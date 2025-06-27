Орбан: ЄС "дурить та обманює" українців. Вони обіцяють їм щось, що не є можливим
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівництво Європейського Союзу вводить Україну в оману, обіцяючи їй перспективу членства, яка, на його думку, є нереальною.
Про це інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на 444.hu.
"Це божевілля, ми маємо чесно про це говорити. Не можна дурити країну, що бореться за своє майбутнє. А люди Брюсселя дурять, обманюють українців. Вони обіцяють їм щось, що не є можливим", - заявив Орбан.
Глава угорського уряду повторив свої традиційні тези, що вступ України до ЄС означає нібито "прийняття війни", і що в умовах бойових дій нібито незрозуміло, "де її кордони і яке населення".
Орбан також висловився проти вступу України до ЄС без гарантій безпеки, заявивши, що спершу Київ мав би стати членом НАТО, як це було з країнами Центральної Європи. Але, за його словами, членство України в Альянсі - "небезпечне, бо спровокує Росію".
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Орбан він як тріпер - всі знають що він робить і як виглядає. І що скаже...
і хто ж тоді спровокував рф卐?
москва мала флот в Україні, харківські договорняки, українських міністрів з рабсійським громадянством,
українську економіку зкуплену та роздерибанену рф мафією..
І це дуже харашо!
Ги...
Да, да а то параша нападет. Беззубым пидо-сом завалит.
Фееричный заголовок 👍
і хло не хоче, що б ви там були..
ху***йовий з нього аналітик..
Здається вони цього фріка використовують у власних інтересах, для того щоб розказувати, ну ми типу хотіли, але не виходить, дуже важлива країна ЄС Угорщіна усіх за яйця тримає