МИД раскритиковал правительство Венгрии за карикатуры на Зеленского: Выглядит нелепо
В Министерстве иностранных дел Украины упрекнули правительство Венгрии за использование образа президента Владимира Зеленского в рекламной кампании против венгерской оппозиции.
Об этом написал спикер МИД Георгий Тихий в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Вместо того, чтобы объяснить венгерской общественности, как они испортили экономику, венгерское правительство занято рисованием карикатур с украинским президентом. Выглядит бессмысленно, скучно и неубедительно", - подчеркнул он.
Напомним, в Венгрии после завершения манипулятивного опроса относительно членства Украины в ЕС запустили рекламную кампанию, в которой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и изображают обоих "марионетками" в карикатуре.
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)(уйла, злочини геноциду проти українців не мають строку давності, а тому питання історичної відповідальності знову виходить на перший план і Угорщина має шанс виплатити репарації Україні.
тут проблеми з tojas, тобто з яйцями:
1) вони биті
2) вони не сталеві або золоті
3) вони не преЗЕдентські
І ці проблеми будуть їх переслідувати ще багато років.
Як і громадян Словатччини.
Добре що хоч австрійці не влізли в лайно третій раз. Певне австрійці навчаємі.
Тричі, за сторіччя, бути на стороні програвшій "Велику Війну", це потрібно піднапружитись і вкласти всі свої зусилля.
я уявляю. трамп такой нарцисс, что и бомбить может начать
це буде такий ляпас Орбану. І цей фільм до ООН і европарламенту відправити , тай ще на ютуб, щоб угорці побачили
І Угорщіна буде за Україну
Головне швидко зробити , по гарячему.