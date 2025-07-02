В Венгрии после "референдума" по Украине запустили новую рекламу с карикатурным Зеленским. ФОТО

В Венгрии после завершения манипулятивного опроса относительно членства Украины в ЕС запустили рекламную кампанию, в которой оппонента Виктора Орбана Петера Мадьяра сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и изображают обоих "марионетками" в карикатуре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написало венгерское издание 444.hu.

В частности, в Венгрии заметили рекламные плакаты со слоганом "похожи как два яйца", где карикатурно изображены Зеленский и лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Мадьяр, который считается одним из ключевых соперников Орбана на следующих выборах.

Заказчиком рекламы указана Ellenállás Mozgalom Non-Profit Kft, название которой переводится примерно как "Национальное движение сопротивления".

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Кроме плакатов, в публичном пространстве также распространили видеоролик. В нем Петера Мадьяра пытаются показать как "венгерского Зеленского".

В сопроводительном тексте ролика говорится, что Мадьяр и Зеленский "похожи как две капли воды", в частности тем, что любят сцену.

"Но у них есть еще кое-что общее - их хозяева. По их просьбе Зеленский втягивает Европу в войну. Венгерский Зеленский выступает за то, чтобы дать Украине присоединиться к ЕС. Оба Зеленских хорошие актеры. Но это не театр, это реальность. В таких ситуациях, как сейчас, нам не нужны клоуны", - говорится в ролике.

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В соцсети Х некоторые пользователи опубликовали мемы, созданные в ответ на новую кампанию Венгрии - вместо Зеленского и Петера Мадьяра в половинках яиц изображены диктатор РФ Владимир Путин и венгерский премьер Виктор Орбан.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз. Сам Виктор Орбан публично проголосовал против.

В свою очередь председатель венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр раскритиковал "национальные консультации" по вступлению Украины в ЕС, организованные командой премьер-министра страны Виктора Орбана, и назвал их "тотальным провалом".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что правительство Венгрии провело "национальные консультации VOKS2025" по вступлению Украины в ЕС с откровенно манипулятивной целью и под давлением антиукраинской пропаганды.

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