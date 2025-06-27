Орбан: ЄС "дурить та обманює" українців. Вони обіцяють їм щось, що не є можливим

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівництво Європейського Союзу вводить Україну в оману, обіцяючи їй перспективу членства, яка, на його думку, є нереальною.

Про це інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на 444.hu.

"Це божевілля, ми маємо чесно про це говорити. Не можна дурити країну, що бореться за своє майбутнє. А люди Брюсселя дурять, обманюють українців. Вони обіцяють їм щось, що не є можливим", - заявив Орбан.

Глава угорського уряду повторив свої традиційні тези, що вступ України до ЄС означає нібито "прийняття війни", і що в умовах бойових дій нібито незрозуміло, "де її кордони і яке населення".

Орбан також висловився проти вступу України до ЄС без гарантій безпеки, заявивши, що спершу Київ мав би стати членом НАТО, як це було з країнами Центральної Європи. Але, за його словами, членство України в Альянсі - "небезпечне, бо спровокує Росію".

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