МИД раскритиковал правительство Венгрии за карикатуры на Зеленского: Выглядит нелепо

В Министерстве иностранных дел Украины упрекнули правительство Венгрии за использование образа президента Владимира Зеленского в рекламной кампании против венгерской оппозиции.

Об этом написал спикер МИД Георгий Тихий в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместо того, чтобы объяснить венгерской общественности, как они испортили экономику, венгерское правительство занято рисованием карикатур с украинским президентом. Выглядит бессмысленно, скучно и неубедительно", - подчеркнул он.

Напомним, в Венгрии после завершения манипулятивного опроса относительно членства Украины в ЕС запустили рекламную кампанию, в которой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и изображают обоих "марионетками" в карикатуре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия остановила вступление Украины в Евросоюз, - Орбан