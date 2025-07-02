МЗС розкритикувало уряд Угорщини за карикатури на Зеленського: Виглядає безглуздо
У Міністерстві закордонних справ України дорікнули уряду Угорщини за використання образу президента Володимира Зеленського в рекламній кампанії проти угорської опозиції.
Про це написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Замість того, щоб пояснити угорській громадськості, як вони зіпсували економіку, угорський уряд зайнятий малюванням карикатур з українським президентом. Виглядає безглуздо, нудно та непереконливо", - наголосив він.
Нагадаємо, в Угорщині після завершення маніпулятивного опитування щодо членства України в ЄС запустили рекламну кампанію, у якій лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра порівнюють з президентом України Володимиром Зеленським та зображають обох "маріонетками" у карикатурі.
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)(уйла, злочини геноциду проти українців не мають строку давності, а тому питання історичної відповідальності знову виходить на перший план і Угорщина має шанс виплатити репарації Україні.
тут проблеми з tojas, тобто з яйцями:
1) вони биті
2) вони не сталеві або золоті
3) вони не преЗЕдентські
І ці проблеми будуть їх переслідувати ще багато років.
Як і громадян Словатччини.
Добре що хоч австрійці не влізли в лайно третій раз. Певне австрійці навчаємі.
Тричі, за сторіччя, бути на стороні програвшій "Велику Війну", це потрібно піднапружитись і вкласти всі свої зусилля.
я уявляю. трамп такой нарцисс, что и бомбить может начать
це буде такий ляпас Орбану. І цей фільм до ООН і европарламенту відправити , тай ще на ютуб, щоб угорці побачили
І Угорщіна буде за Україну
Головне швидко зробити , по гарячему.