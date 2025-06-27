Орбан: ЕС "дурит и обманывает" украинцев. Они обещают им то, что невозможно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Европейского Союза вводит Украину в заблуждение, обещая ей перспективу членства, которая, по его мнению, является нереальной.

Об этом инфрмуе Цензор.НЕТ со ссылкой на 444.hu.

"Это безумие, мы должны честно об этом говорить. Нельзя обманывать страну, которая борется за свое будущее. А люди Брюсселя обманывают, обманывают украинцев. Они обещают им что-то, что не является возможным", - заявил Орбан.

Глава венгерского правительства повторил свои традиционные тезисы, что вступление Украины в ЕС означает якобы "принятие войны", и что в условиях боевых действий якобы непонятно, "где ее границы и какое население".

Орбан также высказался против вступления Украины в ЕС без гарантий безопасности, заявив, что сперва Киев должен был бы стать членом НАТО, как это было со странами Центральной Европы. Но, по его словам, членство Украины в Альянсе - "опасно, потому что спровоцирует Россию".

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