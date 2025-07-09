Орбан: "Зеленський – політик-комік, який лише грає роль президента"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив свою думку щодо президента України Володимира Зеленського, назвавши його "коміком" та "політиком-актором".

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Patrióta, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, з українським президентом у політиці з'явився новий тип особистості, який не готовий до своєї ролі.

"Я зіткнувся з таким вперше. Як його назвати? Це такий політик-інфлюенсер або політик-актор, або, зрештою, комік. Хтось, хто опинився на посаді, до якої його попереднє життя зовсім не підготувало. Але все ж він вирішив взяти на себе цю роль", - переконаний Орбан.

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На його думку, хоча Зеленський і "фактично грає роль президента" України, коли він спробував поговорити з ним глибше, він побачив, що перед ним "справді комік".

Орбан нагадав, що рівно рік тому він зустрічався із Зеленським у Києві. Тоді він буцімто попереджав українського лідера, що ситуація на фронті погіршується.

Під час зустрічі він нібито висловив думку, що з поверненням Дональда Трампа до Овального кабінету Сполучені Штати можуть скоротити підтримку Києва, в результаті чого Україна залишиться тільки за підтримки Євросоюзу.

Орбан каже, що порадив тоді Зеленському розпочати мирні переговори, однак, як стверджує угорський глава уряду, той відхилив пропозицію, заявивши, що час працює на користь України.

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Крім того, щодо російсько-української війни Орбан сказав в інтерв'ю, що перемир'я і мир будуть тільки тоді, коли російський і американський президенти зустрінуться особисто. Телефонні дзвінки, мовляв, не допоможуть.

На думку прем'єра Угорщини, якщо не відбудеться особиста зустріч між ними, війна РФ проти України ще довгі місяці "буде такою ж гіркою, як і зараз".

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