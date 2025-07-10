Угорщина заявила про смерть свого громадянина після побиття в ТЦК на Закарпатті, - ЗМІ
МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telex із посиланням на заяву парламентського держсекретаря Міністерства закордонних справ і торгівлі Левенте Мадяра для MTI, також про інцидент пишуть інші угорські медіа.
Заява угорської сторони
За словами Левенте Мадяра, військові українського ТЦК та СП силоміць затримали угорця, заштовхали в бус та відвезли у військкомат, де його нібито били залізним прутом.
"Родичам в Угорщині сказали, що все гаразд, але згодом чоловік помер від отриманих травм. Угорець загинув в Україні, бо не хотів брати участь у війні. Ми щиро співчуваємо родині й висловлюємо їм нашу підтримку", - стверджує угорський посадовець.
Версії подій від угорських медіа
За даними угорських ЗМІ, йдеться про 45-річного закарпатця Йожефа Шебештьєна, який має громадянство Угорщини. Побили його нібито ще три тижні тому, але помер він у лікарні 6 липня.
Ресурс Mandiner.hu цитує людей, які знали чоловіка та розповіли, що він також мав угорське громадянство і вже, за їхніми даними, "відмовився від української адреси".
Видання висуває кілька версій подій. Одна з них, що "наступного дня після побиття його відправили до тренувального табору, де він, мабуть, знепритомнів". Потім чоловіка нібито доставили до психіатричної лікарні в Берегово, де він помер.
За іншою версією, чоловік сам попросив про госпіталізацію до військового психіатричного закладу, щоб уникнути мобілізації, і до певного моменту почувався задовільно. Однак згодом раптово знепритомнів.
Ймовірною причиною смерті, згідно з цією версією, став тромбоз, викликаний гематомою, яку чоловік міг отримати через жорстоке поводження.
Реакція Орбана
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував ситуацію на своїй Facebook-сторінці.
"Висловлюю щирі співчуття родині угорця, який загинув внаслідок примусової мобілізації в Україні. Ми з вами у ці важкі години", - заявив угорський прем'єр.
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Зеля навіть муху НЕ МОЖЕ "відмазголить"!
Знепритомить від переляку.
Угорщина ніколи не ставилась до України з прихильністю, а тому - як є.
Може ТЦК та СП виконали наказ керівництва вірно та в повному обсязі.
жопа має дві ягодіци - сам Господь Бог передбачив подвійне громаняднство
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Немає жодної кримінальної (чи навіть адміністративної) відповідальності за наявність ще одного (чи більше) громадянства.
Кацапи таке робили в Криму - всі бачать до чого призвело...
і примусово також..
про покіника або гарно або нічого.
у цьому варианті очевидно, треба промовчати
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Тільки не кизди що з Лондона строчиш.
і був суд, який встановив, що його вбили люди,
що носять форму ЗСУ?
навіщо робити передчасні висновки(брехати), опираючись на брехню ворогів України..
Звісно, ніхто притомний тцкунам не вірить.
вірять тільки ворогам України...
громадяни України,
які мають множинне громадянство,
вважаються українцями..
калічили та вбили.. про це казав орбан?
який повністю підтримує хла в каліченні та вбивствах українців..
вже точно не піде..
бусифікованих мальчиків в трусіках..
распінають на кожному перехресті..
хло та орбан?