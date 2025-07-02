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МЗС розкритикувало уряд Угорщини за карикатури на Зеленського: Виглядає безглуздо

У Міністерстві закордонних справ України дорікнули уряду Угорщини за використання образу президента Володимира Зеленського в рекламній кампанії проти угорської опозиції.

Про це написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Замість того, щоб пояснити угорській громадськості, як вони зіпсували економіку, угорський уряд зайнятий малюванням карикатур з українським президентом. Виглядає безглуздо, нудно та непереконливо", - наголосив він.

Нагадаємо, в Угорщині після завершення маніпулятивного опитування щодо членства України в ЄС запустили рекламну кампанію, у якій лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра порівнюють з президентом України Володимиром Зеленським та зображають обох "маріонетками" у карикатурі.

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Карикатури із Зеленським в Угорщині: МЗС України відреагувало

Автор: 

Угорщина (2367) МЗС (4208) Тихий Георгій (25)


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Топ коментарі
+15
якби я не навидів зеленського,але він наш і ми його будемо гнобити а не якісь цигани мадярські.
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02.07.2025 22:06 Відповісти
+8
Але кацапську нафту ми їм продовжимо транспортувати , так ...?
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02.07.2025 22:06 Відповісти
+6
А більше всього МЗС образило, що Зеленський зображено у костюмі з краваткою?
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02.07.2025 22:13 Відповісти
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За таке кацапи ******** рублів дадуть на морозиво і газу.
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02.07.2025 22:04 Відповісти
А в майбутньому - ще й газову камеру.
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02.07.2025 22:39 Відповісти
якби я не навидів зеленського,але він наш і ми його будемо гнобити а не якісь цигани мадярські.
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02.07.2025 22:06 Відповісти
Вони навіть не цигани. Вони кочівники з південного уралу, та поволжжя. Це родичі кацапів скоріше ніж циган
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02.07.2025 22:33 Відповісти
В порівнянні з тими зображеннями, що тут з'являються, мадярскі, виглядають дуже мило
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02.07.2025 22:59 Відповісти
Але кацапську нафту ми їм продовжимо транспортувати , так ...?
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02.07.2025 22:06 Відповісти
а ти в потужного спитай
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02.07.2025 22:15 Відповісти
І Угорщина, і Словаччина в часи другої світової були на боці Гітлера, так і сьогодні вони є на боці
)(уйла, злочини геноциду проти українців не мають строку давності, а тому питання історичної відповідальності знову виходить на перший план і Угорщина має шанс виплатити репарації Україні.
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02.07.2025 22:12 Відповісти
А більше всього МЗС образило, що Зеленський зображено у костюмі з краваткою?
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02.07.2025 22:13 Відповісти
ніт,
тут проблеми з tojas, тобто з яйцями:
1) вони биті
2) вони не сталеві або золоті
3) вони не преЗЕдентські
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02.07.2025 22:34 Відповісти
Це проблеми мадярів.
І ці проблеми будуть їх переслідувати ще багато років.
Як і громадян Словатччини.
Добре що хоч австрійці не влізли в лайно третій раз. Певне австрійці навчаємі.
Тричі, за сторіччя, бути на стороні програвшій "Велику Війну", це потрібно піднапружитись і вкласти всі свої зусилля.
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02.07.2025 22:19 Відповісти
Ну це ж лише ЗЄля члєнограй міг зі сцени пародіювати президентів і не лише українських, а ясне бубочко нізя висміювати.
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02.07.2025 22:20 Відповісти
Треба заборонити гуляш, по всiй територii!
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02.07.2025 22:21 Відповісти
Знаєте по білому заздрю мадярам! В євросоюзі, тиша, злагода, спокій, в нато ... ну є таке ******* ********* надпотужного ... а мзс тільки безпосічно може надувати свої щічкі в той час як по головам падають шахіди і балістика а на фронті гинуть найкращі сини , ось така іронія долі
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02.07.2025 22:21 Відповісти
Тупість МЗС зашкалює, в цілому як і все ЗЕбільне... Реагувать на карикатури це апогей ідіотизму! Уявіть собі наприклад карикатуру трампа у французькому журналі і гнівну реакцію від США...
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02.07.2025 22:32 Відповісти
"Уявіть собі наприклад карикатуру трампа у французькому журналі і гнівну реакцію від США..."

я уявляю. трамп такой нарцисс, что и бомбить может начать
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02.07.2025 22:37 Відповісти
Зеленского здесь специально нарисовали с таким огромным носом. Увеличили. Издеваются над его еврейством.
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02.07.2025 22:38 Відповісти
Нехай Зе запросить Мадяра в Україну і знимае фільм, як той бачить кацапські дії у Харкові, Одесі, у Дніпрі.
це буде такий ляпас Орбану. І цей фільм до ООН і европарламенту відправити , тай ще на ютуб, щоб угорці побачили
І Угорщіна буде за Україну
Головне швидко зробити , по гарячему.
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02.07.2025 22:42 Відповісти
 
 