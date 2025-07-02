МЗС розкритикувало уряд Угорщини за карикатури на Зеленського: Виглядає безглуздо

У Міністерстві закордонних справ України дорікнули уряду Угорщини за використання образу президента Володимира Зеленського в рекламній кампанії проти угорської опозиції.

Про це написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Замість того, щоб пояснити угорській громадськості, як вони зіпсували економіку, угорський уряд зайнятий малюванням карикатур з українським президентом. Виглядає безглуздо, нудно та непереконливо", - наголосив він.

Нагадаємо, в Угорщині після завершення маніпулятивного опитування щодо членства України в ЄС запустили рекламну кампанію, у якій лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра порівнюють з президентом України Володимиром Зеленським та зображають обох "маріонетками" у карикатурі.

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