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МИД Украины вызвал "на ковер" посла Венгрии Хейзера из-за "недружественных заявлений" властей страны. ФОТО

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Антала Хейзера на разговор в связи с "очередными недружественными заявлениями венгерской стороны".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи с послом Венгрии в Украине Анталом Хейзером заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко отметил, что для украинской стороны является "очевидным то, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу".

Мищенко отметил, что Украина никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела любой страны, в частности Венгрии, поэтому подобные попытки венгерского правительства ранее вызывали в Киеве беспокойство.

"Но сейчас все эти нелепые приемы создать образ врага из Украины, которая борется с реальным врагом всей Европы и цивилизованного мира, выглядят просто жалкими и оскорбительными, в первую очередь для венгерского народа, который, в отличие от заангажированных политиков, реально является европейской нацией, которая через волонтерское движение помогает всем чем может украинскому народу, чтобы победить российского врага и не допустить возвращения российских оккупантов снова на улицы Будапешта", - отметили в МИД Украины.

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Украина вызвала посла Венгрии из-за заявлений власти
Украина вызвала посла Венгрии из-за заявлений властиУкраина вызвала посла Венгрии из-за заявлений власти

Накануне, в Министерстве иностранных дел Украины упрекнули правительство Венгрии за использование образа президента Владимира Зеленского в рекламной кампании против венгерской оппозиции.

Автор: 

Венгрия (2029) МИД (7037)


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Топ комментарии
+6
МЗС України викликало "на килим" посла Угорщини Хейзера через "недружні заяви"

Опісля в той же килим закатайте тіло та поночі тихцем вивезіть до найближчої котельні
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03.07.2025 20:39 Ответить
+4
Самая отсталая страна ЕС создает больше всех проблем.
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03.07.2025 20:41 Ответить
+2
ні. вони табільно їбан...ті
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03.07.2025 20:43 Ответить
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На килиму обхезався?
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03.07.2025 20:38 Ответить
наш чи їх? бо по морді ліцца вои на пару обхєзались
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03.07.2025 20:42 Ответить
МЗС України викликало "на килим" посла Угорщини Хейзера через "недружні заяви"

Опісля в той же килим закатайте тіло та поночі тихцем вивезіть до найближчої котельні
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03.07.2025 20:39 Ответить
Дійшло до зелених..
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03.07.2025 20:40 Ответить
ні. вони табільно їбан...ті
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03.07.2025 20:43 Ответить
Або так..
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03.07.2025 20:49 Ответить
Навряд. Просто треба перекрити внутрішні негативні новини (як про того ж Чернишова) якоюсь позитивною "потужною" роботою... Далі це розвитку мати не буде, ІМХО
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03.07.2025 20:52 Ответить
Самая отсталая страна ЕС создает больше всех проблем.
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03.07.2025 20:41 Ответить
Та Ви ще так толерантно про них..
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03.07.2025 20:50 Ответить
Венгри висловили позицію усього ЄС. Просто і дешево. Хтось заступився за ішака в ЄС? То ж читаймо між рядками. Ішак то червона шмата для цілого світу, просто всі грають варята.
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03.07.2025 20:59 Ответить
Блазні!
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03.07.2025 21:04 Ответить
Вислати на хрен
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03.07.2025 21:05 Ответить
 
 