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Новини Фото Антиукраїнська позиція Орбана Опитування в Угорщині щодо вступу України в ЄС
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В Угорщині після "референдуму" щодо України запустили нову рекламу із карикатурним Зеленським. ФОТО

В Угорщині після завершення маніпулятивного опитування щодо членства України в ЄС запустили рекламну кампанію, у якій опонента Віктора Орбана Петера Мадяра порівнюють з президентом України Володимиром Зеленським та зображають обох "маріонетками" у карикатурі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написало угорське видання 444.hu.

Так, в Угорщині помітили рекламні плакати зі слоганом "схожі мов два яйця", де карикатурно зображені Зеленський та лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Мадяр, який вважається одним із ключових суперників Орбана на наступних виборах.

Замовником реклами вказана Ellenállás Mozgalom Non-Profit Kft, назва якої перекладається приблизно як "Національний рух спротиву".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан: ЄС "дурить та обманює" українців. Вони обіцяють їм щось, що не є можливим

Угорщина випустила карикатурну рекламу із Зеленським

Окрім плакатів, у публічному просторі також поширили відеоролик. У ньому Петера Мадяра намагаються показати як "угорського Зеленського".

У супровідному тексті ролика йдеться, що Мадяр і Зеленський "схожі мов дві краплі води", зокрема тим, що люблять сцену.

"Але у них є ще дещо спільне – їхні господарі. На їхнє прохання Зеленський втягує Європу у війну. Угорський Зеленський виступає за те, щоб дати Україні приєднатися до ЄС. Обидва Зеленських гарні актори. Але це не театр, це реальність. У таких ситуаціях, як зараз, нам не потрібні клоуни", 0 йдеться у ролику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 95% опитаних угорців проти вступу України в ЄС: у Орбана оголосили результати "референдуму"

У соцмережі Х деякі користувачі опублікували меми, створені у відповідь на нову кампанію Угорщини – замість Зеленського та Петера Мадяра у половинках яєць зображені диктатор РФ Володимир Путін та угорський прем’єр Віктор Орбан.

Угорщина випустила карикатурну рекламу із Зеленським

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд проведе "національну консультацію" щодо того, чи підтримують угорці вступ України до Європейського Союзу. Сам Віктор Орбан публічно проголосував проти.

Своєю чергою голова угорської опозиційної партії "Тиса", Петер Мадяр розкритикував "національні консультації" щодо вступу України в ЄС, організовані командою премʼєр-міністра країни Віктора Орбана, та назвав їх "тотальним провалом".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що уряд Угорщини провів "національні консультації VOKS2025" щодо вступу України до ЄС із відверто маніпулятивною метою та під тиском антиукраїнської пропаганди.

Також читайте: Орбан радіє, що поляки менше підтримують вступ України в ЄС: "Великий поворот, Європа прокидається!"

Автор: 

Угорщина (2367) Зеленський Володимир (24607) Віктор Орбан (593)


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Топ коментарі
+11
На ******** навіть не треба карикатури бо він навіть в оригіналі виглядає як *********** членосос.
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02.07.2025 19:16 Відповісти
+7
****** что с них возьмешь кроме анализов..
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02.07.2025 19:20 Відповісти
+3
Сподіваюсь, що найвеличнішому сподобається, а "єдиний марафєт" буде розганяти чергову незламно-потужну перемогу. А як же! Хрипатий янєлох впливає на міжнародну політику! Глиба! Стовп світостворення і полюс геополітики!
До того ж, треба якось перебити інформацію про зупинку надання воєнної допомоги від США після потужно-незламного візиту дєрьмака до США і найвеличніших домовленостей лідера Всесвіту та якогось трампона в Гаазі...

Якщо хто не зрозумів, то це - сарказм/тролінг/стьоб
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02.07.2025 19:24 Відповісти
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На ******** навіть не треба карикатури бо він навіть в оригіналі виглядає як *********** членосос.
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02.07.2025 19:16 Відповісти
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02.07.2025 20:34 Відповісти
****** что с них возьмешь кроме анализов..
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02.07.2025 19:20 Відповісти
... і то на добрива!
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02.07.2025 19:29 Відповісти
Сподіваюсь, що найвеличнішому сподобається, а "єдиний марафєт" буде розганяти чергову незламно-потужну перемогу. А як же! Хрипатий янєлох впливає на міжнародну політику! Глиба! Стовп світостворення і полюс геополітики!
До того ж, треба якось перебити інформацію про зупинку надання воєнної допомоги від США після потужно-незламного візиту дєрьмака до США і найвеличніших домовленостей лідера Всесвіту та якогось трампона в Гаазі...

Якщо хто не зрозумів, то це - сарказм/тролінг/стьоб
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02.07.2025 19:24 Відповісти
От карикатуры онучами потянуло.
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02.07.2025 19:24 Відповісти
У пуйла грошей на орбанів вже не вистачає, тому вистачає тільки на рекламні бігборди
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02.07.2025 19:38 Відповісти
Та ерунда А вот путинхуйло рачьком *********** ДОЛБИТ!ВОТ ЭТО ДА!СЛАБО))))НАРИСОВАТЬ?
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02.07.2025 19:49 Відповісти
йорбан, а хто хазяїн?
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02.07.2025 20:08 Відповісти
Югра руліт-***!
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02.07.2025 20:15 Відповісти
Карикатурний Зеленський це не реклама. Це його основна творчість. Він у ній як пиявка в кацапському болоті.
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02.07.2025 20:49 Відповісти
 
 