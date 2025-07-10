Угорщина заявила про смерть свого громадянина після побиття в ТЦК на Закарпатті, - ЗМІ

МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telex із посиланням на заяву парламентського держсекретаря Міністерства закордонних справ і торгівлі Левенте Мадяра для MTI, також про інцидент пишуть інші угорські медіа.

Заява угорської сторони

За словами Левенте Мадяра, військові українського ТЦК та СП силоміць затримали угорця, заштовхали в бус та відвезли у військкомат, де його нібито били залізним прутом.

"Родичам в Угорщині сказали, що все гаразд, але згодом чоловік помер від отриманих травм. Угорець загинув в Україні, бо не хотів брати участь у війні. Ми щиро співчуваємо родині й висловлюємо їм нашу підтримку", - стверджує угорський посадовець.

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Версії подій від угорських медіа

За даними угорських ЗМІ, йдеться про 45-річного закарпатця Йожефа Шебештьєна, який має громадянство Угорщини. Побили його нібито ще три тижні тому, але помер він у лікарні 6 липня.

Ресурс Mandiner.hu цитує людей, які знали чоловіка та розповіли, що він також мав угорське громадянство і вже, за їхніми даними, "відмовився від української адреси".

Видання висуває кілька версій подій. Одна з них, що "наступного дня після побиття його відправили до тренувального табору, де він, мабуть, знепритомнів". Потім чоловіка нібито доставили до психіатричної лікарні в Берегово, де він помер.

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За іншою версією, чоловік сам попросив про госпіталізацію до військового психіатричного закладу, щоб уникнути мобілізації, і до певного моменту почувався задовільно. Однак згодом раптово знепритомнів.

Ймовірною причиною смерті, згідно з цією версією, став тромбоз, викликаний гематомою, яку чоловік міг отримати через жорстоке поводження.

Реакція Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував ситуацію на своїй Facebook-сторінці.

"Висловлюю щирі співчуття родині угорця, який загинув внаслідок примусової мобілізації в Україні. Ми з вами у ці важкі години", - заявив угорський прем'єр.

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