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Новости Позиция Венгрии относительно Украины
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Орбан: ЕС "дурит и обманывает" украинцев. Они обещают им то, что невозможно

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Европейского Союза вводит Украину в заблуждение, обещая ей перспективу членства, которая, по его мнению, является нереальной.

Об этом инфрмуе Цензор.НЕТ со ссылкой на 444.hu.

"Это безумие, мы должны честно об этом говорить. Нельзя обманывать страну, которая борется за свое будущее. А люди Брюсселя обманывают, обманывают украинцев. Они обещают им что-то, что не является возможным", - заявил Орбан.

Глава венгерского правительства повторил свои традиционные тезисы, что вступление Украины в ЕС означает якобы "принятие войны", и что в условиях боевых действий якобы непонятно, "где ее границы и какое население".

Орбан также высказался против вступления Украины в ЕС без гарантий безопасности, заявив, что сперва Киев должен был бы стать членом НАТО, как это было со странами Центральной Европы. Но, по его словам, членство Украины в Альянсе - "опасно, потому что спровоцирует Россию".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия остановила вступление Украины в Евросоюз, - Орбан

Автор: 

Евросоюз (17337) Виктор Орбан (496)


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Топ комментарии
+21
Для чого ви пропоганду цього виродка тягнете в наші смі буквально кожен день?
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27.06.2025 15:44 Ответить
+12
Чому ж ти, йолопе, не вийдеш з організації яка "дурить та обманює"?
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27.06.2025 15:47 Ответить
+8
видно не слабо ЄС прикрутило игайки мадярам та орбану. ну послухаємо ще дзявоління кацапиків
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27.06.2025 15:48 Ответить
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Для чого ви пропоганду цього виродка тягнете в наші смі буквально кожен день?
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27.06.2025 15:44 Ответить
100%. Всі новини від 27країн ЕС - що висрав Орбан.
Орбан він як тріпер - всі знають що він робить і як виглядає. І що скаже...
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27.06.2025 16:14 Ответить
Мабуть щоб не забували хто він і чим допомагає Україні і московії.
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27.06.2025 16:19 Ответить
Потроху вбивають в голови,типу Європа кинула Україну.Кому це вигідно?Звісно рахі і владі ЗЕ-малоросів.Ціль рахи не змінилась-повний контроль над Україною і ціль клоуна-здача України.
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27.06.2025 16:36 Ответить
Щось він довго роздупляється, вже сьомий рік пішов як все здає здає, та ніяк не здасть
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27.06.2025 17:40 Ответить
Швидко не можно,бо може трапитись,як з Януковичем!Як жаба в окропі.Нагрівати потрібно поступово.Такого агента,як ЗЕ вдруге може і не бути!!
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27.06.2025 18:03 Ответить
Членство Фінляндії і Швеції дуже сильно спровокувало росію. Тим більше, з першою у росії був договір про нейтральність.
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27.06.2025 15:46 Ответить
у України також був договір про нейтральність..
і хто ж тоді спровокував рф卐?
москва мала флот в Україні, харківські договорняки, українських міністрів з рабсійським громадянством,
українську економіку зкуплену та роздерибанену рф мафією..
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27.06.2025 17:07 Ответить
Орбану гуйово.
І це дуже харашо!
Ги...
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27.06.2025 15:46 Ответить
шо б они с Фицо за тот Ужгород поубивались
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27.06.2025 16:11 Ответить
Чому ж ти, йолопе, не вийдеш з організації яка "дурить та обманює"?
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27.06.2025 15:47 Ответить
ну, після таких слів ЄС повинно вказати )(уйлоОрбану на двері з ЄС і провести.
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27.06.2025 15:48 Ответить
видно не слабо ЄС прикрутило игайки мадярам та орбану. ну послухаємо ще дзявоління кацапиків
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27.06.2025 15:48 Ответить
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27.06.2025 15:49 Ответить
З окупованими територіями не приймуть , а ні в НАТО , а ні в ЄС ... про що говорити ?!
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27.06.2025 15:49 Ответить
У фінів окуповано є, у поляків, в німців, але всі вони у НАТО.
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27.06.2025 15:52 Ответить
Що в них офіційно вважається ркупованим ?
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27.06.2025 16:09 Ответить
а хто офіційно визнає рашистську окупацію??давай щось запиши в "обліковий запис" про Кіпр.Туречину ,Грецію НАТО І ЄС.Або про ФРН І НДР...???
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27.06.2025 16:18 Ответить
У вас , в США , історію не вчать , чи ти навмисно дурником прикидаєшся ...?
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27.06.2025 16:23 Ответить
Нема ні в НАТО ні в ЄС нічого про окуповані території, іди Ваня цю хрюканину в своєму засратові проповідуй
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27.06.2025 18:07 Ответить
дурень той,хто по суті не відповідає ,позаяк відповісти толком нічого не може відрлвісти,а прикидується "шлангом" ставлячи запитання.котрі його за дурника і видають(запитання "дурника")
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27.06.2025 18:29 Ответить
А що в поляків окуповано?Єдина країна, яка після другої світової війни ,значно збільшила свої території ,це українська холмщина та лемківщина,західні білоруські землі та половина східної Німеччини.
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27.06.2025 18:39 Ответить
Все що східніше лінії Рібентроп-Молотов.
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27.06.2025 19:02 Ответить
Вот он РУПОР ПОРАШИ В ЕС!!!
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27.06.2025 15:50 Ответить
Можно обмануть только тех, кто сам этого хочет. А какой выбор у Украины. Раньше верили в сказки и без войны.
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27.06.2025 15:52 Ответить
Добре шо попередив. То ти. курва, справжній друг. А казали - ворог.
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27.06.2025 15:54 Ответить
"небезпечне, бо спровокує Росію"
Да, да а то параша нападет. Беззубым пидо-сом завалит.
Фееричный заголовок 👍
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27.06.2025 15:54 Ответить
Щось його аж трусить.
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27.06.2025 15:55 Ответить
***** підганяє. Гроші заплачено. Кукурікати потрібно все частіше та сильніше. А то всіляке зі здоров'ям може статися
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27.06.2025 16:21 Ответить
Не розумію навіщо взагалі "висери" цієї смердючої жаби публікувати.Все що цей ******** скаже й так зрозуміло,те що жаба піде нах...після виборів -будемо сподіватись,а так не зрозуміло зовсім,мазохізм якийсь.
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27.06.2025 15:55 Ответить
на тебе рубль, шалава кремлевская
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27.06.2025 16:01 Ответить
це більше схоже на правду, ще в 2014 р Яценюк говорив, що ЄС для наших дітей. Мої уже стали дорослими, але в ЄС не беруть і ,схоже, що не візьмуть ще точно років 10. Достатньо незгоди одного члена ЄС і членство для України заблоковано, а незгодних в ЄС вистачає і крім угорців. То ж все ясно. Обіцянка-цяцянка.
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27.06.2025 16:06 Ответить
так ви хочете,.., в той ЄС..
і хло не хоче, що б ви там були..
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27.06.2025 17:14 Ответить
Який турботливий - прямо таки батько рідний для нас! У, скотиняка!
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27.06.2025 16:07 Ответить
Заткнись Дурік.
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27.06.2025 16:08 Ответить
Ну чого ж нереал? - тобі петлю на шию - Фіцо за яйця підвішати і життя наладиться
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27.06.2025 16:09 Ответить
Коли суспільство вже викине цих орбанофіців на смітник?
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27.06.2025 16:13 Ответить
Воно ще довго буде пи₴діти?
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27.06.2025 16:17 Ответить
Ну то виходь з ЄС, піздобол мадярський!
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27.06.2025 16:18 Ответить
Куйло рашистської трутізни докуя накачав в угорську зміюку...
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27.06.2025 16:19 Ответить
Здається, вже на часі ЄС добре подумати чи так вже потрібен йому такий член, який виступає практично проти всіх ініціатив Союзу, крім виділення коштів самій Угорщині. Без цього 'економічного гіганта' Союз вже точно якось обійдеться (це ж і близько не Великобританія, відхід якої теж якось пережили), тож варто запропонувати Будапешту замість ЄС приєднатися до ЄврАзес (а після ще й запровадити повну блокаду, щоб угорці швидше думали чи потрібен їм насправді такий прем'єр).
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27.06.2025 16:30 Ответить
цей жабопі**дар зробив ставки на виграш рф卐 в цій московській війні..
ху***йовий з нього аналітик..
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27.06.2025 17:17 Ответить
Я не розумію керівництво ЄС. Ця путінська шльондра відверто відстоює інтереси свого хозяїна, блокуючи усі заходи , що направлені на боротьбу з расєю. А вони так спокійно на це спостерігають, ну типу ОКей.
Здається вони цього фріка використовують у власних інтересах, для того щоб розказувати, ну ми типу хотіли, але не виходить, дуже важлива країна ЄС Угорщіна усіх за яйця тримає
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27.06.2025 17:49 Ответить
 
 