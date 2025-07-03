МИД Украины вызвал "на ковер" посла Венгрии Хейзера из-за "недружественных заявлений" властей страны. ФОТО

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Антала Хейзера на разговор в связи с "очередными недружественными заявлениями венгерской стороны".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи с послом Венгрии в Украине Анталом Хейзером заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко отметил, что для украинской стороны является "очевидным то, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу".

Мищенко отметил, что Украина никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела любой страны, в частности Венгрии, поэтому подобные попытки венгерского правительства ранее вызывали в Киеве беспокойство.

"Но сейчас все эти нелепые приемы создать образ врага из Украины, которая борется с реальным врагом всей Европы и цивилизованного мира, выглядят просто жалкими и оскорбительными, в первую очередь для венгерского народа, который, в отличие от заангажированных политиков, реально является европейской нацией, которая через волонтерское движение помогает всем чем может украинскому народу, чтобы победить российского врага и не допустить возвращения российских оккупантов снова на улицы Будапешта", - отметили в МИД Украины.

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Накануне, в Министерстве иностранных дел Украины упрекнули правительство Венгрии за использование образа президента Владимира Зеленского в рекламной кампании против венгерской оппозиции.