного угорця в Україні немає, розслідування триває

Державне бюро розслідувань продовжує встановлювати обставини смерті громадянина України – етнічного угорця Йосипа Шебештеня в лікарні на Закарпатті. Напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Київ у нібито відмові від розслідування.

Про це йдеться у пресслужбі Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

У ДБР наголосили, що такі заяви угорської сторони мають маніпулятивний характер та не відповідають дійсності.

Так, на початку липня 2025 року Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження за статтею про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Розслідування даного кримінального провадження було доручено підрозділу Територіального управління ДБР у Львові.

Що встановило розслідування на цей час?

Уже встановлено, що угорця призвали на військову службу 14 червня 2025 року у місті Мукачево. Того ж дня він пройшов військово-лікарську комісію при Ужгородському районному ТЦК та СП, яка визнала його придатним. Водночас він сам скарг на стан здоров’я не мав.

"Вже перебуваючи у військовій частині, 18 червня він самовільно залишив місце служби, а 19 червня самостійно звернувся до Берегівської обласної психіатричної лікарні, де повідомив, що погано почувається, має сильний головний біль, а також, з його слів, отримав травму голови з підозрою на струс мозку. Цього ж дня каретою швидкої допомоги Йосип Шебештень був доставлений до Берегівської районної лікарні, однак лікарі не виявили у нього будь-яких серйозних ушкоджень", - йдеться у повідомленні ДБР.

24 червня Шебештеня за згодою перевели до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги у Береговому, а вже 7 липня поліція дізналася, що напередодні угорець помер у медзакладі.

"Під час невідкладних слідчих дій та огляді тіла ознак насильницької смерті та тілесних ушкоджень не виявлено. У межах кримінального провадження проведено судово-медичну експертизу, допитано свідків, у тому числі військовослужбовців та лікарів. Судово-медична експертиза також не виявила будь-яких ознак насильницької смерті. Розслідування триває", - додає ДБР.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.

Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.

Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.

Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.

Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини закликав Європейський Союз ввести санкції проти трьох українських посадовців.

Згодом Угорщина заборонила вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна нібито після примусової мобілізації на Закарпатті.