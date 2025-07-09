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Орбан: "Зеленський – політик-комік, який лише грає роль президента"

Орбан назвав Зеленського коміком

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив свою думку щодо президента України Володимира Зеленського, назвавши його "коміком" та "політиком-актором".

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Patrióta, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, з українським президентом у політиці з'явився новий тип особистості, який не готовий до своєї ролі.

"Я зіткнувся з таким вперше. Як його назвати? Це такий політик-інфлюенсер або політик-актор, або, зрештою, комік. Хтось, хто опинився на посаді, до якої його попереднє життя зовсім не підготувало. Але все ж він вирішив взяти на себе цю роль", - переконаний Орбан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якби у країнах Євросоюзу відбулося голосування щодо членства України в ЄС, то більшість сказали б "ні", - Орбан

На його думку, хоча Зеленський і "фактично грає роль президента" України, коли він спробував поговорити з ним глибше, він побачив, що перед ним "справді комік".

Орбан нагадав, що рівно рік тому він зустрічався із Зеленським у Києві. Тоді він буцімто попереджав українського лідера, що ситуація на фронті погіршується.

Під час зустрічі він нібито висловив думку, що з поверненням Дональда Трампа до Овального кабінету Сполучені Штати можуть скоротити підтримку Києва, в результаті чого Україна залишиться тільки за підтримки Євросоюзу.

Орбан каже, що порадив тоді Зеленському розпочати мирні переговори, однак, як стверджує угорський глава уряду, той відхилив пропозицію, заявивши, що час працює на користь України.

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Крім того, щодо російсько-української війни Орбан сказав в інтерв'ю, що перемир'я і мир будуть тільки тоді, коли російський і американський президенти зустрінуться особисто. Телефонні дзвінки, мовляв, не допоможуть.

На думку прем'єра Угорщини, якщо не відбудеться особиста зустріч між ними, війна РФ проти України ще довгі місяці "буде такою ж гіркою, як і зараз".

Також читайте: МЗС України викликало "на килим" посла Угорщини Хейзера через "недружні заяви" влади країни. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (24673) Віктор Орбан (596) війна в Україні (5162)


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Топ коментарі
+36
Хто йому видав державну таємницю?
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09.07.2025 22:26 Відповісти
+15
Орбан - політик-кремлівський козачок , який лише грає роль Премьєр-міністра Угорщини.
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09.07.2025 22:29 Відповісти
+13
Не пуйловській консерві про це балакати.. Чекає, ******, коли йому на тарілочці хазяїн піднесе Закарпаття..
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09.07.2025 22:29 Відповісти
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Хто йому видав державну таємницю?
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09.07.2025 22:26 Відповісти
Jermak , navernoie...
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09.07.2025 22:31 Відповісти
А куди дінешся з підводної лодки - коли вліз в президенти - а ти Орбан урод - як тебе ЄС терпить
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09.07.2025 22:28 Відповісти
Орбан - політик-кремлівський козачок , який лише грає роль Премьєр-міністра Угорщини.
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09.07.2025 22:29 Відповісти
Та добре його бєня підготував...Тільки не все прорахував
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09.07.2025 22:29 Відповісти
Не пуйловській консерві про це балакати.. Чекає, ******, коли йому на тарілочці хазяїн піднесе Закарпаття..
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09.07.2025 22:29 Відповісти
Не можна, якомусь орбану, агенту московських боліт, та плювати у чужий борщ, бо не побачить, як і йому наплюють у гуляш!
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09.07.2025 22:30 Відповісти
Ми знаємо
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09.07.2025 22:31 Відповісти
І це заявляє той, який виступає в ролі путінської маріонетки!
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09.07.2025 22:32 Відповісти
І мафіозної шістки. За сумісництвом.
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09.07.2025 22:37 Відповісти
Тим часом Орбан: "Просто п*дарас, який грає роль п*дараса, на посту президента"...
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09.07.2025 22:32 Відповісти
Підарас, робить висновок?
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09.07.2025 22:33 Відповісти
тут чиста правда,
але орбан і не пілитик і не комік, так срань якась...
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09.07.2025 22:34 Відповісти
об яку я витираю подошви кожен раз перед тим як в хату зайти,,,
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09.07.2025 22:44 Відповісти
А сам ********** відрижка
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09.07.2025 22:34 Відповісти
Якби ти гадив тільки Зеленському ,а ти допомагаєш кривавому злочинцю путіну в його імперських середньовічних замашках підкорити Україну.
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09.07.2025 22:34 Відповісти
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09.07.2025 22:35 Відповісти
без обісцяної путінської підтирки якось розберемось.
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09.07.2025 22:35 Відповісти
Орбан "ругая" Янелоха повышает его рейтинг среди дегенератов, работая на }{уйло.
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09.07.2025 22:36 Відповісти
Тут на жаль він правий в ще цікавіше спитати 76 відсотків, навіщо ви вибрали клоуна?
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09.07.2025 22:36 Відповісти
Про це у нас давно в курсі.
З цього і треба було починати.
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09.07.2025 22:37 Відповісти
Зате вітька_орбан -- хантимансійське хйло.
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09.07.2025 22:39 Відповісти
Нам не треба на очевидному наголошувати. Розберемось без твого "**************"
А ось (орбан) хто - ти? - громадянин України?,українська опозиція?, кандидат в президенти України?
Ні? - ТО ІДИ *****, ПІДАР! І це не роль, яку тИ граєш - це твоя сутність.
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09.07.2025 22:42 Відповісти
Назріває конкурс капітанів між двома путінськими сабміссивами
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09.07.2025 22:46 Відповісти
А вот Орбан не играет роль рашистского агента, а является таковым.
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09.07.2025 22:47 Відповісти
Орбан - це троль хремля , він говорить по методічке
Зе - український президент і українці без азіато угро фінів розберуться
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09.07.2025 22:47 Відповісти
Угорці дякувати мають українцям, що їх колись пропустили в Панонію . угорці займають славянські землі .

‼️Угри взагалі не воювали а прийшли пішки з возами, жінками, дітьми, і худобою так місяцями пішки йшли і їх волхви домовилися з волхвами по добру по злагоді дати їх народу кусок ЗЕМЛІ І ВОДОЙМИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЖИТТЯ. І НАШІ ПРЕДКИ ПОЗВОЛИЛИ ПО СВОЇЙ ВОЛІ ДАТИ УГРАМ МІСЦЕ ДЛЯ ЖИТТЯ СВОЄЇ ЗЕМЛІ

👉 Угри воювали і притісняли інші народи пізніше через століття коли прижилися і тоді їх стало багато і почули силу , а прийшли угри смиренні як прохачі
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09.07.2025 22:50 Відповісти
Орбан смокче пісюна в Пуйла. Це всі знають.
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09.07.2025 22:49 Відповісти
У нас хоч політик-комік , а орбан - лялька-маріонетка
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09.07.2025 22:50 Відповісти
Та лялька-маріонетка у 22-му році могла відхопити собі Закарпаття, а може і більше - недарма ж на кордонів їхні танки стояли. Так, він у зговорі з #уйлом та з кетайцями, але ж хоч щось придбав би, а ми тільки втрачаємо.
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09.07.2025 23:08 Відповісти
Обоє рябоє
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09.07.2025 22:51 Відповісти
Завтра наше МЗС має викликати угорського посла та вручити йому ноту протеста за публічне приниження першої особи держави, тим паче, особою рангом нижче.
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09.07.2025 22:56 Відповісти
нажаль ми теж це знаємо, але ми заручники 73% дебілів
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09.07.2025 22:57 Відповісти
Бреше - злодій він і мародер.
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09.07.2025 22:59 Відповісти
Ну, тут орбан абсолютно правий. Біда у тому, що на арені опинились клоун і дресирувальник тигрів - один смішив, інший міг зашугати звірами. От публіка і вибрала блазня. А потім ще й підігнала до нього бальшевіков, і оце завалило шапіто. Клоун, дресирувальник... нє, нешановні, це усі ми завалили, тепер от борсаємось під завалами
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09.07.2025 23:03 Відповісти
Его уже вообще ни кто не слушает, кроме самих венгров, возможно словакам еще вливают его взгляды и идеи, а так я не понимаю зачем это тут писать, уходящий в закат скорее всего пытается выиграть хоть какието политические балы на пиаре против Украины, а теперь зеленского лично, с Украину не пущу в ЕС видимо обосрался! Теперь топит против зе лично, ну пусть топит, теперь все сравнивают его личную неприязнь с неприязнью мид рф к нему, нам Украинцам на грызню орбана и зели должно быть вообще насрать, трамп хотел устроить бои в белом доме? Вот они два кандидата на махач вечера, если клоун победит, на второй день с фицо пусть бодается, и да победит сильнейший!
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09.07.2025 23:07 Відповісти
Хоч орбан скотиняка, але тут він прав на всі 100%.
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09.07.2025 23:08 Відповісти
Це орбан так товсто принизив і в голос Рональда Рейгана, який був актором але це не завадило йому стати сильним США, якого поважає Трамп. А млже орбан так принизив самого Трампа, який з задоволенням знімався у фільмах та телешоу, і його відомість як медійної особистості допомогла йому у виборах?
Орбан, ти звичайно тупе, брехливе чмо. Ти клоун з фільма жахів.
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09.07.2025 23:09 Відповісти
Орбан біситься, йому гуйово.
І від усвідомлення того, що йому гуйово, відчуваєш просто насолоду!
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09.07.2025 23:11 Відповісти
орбан перхоть *********** *****!!!😂🤣🤣🥳🤡🤪
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09.07.2025 23:19 Відповісти
А хто не грає, петя грає націоналіста, патріота, і волонтера, Доні грає ідіота, і так далі по списку, політика це гра.
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09.07.2025 23:20 Відповісти
Мадярський фашист Орбан,де тебе навчали на прем'єра? Опановував науку по "Майн кампф"?
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09.07.2025 23:32 Відповісти
Розмовляюча жаба може квакати що завгодно.
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09.07.2025 23:37 Відповісти
 
 