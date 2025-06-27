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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Орбан: ЄС "дурить та обманює" українців. Вони обіцяють їм щось, що не є можливим

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівництво Європейського Союзу вводить Україну в оману, обіцяючи їй перспективу членства, яка, на його думку, є нереальною.

Про це інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на 444.hu.

"Це божевілля, ми маємо чесно про це говорити. Не можна дурити країну, що бореться за своє майбутнє. А люди Брюсселя дурять, обманюють українців. Вони обіцяють їм щось, що не є можливим", - заявив Орбан.

Глава угорського уряду повторив свої традиційні тези, що вступ України до ЄС означає нібито "прийняття війни", і що в умовах бойових дій нібито незрозуміло, "де її кордони і яке населення".

Орбан також висловився проти вступу України до ЄС без гарантій безпеки, заявивши, що спершу Київ мав би стати членом НАТО, як це було з країнами Центральної Європи. Але, за його словами, членство України в Альянсі - "небезпечне, бо спровокує Росію".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина зупинила вступ України до Євросоюзу, - Орбан

Автор: 

Євросоюз (13779) Віктор Орбан (591)


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Топ коментарі
+22
Для чого ви пропоганду цього виродка тягнете в наші смі буквально кожен день?
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27.06.2025 15:44 Відповісти
+12
Чому ж ти, йолопе, не вийдеш з організації яка "дурить та обманює"?
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27.06.2025 15:47 Відповісти
+8
видно не слабо ЄС прикрутило игайки мадярам та орбану. ну послухаємо ще дзявоління кацапиків
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27.06.2025 15:48 Відповісти
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Для чого ви пропоганду цього виродка тягнете в наші смі буквально кожен день?
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27.06.2025 15:44 Відповісти
100%. Всі новини від 27країн ЕС - що висрав Орбан.
Орбан він як тріпер - всі знають що він робить і як виглядає. І що скаже...
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27.06.2025 16:14 Відповісти
Мабуть щоб не забували хто він і чим допомагає Україні і московії.
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27.06.2025 16:19 Відповісти
Потроху вбивають в голови,типу Європа кинула Україну.Кому це вигідно?Звісно рахі і владі ЗЕ-малоросів.Ціль рахи не змінилась-повний контроль над Україною і ціль клоуна-здача України.
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27.06.2025 16:36 Відповісти
Щось він довго роздупляється, вже сьомий рік пішов як все здає здає, та ніяк не здасть
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27.06.2025 17:40 Відповісти
Швидко не можно,бо може трапитись,як з Януковичем!Як жаба в окропі.Нагрівати потрібно поступово.Такого агента,як ЗЕ вдруге може і не бути!!
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27.06.2025 18:03 Відповісти
Членство Фінляндії і Швеції дуже сильно спровокувало росію. Тим більше, з першою у росії був договір про нейтральність.
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27.06.2025 15:46 Відповісти
у України також був договір про нейтральність..
і хто ж тоді спровокував рф卐?
москва мала флот в Україні, харківські договорняки, українських міністрів з рабсійським громадянством,
українську економіку зкуплену та роздерибанену рф мафією..
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27.06.2025 17:07 Відповісти
Орбану гуйово.
І це дуже харашо!
Ги...
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27.06.2025 15:46 Відповісти
шо б они с Фицо за тот Ужгород поубивались
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27.06.2025 16:11 Відповісти
Чому ж ти, йолопе, не вийдеш з організації яка "дурить та обманює"?
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27.06.2025 15:47 Відповісти
ну, після таких слів ЄС повинно вказати )(уйлоОрбану на двері з ЄС і провести.
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27.06.2025 15:48 Відповісти
видно не слабо ЄС прикрутило игайки мадярам та орбану. ну послухаємо ще дзявоління кацапиків
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27.06.2025 15:48 Відповісти
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27.06.2025 15:49 Відповісти
З окупованими територіями не приймуть , а ні в НАТО , а ні в ЄС ... про що говорити ?!
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27.06.2025 15:49 Відповісти
У фінів окуповано є, у поляків, в німців, але всі вони у НАТО.
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27.06.2025 15:52 Відповісти
Що в них офіційно вважається ркупованим ?
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27.06.2025 16:09 Відповісти
а хто офіційно визнає рашистську окупацію??давай щось запиши в "обліковий запис" про Кіпр.Туречину ,Грецію НАТО І ЄС.Або про ФРН І НДР...???
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27.06.2025 16:18 Відповісти
У вас , в США , історію не вчать , чи ти навмисно дурником прикидаєшся ...?
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27.06.2025 16:23 Відповісти
Нема ні в НАТО ні в ЄС нічого про окуповані території, іди Ваня цю хрюканину в своєму засратові проповідуй
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27.06.2025 18:07 Відповісти
дурень той,хто по суті не відповідає ,позаяк відповісти толком нічого не може відрлвісти,а прикидується "шлангом" ставлячи запитання.котрі його за дурника і видають(запитання "дурника")
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27.06.2025 18:29 Відповісти
А що в поляків окуповано?Єдина країна, яка після другої світової війни ,значно збільшила свої території ,це українська холмщина та лемківщина,західні білоруські землі та половина східної Німеччини.
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27.06.2025 18:39 Відповісти
Все що східніше лінії Рібентроп-Молотов.
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27.06.2025 19:02 Відповісти
Це все загарбані українських землі од можа можа. Kurwa bober zjadl by cale ukraine.
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27.06.2025 20:10 Відповісти
Ten bronzowy kolor na mapie i jest prawidlowa zemia polski,a z prawej strony huj wam w dupe kurwy pilsudskie!!!
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27.06.2025 20:14 Відповісти
Вот он РУПОР ПОРАШИ В ЕС!!!
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27.06.2025 15:50 Відповісти
Можно обмануть только тех, кто сам этого хочет. А какой выбор у Украины. Раньше верили в сказки и без войны.
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27.06.2025 15:52 Відповісти
Добре шо попередив. То ти. курва, справжній друг. А казали - ворог.
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27.06.2025 15:54 Відповісти
"небезпечне, бо спровокує Росію"
Да, да а то параша нападет. Беззубым пидо-сом завалит.
Фееричный заголовок 👍
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27.06.2025 15:54 Відповісти
Щось його аж трусить.
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27.06.2025 15:55 Відповісти
***** підганяє. Гроші заплачено. Кукурікати потрібно все частіше та сильніше. А то всіляке зі здоров'ям може статися
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27.06.2025 16:21 Відповісти
Не розумію навіщо взагалі "висери" цієї смердючої жаби публікувати.Все що цей ******** скаже й так зрозуміло,те що жаба піде нах...після виборів -будемо сподіватись,а так не зрозуміло зовсім,мазохізм якийсь.
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27.06.2025 15:55 Відповісти
на тебе рубль, шалава кремлевская
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27.06.2025 16:01 Відповісти
це більше схоже на правду, ще в 2014 р Яценюк говорив, що ЄС для наших дітей. Мої уже стали дорослими, але в ЄС не беруть і ,схоже, що не візьмуть ще точно років 10. Достатньо незгоди одного члена ЄС і членство для України заблоковано, а незгодних в ЄС вистачає і крім угорців. То ж все ясно. Обіцянка-цяцянка.
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27.06.2025 16:06 Відповісти
так ви хочете,.., в той ЄС..
і хло не хоче, що б ви там були..
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27.06.2025 17:14 Відповісти
Який турботливий - прямо таки батько рідний для нас! У, скотиняка!
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27.06.2025 16:07 Відповісти
Заткнись Дурік.
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27.06.2025 16:08 Відповісти
Ну чого ж нереал? - тобі петлю на шию - Фіцо за яйця підвішати і життя наладиться
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27.06.2025 16:09 Відповісти
Коли суспільство вже викине цих орбанофіців на смітник?
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27.06.2025 16:13 Відповісти
Воно ще довго буде пи₴діти?
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27.06.2025 16:17 Відповісти
Ну то виходь з ЄС, піздобол мадярський!
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27.06.2025 16:18 Відповісти
Куйло рашистської трутізни докуя накачав в угорську зміюку...
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27.06.2025 16:19 Відповісти
Здається, вже на часі ЄС добре подумати чи так вже потрібен йому такий член, який виступає практично проти всіх ініціатив Союзу, крім виділення коштів самій Угорщині. Без цього 'економічного гіганта' Союз вже точно якось обійдеться (це ж і близько не Великобританія, відхід якої теж якось пережили), тож варто запропонувати Будапешту замість ЄС приєднатися до ЄврАзес (а після ще й запровадити повну блокаду, щоб угорці швидше думали чи потрібен їм насправді такий прем'єр).
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27.06.2025 16:30 Відповісти
цей жабопі**дар зробив ставки на виграш рф卐 в цій московській війні..
ху***йовий з нього аналітик..
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27.06.2025 17:17 Відповісти
Я не розумію керівництво ЄС. Ця путінська шльондра відверто відстоює інтереси свого хозяїна, блокуючи усі заходи , що направлені на боротьбу з расєю. А вони так спокійно на це спостерігають, ну типу ОКей.
Здається вони цього фріка використовують у власних інтересах, для того щоб розказувати, ну ми типу хотіли, але не виходить, дуже важлива країна ЄС Угорщіна усіх за яйця тримає
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27.06.2025 17:49 Відповісти
 
 