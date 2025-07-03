УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11833 відвідувача онлайн
Новини Фото Антиукраїнська позиція Орбана Відносини України та Угорщини
1 539 12

МЗС України викликало "на килим" посла Угорщини Хейзера через "недружні заяви" влади країни. ФОТО

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини Антала Хейзера на розмову у зв’язку із "черговими недружніми заявами угорської сторони".

Про це повідомила пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі із послом Угорщини в Україні Анталом Хейзером заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко наголосив, що для української сторони є "очевидним те, що правлячі в Угорщині політичні сили за будь-яких умов намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу".

Міщенко зазначив, що Україна ніколи не дозволяла собі втручатися у внутрішні справи будь-якої країни, зокрема Угорщини, тому подібні спроби угорського уряду раніше викликали в Києві занепокоєння.

"Але зараз усі ці недолугі прийоми створити образ ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи й цивілізованого світу, виглядають просто жалюгідними й образливими, в першу чергу для угорського народу, який, на відміну від заангажованих політиків, реально є європейською нацією, яка через волонтерський рух допомагає усім чим може українському народу, щоб перемогти російського ворога і не допустити повернення російських окупантів знову на вулиці Будапешту", - наголосили в МЗС України. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Сьогодні у Данії говоритимемо про блокування Угорщиною членства України в ЄС

Україна викликала посла Угорщини через заяви влади
Україна викликала посла Угорщини через заяви владиУкраїна викликала посла Угорщини через заяви влади

Напередодні, у Міністерстві закордонних справ України дорікнули уряду Угорщини за використання образу президента Володимира Зеленського в рекламній кампанії проти угорської опозиції.

Автор: 

Угорщина (2371) МЗС (4209)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
МЗС України викликало "на килим" посла Угорщини Хейзера через "недружні заяви"

Опісля в той же килим закатайте тіло та поночі тихцем вивезіть до найближчої котельні
показати весь коментар
03.07.2025 20:39 Відповісти
+4
Самая отсталая страна ЕС создает больше всех проблем.
показати весь коментар
03.07.2025 20:41 Відповісти
+2
ні. вони табільно їбан...ті
показати весь коментар
03.07.2025 20:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На килиму обхезався?
показати весь коментар
03.07.2025 20:38 Відповісти
наш чи їх? бо по морді ліцца вои на пару обхєзались
показати весь коментар
03.07.2025 20:42 Відповісти
МЗС України викликало "на килим" посла Угорщини Хейзера через "недружні заяви"

Опісля в той же килим закатайте тіло та поночі тихцем вивезіть до найближчої котельні
показати весь коментар
03.07.2025 20:39 Відповісти
Дійшло до зелених..
показати весь коментар
03.07.2025 20:40 Відповісти
ні. вони табільно їбан...ті
показати весь коментар
03.07.2025 20:43 Відповісти
Або так..
показати весь коментар
03.07.2025 20:49 Відповісти
Навряд. Просто треба перекрити внутрішні негативні новини (як про того ж Чернишова) якоюсь позитивною "потужною" роботою... Далі це розвитку мати не буде, ІМХО
показати весь коментар
03.07.2025 20:52 Відповісти
Самая отсталая страна ЕС создает больше всех проблем.
показати весь коментар
03.07.2025 20:41 Відповісти
Та Ви ще так толерантно про них..
показати весь коментар
03.07.2025 20:50 Відповісти
Венгри висловили позицію усього ЄС. Просто і дешево. Хтось заступився за ішака в ЄС? То ж читаймо між рядками. Ішак то червона шмата для цілого світу, просто всі грають варята.
показати весь коментар
03.07.2025 20:59 Відповісти
Блазні!
показати весь коментар
03.07.2025 21:04 Відповісти
Вислати на хрен
показати весь коментар
03.07.2025 21:05 Відповісти
 
 