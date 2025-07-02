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В Венгрии после "референдума" по Украине запустили новую рекламу с карикатурным Зеленским. ФОТО

В Венгрии после завершения манипулятивного опроса относительно членства Украины в ЕС запустили рекламную кампанию, в которой оппонента Виктора Орбана Петера Мадьяра сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и изображают обоих "марионетками" в карикатуре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написало венгерское издание 444.hu.

В частности, в Венгрии заметили рекламные плакаты со слоганом "похожи как два яйца", где карикатурно изображены Зеленский и лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Мадьяр, который считается одним из ключевых соперников Орбана на следующих выборах.

Заказчиком рекламы указана Ellenállás Mozgalom Non-Profit Kft, название которой переводится примерно как "Национальное движение сопротивления".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан: ЕС "обманывает и обманывает" украинцев. Они обещают им то, что не является возможным

Венгрия выпустила карикатурную рекламу с Зеленским

Кроме плакатов, в публичном пространстве также распространили видеоролик. В нем Петера Мадьяра пытаются показать как "венгерского Зеленского".

В сопроводительном тексте ролика говорится, что Мадьяр и Зеленский "похожи как две капли воды", в частности тем, что любят сцену.

"Но у них есть еще кое-что общее - их хозяева. По их просьбе Зеленский втягивает Европу в войну. Венгерский Зеленский выступает за то, чтобы дать Украине присоединиться к ЕС. Оба Зеленских хорошие актеры. Но это не театр, это реальность. В таких ситуациях, как сейчас, нам не нужны клоуны", - говорится в ролике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 95% опрошенных венгров против вступления Украины в ЕС: у Орбана объявили результаты "референдума"

В соцсети Х некоторые пользователи опубликовали мемы, созданные в ответ на новую кампанию Венгрии - вместо Зеленского и Петера Мадьяра в половинках яиц изображены диктатор РФ Владимир Путин и венгерский премьер Виктор Орбан.

Венгрия выпустила карикатурную рекламу с Зеленским

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз. Сам Виктор Орбан публично проголосовал против.

В свою очередь председатель венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр раскритиковал "национальные консультации" по вступлению Украины в ЕС, организованные командой премьер-министра страны Виктора Орбана, и назвал их "тотальным провалом".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что правительство Венгрии провело "национальные консультации VOKS2025" по вступлению Украины в ЕС с откровенно манипулятивной целью и под давлением антиукраинской пропаганды.

Также читайте: Орбан радуется, что поляки меньше поддерживают вступление Украины в ЕС: "Большой поворот, Европа просыпается!"

Автор: 

Венгрия (2026) Зеленский Владимир (21108) Виктор Орбан (498)


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Топ комментарии
+13
На ******** навіть не треба карикатури бо він навіть в оригіналі виглядає як *********** членосос.
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02.07.2025 19:16 Ответить
+9
****** что с них возьмешь кроме анализов..
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02.07.2025 19:20 Ответить
+6
Сподіваюсь, що найвеличнішому сподобається, а "єдиний марафєт" буде розганяти чергову незламно-потужну перемогу. А як же! Хрипатий янєлох впливає на міжнародну політику! Глиба! Стовп світостворення і полюс геополітики!
До того ж, треба якось перебити інформацію про зупинку надання воєнної допомоги від США після потужно-незламного візиту дєрьмака до США і найвеличніших домовленостей лідера Всесвіту та якогось трампона в Гаазі...

Якщо хто не зрозумів, то це - сарказм/тролінг/стьоб
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02.07.2025 19:24 Ответить
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На ******** навіть не треба карикатури бо він навіть в оригіналі виглядає як *********** членосос.
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02.07.2025 19:16 Ответить
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02.07.2025 20:34 Ответить
****** что с них возьмешь кроме анализов..
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02.07.2025 19:20 Ответить
... і то на добрива!
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02.07.2025 19:29 Ответить
Сподіваюсь, що найвеличнішому сподобається, а "єдиний марафєт" буде розганяти чергову незламно-потужну перемогу. А як же! Хрипатий янєлох впливає на міжнародну політику! Глиба! Стовп світостворення і полюс геополітики!
До того ж, треба якось перебити інформацію про зупинку надання воєнної допомоги від США після потужно-незламного візиту дєрьмака до США і найвеличніших домовленостей лідера Всесвіту та якогось трампона в Гаазі...

Якщо хто не зрозумів, то це - сарказм/тролінг/стьоб
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02.07.2025 19:24 Ответить
От карикатуры онучами потянуло.
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02.07.2025 19:24 Ответить
У пуйла грошей на орбанів вже не вистачає, тому вистачає тільки на рекламні бігборди
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02.07.2025 19:38 Ответить
Та ерунда А вот путинхуйло рачьком *********** ДОЛБИТ!ВОТ ЭТО ДА!СЛАБО))))НАРИСОВАТЬ?
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02.07.2025 19:49 Ответить
йорбан, а хто хазяїн?
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02.07.2025 20:08 Ответить
Югра руліт-***!
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02.07.2025 20:15 Ответить
Карикатурний Зеленський це не реклама. Це його основна творчість. Він у ній як пиявка в кацапському болоті.
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02.07.2025 20:49 Ответить
Ішак тільки для цього й годиться - для карикатур. Це чмо - ідеальний матеріал.
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02.07.2025 21:02 Ответить
Паприкаші справді вважають, що вирішують долю Європи?
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02.07.2025 21:14 Ответить
 
 