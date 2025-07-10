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Новини смерть в ТЦК Смерть громадянина Угорщини в ТЦК
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Угорщина заявила про смерть свого громадянина після побиття в ТЦК на Закарпатті, - ЗМІ

Громадянин Угорщини помер нібито в ТЦК від побоїв

МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telex із посиланням на заяву парламентського держсекретаря Міністерства закордонних справ і торгівлі Левенте Мадяра для MTI, також про інцидент пишуть інші угорські медіа. 

Заява угорської сторони

За словами Левенте Мадяра, військові українського ТЦК та СП силоміць затримали угорця, заштовхали в бус та відвезли у військкомат, де його нібито били залізним прутом.

"Родичам в Угорщині сказали, що все гаразд, але згодом чоловік помер від отриманих травм. Угорець загинув в Україні, бо не хотів брати участь у війні. Ми щиро співчуваємо родині й висловлюємо їм нашу підтримку", - стверджує угорський посадовець.

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Версії подій від угорських медіа

За даними угорських ЗМІ, йдеться про 45-річного закарпатця Йожефа Шебештьєна, який має громадянство Угорщини. Побили його нібито ще три тижні тому, але помер він у лікарні 6 липня.

Ресурс Mandiner.hu цитує людей, які знали чоловіка та розповіли, що він також мав угорське громадянство і вже, за їхніми даними, "відмовився від української адреси".

Видання висуває кілька версій подій. Одна з них, що "наступного дня після побиття його відправили до тренувального табору, де він, мабуть, знепритомнів". Потім чоловіка нібито доставили до психіатричної лікарні в Берегово, де він помер.

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За іншою версією, чоловік сам попросив про госпіталізацію до військового психіатричного закладу, щоб уникнути мобілізації, і до певного моменту почувався задовільно. Однак згодом раптово знепритомнів.

Ймовірною причиною смерті, згідно з цією версією, став тромбоз, викликаний гематомою, яку чоловік міг отримати через жорстоке поводження.

Реакція Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував ситуацію на своїй Facebook-сторінці.

"Висловлюю щирі співчуття родині угорця, який загинув внаслідок примусової мобілізації в Україні. Ми з вами у ці важкі години", - заявив угорський прем'єр.

Також читайте: Двоє мобілізованих намагалися втекти під час транспортування до збірного пункту у Києві, один загинув, - ТЦК

Автор: 

Угорщина (2380) побиття (972) мобілізація (3153) Віктор Орбан (597) ТЦК та СП (710) Закарпатська область (2096)


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Топ коментарі
+10
Наступний буде Орбан. Зеля його арматурою відмазголить!
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10.07.2025 17:48 Відповісти
+7
А що їхній громаданин робив в Україні під час військового стану, шпигував курва?!
Угорщина ніколи не ставилась до України з прихильністю, а тому - як є.
Може ТЦК та СП виконали наказ керівництва вірно та в повному обсязі.
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10.07.2025 17:47 Відповісти
+7
виходимо на міжнародний рівень!
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10.07.2025 17:49 Відповісти
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Нігуя собі - угорця забили залізним прутом - ну тепер Орбан з України не злізе
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10.07.2025 17:46 Відповісти
Наступний буде Орбан. Зеля його арматурою відмазголить!
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10.07.2025 17:48 Відповісти
Буду вболівати за обох
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10.07.2025 17:52 Відповісти
єдине що може врятувати цих обох від фізичних ушкоджень - добровільна мобілізація в ЗСУ

.
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10.07.2025 18:03 Відповісти
Смішно.
Зеля навіть муху НЕ МОЖЕ "відмазголить"!
Знепритомить від переляку.
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10.07.2025 18:40 Відповісти
а Генерал-полковника Залужного та 20 його Генералів та Полковників зміг..
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10.07.2025 19:09 Відповісти
А що їхній громаданин робив в Україні під час військового стану, шпигував курва?!
Угорщина ніколи не ставилась до України з прихильністю, а тому - як є.
Може ТЦК та СП виконали наказ керівництва вірно та в повному обсязі.
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10.07.2025 17:47 Відповісти
Там тело с двумя\тремя паспортами. Там таких пруд пруди.
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10.07.2025 17:57 Відповісти
де як доведеться - тут по нашому, там по їхньому.

жопа має дві ягодіци - сам Господь Бог передбачив подвійне громаняднство

.
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10.07.2025 18:06 Відповісти
Воно то так, жопа має дві половинки, але одну дірку, тому хитрожопі будут відтрахані в будь-якому варіанті.
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10.07.2025 19:09 Відповісти
Ви нє так понялі - дирка щоб вєртється

.
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10.07.2025 19:11 Відповісти
Это вам нэ эта.дiаспора в ****.
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10.07.2025 17:47 Відповісти
А де цей "угорець" взяв паспорт?
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10.07.2025 17:48 Відповісти
колись під вибори роздавали всім охочим)
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10.07.2025 17:52 Відповісти
І якщо подвійне громадянство у нас заборонене то це наше МЗС має викликати орбана - яким чином ці паспорти опинилися тут.
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10.07.2025 17:58 Відповісти
Що найцікавіше, "подвійне громадянство" в Україні не заборонене.

Немає жодної кримінальної (чи навіть адміністративної) відповідальності за наявність ще одного (чи більше) громадянства.
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10.07.2025 18:02 Відповісти
Заборонено. Інакше нахіба зюзіки протягають закон?
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10.07.2025 18:04 Відповісти
орбана на килим викликати*?....та я тільки за, но ви занадто переоцінюєте силу нашого МЗС) Їх рівень максимум нота протесту і те, не орбану а якомусь послу, чи його заступнику...
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10.07.2025 18:05 Відповісти
Ну він по суті визнав що підпільно роздає паспорти мешканцям України. Це мінімум недружній крок.
Кацапи таке робили в Криму - всі бачать до чого призвело...
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10.07.2025 18:14 Відповісти
треба мати сильні позиції і при першому ж натяку зазіхання на суверенитет давати в рило, тоді такі країни як Угорщина небудуть на кую крутити Україною..
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10.07.2025 18:20 Відповісти
кацапи і зараз роздають паспорти рабсії..
і примусово також..

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10.07.2025 18:21 Відповісти
виходимо на міжнародний рівень!
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10.07.2025 17:49 Відповісти
НУ ФСЬО, наступна серія "ТЦК в Будапешті"
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10.07.2025 17:51 Відповісти
Треба розбиратись без емоцій. Бити по-любому не можно, чи ми тоді будем краще клятих москалів. П.С. А, так, теж катався у бусіку в ТЦК.
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10.07.2025 17:54 Відповісти
І як результати?
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10.07.2025 17:55 Відповісти
Бикуєш отримуєш залізним прутом. Якщо все в порядку то або йдеш додому або на полігон...
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10.07.2025 18:01 Відповісти
Це пише диваний воїн,який всих посилає на війну,маючи відсрочку
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10.07.2025 18:03 Відповісти
а шо толку на полігоні з побитого залізним прутом? такий чоловік зможе воювати?
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10.07.2025 18:04 Відповісти
Це лайно такі новини ніколи не пропускає,і постійно пише якусь дичину
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10.07.2025 18:06 Відповісти
Не бикуй і ніхто тебе пальцем не зачепить. Там десятки тисяч в день проходить людей...
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10.07.2025 18:08 Відповісти
Де вас ідіотів народжують.
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10.07.2025 18:07 Відповісти
Терпила...
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10.07.2025 18:20 Відповісти
Подвійне громадянство не звільняє від мобілізації.
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10.07.2025 17:55 Відповісти
Під такими новинами настільки тупі боти,типу тебе,що навіть не помічають вбивства,другі-навіть виправдовують.Країна летить в прірву
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10.07.2025 18:00 Відповісти
Адна надєжда на орбана і братушок?
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10.07.2025 18:02 Відповісти
З такими дебілами,як ви однозначно країна без майбутнього
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10.07.2025 18:04 Відповісти
Та да. Одна надія у країни така як ти шваль...
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10.07.2025 18:09 Відповісти
чмобік, а війну хто почав?
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10.07.2025 18:48 Відповісти
Це якесь відношення має до вбивства,і виправдовує таких ботів,як ти?
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10.07.2025 19:01 Відповісти
земля пухом

про покіника або гарно або нічого.

у цьому варианті очевидно, треба промовчати

.
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10.07.2025 18:08 Відповісти
Я могу и промолчать, а вот рыло посла сильно радостное для такого события.
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10.07.2025 18:14 Відповісти
Гоноровий ляше, не ********** латинську приказку, бо насправді от вона яка - давньогрецький політик і поет Хілон зі Спарти говорив:"Про мертвих або добре, або нічого, крім правди".
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10.07.2025 18:26 Відповісти
Для тецека громадянство чи стан здоров'я не мають значення, коли треба виконати план з поставок "людського ресурсу".
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10.07.2025 17:57 Відповісти
Роздавали паспорти і українець став угорцем. ТЦК підари однозначно
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10.07.2025 17:59 Відповісти
Ох і гидоти ж вас, ******, відразу набігло! Максіку,розслався,а то від однієї згадки про ТЦК,у тебе так стискається сфінктер,що очі на лоба лізуть і геморой випадає.ТЦК не безгрішні,але ПРОпідор тут ти і такі,як ти!!!
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10.07.2025 18:49 Відповісти
Шо і тебе по тривозі підняли?
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10.07.2025 18:03 Відповісти
Турбо -брехня
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10.07.2025 18:02 Відповісти
Все,що потрібно знати про нафронтника,тільки малолітні і дебіли переходять на образу близбких.Яке ти кончене створіння
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10.07.2025 18:32 Відповісти
Не трогайте дедушку инвалида! Стишок, это не про него ( а то настучит про личное оскорбление) " Дедушка старенький лет шестьдесят, трусики рваные, яйца висят".
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10.07.2025 18:36 Відповісти
Тобто ви вважаєте вбивство мирного громадянина іноземної держави злочинцями ,які носять форму ЗСУ нормою ? Бо це є нормою для житєлєй запоребрика
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10.07.2025 18:16 Відповісти
Тцкуни, малки, паламарчуки, каракаї та інша місцева мразота нічим від жителів запоребрика не відрізняються. Такі ж самі люті вороги українського народу.
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10.07.2025 18:23 Відповісти
Як погода в Горлівці, Стицько?
Тільки не кизди що з Лондона строчиш.
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10.07.2025 19:01 Відповісти
Там під новинами багато коментарів,цього чорта,як і Andrew Moon під первою новиною нема .Воно настільки тупе і думає,шо ні в кого розуму не вистачить перелистати коментарії!!!
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10.07.2025 18:25 Відповісти
тобто він не мав українське громадянство,
і був суд, який встановив, що його вбили люди,
що носять форму ЗСУ?

навіщо робити передчасні висновки(брехати), опираючись на брехню ворогів України..
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10.07.2025 18:34 Відповісти
Суд може бути лише в країні в якій діє верховенство права , на нашій території дії право зеленої доцільності
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10.07.2025 18:36 Відповісти
"опираючись на брехню ворогів України"

Звісно, ніхто притомний тцкунам не вірить.
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10.07.2025 18:36 Відповісти
ага,
вірять тільки ворогам України...

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10.07.2025 18:55 Відповісти
Цікаво, і з якого ж це дива нападки уйобщини проти воєнкоматів співпали з кацапськими їх обстрілами...🤔
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10.07.2025 18:07 Відповісти
на території України,
громадяни України,
які мають множинне громадянство,
вважаються українцями..

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10.07.2025 18:16 Відповісти
Тобо є повне право калічити і вбивати ? Просто уточнюю.
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10.07.2025 18:17 Відповісти
звичайно, що ні..
калічили та вбили.. про це казав орбан?
який повністю підтримує хла в каліченні та вбивствах українців..
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10.07.2025 18:25 Відповісти
Я і не сумнівався ,що ти совок з бурятії )))
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10.07.2025 18:29 Відповісти
Це ******** з відсрочкою,ніколи воно не піде до ЗСУ
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10.07.2025 18:30 Відповісти
То звичайний синок Кгбшників , сексот по життю
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10.07.2025 18:33 Відповісти
братішка угрофін ..
вже точно не піде..
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10.07.2025 18:42 Відповісти
Країна мрії лідора
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10.07.2025 18:22 Відповісти
Те, що тцкашники до смерті забили людину, питань не викликає, всіх більше непокоїть його угорський паспорт.
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10.07.2025 18:24 Відповісти
а що, вже був суд?
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10.07.2025 18:26 Відповісти
Суд був би, якби було навпаки: бусифікований забив тцкуна. Ти, схоже, зовсім не в курсі, що зараз твориться в Україні.
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10.07.2025 18:39 Відповісти
в Україні війна..
бусифікованих мальчиків в трусіках..
распінають на кожному перехресті..
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10.07.2025 18:45 Відповісти
А звідки житель ТОТ знає що діється на вільній території України?
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10.07.2025 19:04 Відповісти
Система буде судити саму себе? )))
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10.07.2025 18:43 Відповісти
а хто ж її буде ще судити..
хло та орбан?
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10.07.2025 18:46 Відповісти
Не був би то угорець, ми б так і не взнали про ще одну смерть...
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10.07.2025 19:03 Відповісти
 
 