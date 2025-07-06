Якби у країнах Євросоюзу відбулося голосування щодо членства України в ЄС, то більшість сказали б "ні", - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що якби у державах-членах Євросоюзу проводили голосування щодо приєднається Україна до ЄС, то більшість проголосували б проти.

Про це Орбан написав у фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Так, угорський прем’єр поділився своєю "гіпотезою".

"Я маю гіпотезу. Якби у всіх державах-членах Європейського Союзу відбулося голосування щодо того, чи повинна Україна вступати до Європейського Союзу, то, я думаю, що в більшості країн, але можливо, що і в кожній державі, люди сказали б "ні", як і в Угорщині, під час VOKS2025", - написав він.

Також Орбан повторив свої пояснення стосовно того, чому, на його думку, Україна не може стати членом Євросоюзу.

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"Бюрократи, які живуть у своїй бульбашці в Брюсселі, можливо, змогли б дати якесь складне пояснення тому, чому вступ України до Європейського Союзу був би гарною справою, але народ має дві дуже прості, очевидні, зрозумілі відповіді на те, чому це не так", - зазначив він.

На його думку, по-перше: якщо Євросоюз прийме Україну, яка перебуває у стані війни, то він також прийме війну.

"А ми в Європі не хочемо війни", - наголосив Орбан.

По-друге, вважає угорський прем’єр, - вступ України до ЄС "зруйнує нашу економіку, і ризик цього величезний".

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"Люди в Брюсселі помиляються. Вони думають, що важливе рішення, яке визначить долю всієї Європи, може бути ухвалено без народу. Вони помиляються в цьому. Членство України не відбудеться. Угорщина зупинила це. Хоча вони й кажуть, що не розглядатимуть це питання, вони змушені це зробити", - наголосив Орбан.

Нагадаємо, раніше в уряді Угорщини оголосили результати так званого "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.