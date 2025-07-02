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МИД раскритиковал правительство Венгрии за карикатуры на Зеленского: Выглядит нелепо

В Министерстве иностранных дел Украины упрекнули правительство Венгрии за использование образа президента Владимира Зеленского в рекламной кампании против венгерской оппозиции.

Об этом написал спикер МИД Георгий Тихий в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместо того, чтобы объяснить венгерской общественности, как они испортили экономику, венгерское правительство занято рисованием карикатур с украинским президентом. Выглядит бессмысленно, скучно и неубедительно", - подчеркнул он.

Напомним, в Венгрии после завершения манипулятивного опроса относительно членства Украины в ЕС запустили рекламную кампанию, в которой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и изображают обоих "марионетками" в карикатуре.

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Карикатуры с Зеленским в Венгрии: МИД Украины отреагировало

Автор: 

Венгрия (2026) МИД (7036) Тихий Георгий (25)


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Топ комментарии
+15
якби я не навидів зеленського,але він наш і ми його будемо гнобити а не якісь цигани мадярські.
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02.07.2025 22:06 Ответить
+8
Але кацапську нафту ми їм продовжимо транспортувати , так ...?
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02.07.2025 22:06 Ответить
+6
А більше всього МЗС образило, що Зеленський зображено у костюмі з краваткою?
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02.07.2025 22:13 Ответить
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За таке кацапи ******** рублів дадуть на морозиво і газу.
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02.07.2025 22:04 Ответить
А в майбутньому - ще й газову камеру.
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02.07.2025 22:39 Ответить
якби я не навидів зеленського,але він наш і ми його будемо гнобити а не якісь цигани мадярські.
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02.07.2025 22:06 Ответить
Вони навіть не цигани. Вони кочівники з південного уралу, та поволжжя. Це родичі кацапів скоріше ніж циган
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02.07.2025 22:33 Ответить
В порівнянні з тими зображеннями, що тут з'являються, мадярскі, виглядають дуже мило
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02.07.2025 22:59 Ответить
Але кацапську нафту ми їм продовжимо транспортувати , так ...?
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02.07.2025 22:06 Ответить
а ти в потужного спитай
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02.07.2025 22:15 Ответить
І Угорщина, і Словаччина в часи другої світової були на боці Гітлера, так і сьогодні вони є на боці
)(уйла, злочини геноциду проти українців не мають строку давності, а тому питання історичної відповідальності знову виходить на перший план і Угорщина має шанс виплатити репарації Україні.
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02.07.2025 22:12 Ответить
А більше всього МЗС образило, що Зеленський зображено у костюмі з краваткою?
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02.07.2025 22:13 Ответить
ніт,
тут проблеми з tojas, тобто з яйцями:
1) вони биті
2) вони не сталеві або золоті
3) вони не преЗЕдентські
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02.07.2025 22:34 Ответить
Це проблеми мадярів.
І ці проблеми будуть їх переслідувати ще багато років.
Як і громадян Словатччини.
Добре що хоч австрійці не влізли в лайно третій раз. Певне австрійці навчаємі.
Тричі, за сторіччя, бути на стороні програвшій "Велику Війну", це потрібно піднапружитись і вкласти всі свої зусилля.
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02.07.2025 22:19 Ответить
Ну це ж лише ЗЄля члєнограй міг зі сцени пародіювати президентів і не лише українських, а ясне бубочко нізя висміювати.
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02.07.2025 22:20 Ответить
Треба заборонити гуляш, по всiй територii!
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02.07.2025 22:21 Ответить
Знаєте по білому заздрю мадярам! В євросоюзі, тиша, злагода, спокій, в нато ... ну є таке ******* ********* надпотужного ... а мзс тільки безпосічно може надувати свої щічкі в той час як по головам падають шахіди і балістика а на фронті гинуть найкращі сини , ось така іронія долі
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02.07.2025 22:21 Ответить
Тупість МЗС зашкалює, в цілому як і все ЗЕбільне... Реагувать на карикатури це апогей ідіотизму! Уявіть собі наприклад карикатуру трампа у французькому журналі і гнівну реакцію від США...
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02.07.2025 22:32 Ответить
"Уявіть собі наприклад карикатуру трампа у французькому журналі і гнівну реакцію від США..."

я уявляю. трамп такой нарцисс, что и бомбить может начать
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02.07.2025 22:37 Ответить
Зеленского здесь специально нарисовали с таким огромным носом. Увеличили. Издеваются над его еврейством.
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02.07.2025 22:38 Ответить
Нехай Зе запросить Мадяра в Україну і знимае фільм, як той бачить кацапські дії у Харкові, Одесі, у Дніпрі.
це буде такий ляпас Орбану. І цей фільм до ООН і европарламенту відправити , тай ще на ютуб, щоб угорці побачили
І Угорщіна буде за Україну
Головне швидко зробити , по гарячему.
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02.07.2025 22:42 Ответить
 
 