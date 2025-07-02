В Угорщині після "референдуму" щодо України запустили нову рекламу із карикатурним Зеленським. ФОТО

В Угорщині після завершення маніпулятивного опитування щодо членства України в ЄС запустили рекламну кампанію, у якій опонента Віктора Орбана Петера Мадяра порівнюють з президентом України Володимиром Зеленським та зображають обох "маріонетками" у карикатурі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написало угорське видання 444.hu.

Так, в Угорщині помітили рекламні плакати зі слоганом "схожі мов два яйця", де карикатурно зображені Зеленський та лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Мадяр, який вважається одним із ключових суперників Орбана на наступних виборах.

Замовником реклами вказана Ellenállás Mozgalom Non-Profit Kft, назва якої перекладається приблизно як "Національний рух спротиву".

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Окрім плакатів, у публічному просторі також поширили відеоролик. У ньому Петера Мадяра намагаються показати як "угорського Зеленського".

У супровідному тексті ролика йдеться, що Мадяр і Зеленський "схожі мов дві краплі води", зокрема тим, що люблять сцену.

"Але у них є ще дещо спільне – їхні господарі. На їхнє прохання Зеленський втягує Європу у війну. Угорський Зеленський виступає за те, щоб дати Україні приєднатися до ЄС. Обидва Зеленських гарні актори. Але це не театр, це реальність. У таких ситуаціях, як зараз, нам не потрібні клоуни", 0 йдеться у ролику.

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У соцмережі Х деякі користувачі опублікували меми, створені у відповідь на нову кампанію Угорщини – замість Зеленського та Петера Мадяра у половинках яєць зображені диктатор РФ Володимир Путін та угорський прем’єр Віктор Орбан.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд проведе "національну консультацію" щодо того, чи підтримують угорці вступ України до Європейського Союзу. Сам Віктор Орбан публічно проголосував проти.

Своєю чергою голова угорської опозиційної партії "Тиса", Петер Мадяр розкритикував "національні консультації" щодо вступу України в ЄС, організовані командою премʼєр-міністра країни Віктора Орбана, та назвав їх "тотальним провалом".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що уряд Угорщини провів "національні консультації VOKS2025" щодо вступу України до ЄС із відверто маніпулятивною метою та під тиском антиукраїнської пропаганди.

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