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Новини Антиукраїнська позиція Орбана Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Якби у країнах Євросоюзу відбулося голосування щодо членства України в ЄС, то більшість сказали б "ні", - Орбан

Орбан про членство України в ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що якби у державах-членах Євросоюзу проводили голосування щодо приєднається Україна до ЄС, то більшість проголосували б проти.

Про це Орбан написав у фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Так, угорський прем’єр поділився своєю "гіпотезою".

"Я маю гіпотезу. Якби у всіх державах-членах Європейського Союзу відбулося голосування щодо того, чи повинна Україна вступати до Європейського Союзу, то, я думаю, що в більшості країн, але можливо, що і в кожній державі, люди сказали б "ні", як і в Угорщині, під час VOKS2025", - написав він.

Також Орбан повторив свої пояснення стосовно того, чому, на його думку, Україна не може стати членом Євросоюзу.

Також читайте: Угорщина зупинила вступ України до Євросоюзу, - Орбан

"Бюрократи, які живуть у своїй бульбашці в Брюсселі, можливо, змогли б дати якесь складне пояснення тому, чому вступ України до Європейського Союзу був би гарною справою, але народ має дві дуже прості, очевидні, зрозумілі відповіді на те, чому це не так", - зазначив він.

На його думку, по-перше: якщо Євросоюз прийме Україну, яка перебуває у стані війни, то він також прийме війну.

"А ми в Європі не хочемо війни", - наголосив Орбан.

По-друге, вважає угорський прем’єр, - вступ України до ЄС "зруйнує нашу економіку, і ризик цього величезний".

Також читайте: Україна розгорнула спецслужби в Угорщині та намагається вплинути на вибори 2026 року, - Орбан

"Люди в Брюсселі помиляються. Вони думають, що важливе рішення, яке визначить долю всієї Європи, може бути ухвалено без народу. Вони помиляються в цьому. Членство України не відбудеться. Угорщина зупинила це. Хоча вони й кажуть, що не розглядатимуть це питання, вони змушені це зробити", - наголосив Орбан.

Нагадаємо, раніше в уряді Угорщини оголосили результати так званого "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.

Орбан про членство України в ЄС

Автор: 

Угорщина (2374) членство в ЄС (1328) Віктор Орбан (595)


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Топ коментарі
+27
Якби у країнах Євросоюзу відбулося голосування щодо членства Угорщини в ЄС, то більшість точно сказали б "ні".
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06.07.2025 12:12 Відповісти
+20
А що мадяри сказали на референдумі орбана?
А нічого, мадяри забили болт на референдум орбана
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06.07.2025 12:08 Відповісти
+16
Україна ще вижене мадяр з ЄС.
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06.07.2025 12:03 Відповісти
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Україна ще вижене мадяр з ЄС.
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06.07.2025 12:03 Відповісти
Звісно, якщо орбанівці будуть рахувати голоси.
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06.07.2025 12:13 Відповісти
Потрібно розпочинати агітацію угорців за участь у війні проти путіна.
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06.07.2025 13:21 Відповісти
Чесно кажучи - з мадяр вояки - "так собі". Про це свідчать як спогади солдат І Світової, так і ІІ-ї. Як карателі, коли треба воювать з "мирними" - вони на коні"... Адже Корюківка, на Чернігівщині - це лише один з численних епізодів - про їх "геройство" добре пам"ятає Сербія, 1914-1917 років... ... А на фронті з них було мало толку...
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06.07.2025 13:40 Відповісти
Коли ця мразота Орбан ззтулить свій є@альник назавжди ,
так як не зрозуміло , що йому зробили украінці ??
Невже бабло кремлівського вилупка , таким чином ,
відробляє ,
ця угорська істота 😡
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06.07.2025 12:57 Відповісти
Кожен день він вискакує - яу Пилип з конопель - це спецом - чи як?
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06.07.2025 12:07 Відповісти
Він провалив свій референдум, тепер мусить відробляти путінські гроші, бо можуть почастувати новачком або з вікна випаде
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06.07.2025 12:10 Відповісти
Це тому що кожної ночі цей "пилип" присідає на ху#ловську пляшку.
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06.07.2025 12:57 Відповісти
А що мадяри сказали на референдумі орбана?
А нічого, мадяри забили болт на референдум орбана
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06.07.2025 12:08 Відповісти
Якби у країнах Євросоюзу відбулося голосування щодо членства Угорщини в ЄС, то більшість точно сказали б "ні".
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06.07.2025 12:12 Відповісти
Кому взагалі цікаві його маразматичні припущення?((
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06.07.2025 12:17 Відповісти
Зеленський, запросить вже вкінці кінців КОНКУРЕНТА ОРБАНА ДО УКРАЇНИ. І він тоді виграє парламентські вибори і стане премьером ‼️‼️‼️
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06.07.2025 12:18 Відповісти
Здохни в муках, падло.
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06.07.2025 12:19 Відповісти
Смердючий мадяр ти гірше воняєш як дохлий кацап. Іди на пуцер псячий гнидо вошива.
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06.07.2025 12:21 Відповісти
причём тут мадяр? Преступление не имеет гражданства. Он обычный пропутинский недодиктатор.
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06.07.2025 12:39 Відповісти
"Якби у всіх державах-членах Європейського Союзу відбулося голосування щодо того, чи повинна Україна вступати Угорщина покинути Європейський Союз, то, я думаю, що в більшості країн, але можливо, що і в кожній державі, люди сказали б "ні" "ТАК!"

Таке формулювання, ІМХО, блище до дійсності, ніж марення кремлівської підстілки
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06.07.2025 12:28 Відповісти
Якби провести референдум в Євросоюзі,чи згодні вони виключити Угорщину з об'єднання то більшість сказали б "так".Це тому що прим'єр у них мудак.
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06.07.2025 12:29 Відповісти
А якщо доповнити "чи згодні вони виключити Угорщину,ЯК ДОТАЦІЙНУ КРАЇНУ,з об'єднаня", то булаб не більшість,а 100%.
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06.07.2025 13:26 Відповісти
Як би у Радянський угорщони небуло б дифіцітів презервативів,як і в рад.Україні небулоб і Орбанів.
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06.07.2025 12:32 Відповісти
Думаю, все новости об орбане можно заменить плашкой: орбан снова отрабатывает рф.
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06.07.2025 12:37 Відповісти
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06.07.2025 12:44 Відповісти
Страуси мадяри, засунте голову в ассвайс🤣
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06.07.2025 12:52 Відповісти
Якщо на члені відтягнути крайню плоть, можна побачити пику Орбана.
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06.07.2025 12:55 Відповісти
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06.07.2025 12:58 Відповісти
Тепер це дороболо починає ******* за других? Чи він так нав'язуєть свою думку?
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06.07.2025 13:05 Відповісти
Венгерское отродье нужно выбросить из еврозоны навсегда.
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06.07.2025 13:08 Відповісти
Я маю гіпотезу. Якби наші князі ********** з мадярською ордою під час її "пошуку Батьківщини", чи жив би зараз Орбан на території колишньої Паннонії, чи гнив би десь у посадці як чмобік з Уралу?
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06.07.2025 13:10 Відповісти
Якби...то невідомо чи Угорщина була б в ЄС та НАТО...якби
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06.07.2025 13:13 Відповісти
Тебе, осле мадярський, хтось уповноважував виступати від всієї Європи?
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06.07.2025 13:27 Відповісти
В Україні МЗС тільки фікція, якщо і були справжні дипломати, то їх вигнали. Від діючого міністерства користі нуль, думаю, що шкоди більше.
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06.07.2025 13:30 Відповісти
Ця тварюка постійно виступає з антиукр. Заявами, і весь ЄС мовчить
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06.07.2025 13:39 Відповісти
Якби там провели опитування: "Що робити їз тобою, Орбан, четвертувати чи повісити?", більшість відповіла б : 'Повісити". Бо народ там гуманний.
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06.07.2025 13:43 Відповісти
Хто цю свиню питає?
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06.07.2025 13:43 Відповісти
Навіщо ви це постійно друкуєте. Цей послід ху...ла цього не вартий
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06.07.2025 13:54 Відповісти
 
 