МЗС України викликало "на килим" посла Угорщини Хейзера через "недружні заяви" влади країни. ФОТО

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини Антала Хейзера на розмову у зв’язку із "черговими недружніми заявами угорської сторони".

Про це повідомила пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі із послом Угорщини в Україні Анталом Хейзером заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко наголосив, що для української сторони є "очевидним те, що правлячі в Угорщині політичні сили за будь-яких умов намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу".

Міщенко зазначив, що Україна ніколи не дозволяла собі втручатися у внутрішні справи будь-якої країни, зокрема Угорщини, тому подібні спроби угорського уряду раніше викликали в Києві занепокоєння.

"Але зараз усі ці недолугі прийоми створити образ ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи й цивілізованого світу, виглядають просто жалюгідними й образливими, в першу чергу для угорського народу, який, на відміну від заангажованих політиків, реально є європейською нацією, яка через волонтерський рух допомагає усім чим може українському народу, щоб перемогти російського ворога і не допустити повернення російських окупантів знову на вулиці Будапешту", - наголосили в МЗС України.

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Напередодні, у Міністерстві закордонних справ України дорікнули уряду Угорщини за використання образу президента Володимира Зеленського в рекламній кампанії проти угорської опозиції.