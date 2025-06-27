Орбан: ЕС "дурит и обманывает" украинцев. Они обещают им то, что невозможно
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Европейского Союза вводит Украину в заблуждение, обещая ей перспективу членства, которая, по его мнению, является нереальной.
Об этом инфрмуе Цензор.НЕТ со ссылкой на 444.hu.
"Это безумие, мы должны честно об этом говорить. Нельзя обманывать страну, которая борется за свое будущее. А люди Брюсселя обманывают, обманывают украинцев. Они обещают им что-то, что не является возможным", - заявил Орбан.
Глава венгерского правительства повторил свои традиционные тезисы, что вступление Украины в ЕС означает якобы "принятие войны", и что в условиях боевых действий якобы непонятно, "где ее границы и какое население".
Орбан также высказался против вступления Украины в ЕС без гарантий безопасности, заявив, что сперва Киев должен был бы стать членом НАТО, как это было со странами Центральной Европы. Но, по его словам, членство Украины в Альянсе - "опасно, потому что спровоцирует Россию".
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Орбан він як тріпер - всі знають що він робить і як виглядає. І що скаже...
і хто ж тоді спровокував рф卐?
москва мала флот в Україні, харківські договорняки, українських міністрів з рабсійським громадянством,
українську економіку зкуплену та роздерибанену рф мафією..
І це дуже харашо!
Ги...
Да, да а то параша нападет. Беззубым пидо-сом завалит.
Фееричный заголовок 👍
і хло не хоче, що б ви там були..
ху***йовий з нього аналітик..
Здається вони цього фріка використовують у власних інтересах, для того щоб розказувати, ну ми типу хотіли, але не виходить, дуже важлива країна ЄС Угорщіна усіх за яйця тримає