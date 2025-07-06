Если бы в странах Евросоюза состоялось голосование по членству Украины в ЕС, то большинство сказали бы "нет", - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что если бы в государствах-членах Евросоюза проводили голосование относительно присоединения Украины к ЕС, то большинство проголосовали бы против.

Об этом Орбан написал в фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

Так, венгерский премьер поделился своей "гипотезой":

"У меня есть гипотеза. Если бы во всех государствах-членах Европейского Союза состоялось голосование относительно того, должна ли Украина вступать в Европейский Союз, то, я думаю, что в большинстве стран, но, возможно, что и в каждом государстве, люди сказали бы "нет", как и в Венгрии, во время VOKS2025", - написал он.

Также Орбан повторил свои объяснения относительно того, почему, по его мнению, Украина не может стать членом Евросоюза.

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"Бюрократы, которые живут в своем пузыре в Брюсселе, возможно, смогли бы дать какое-то сложное объяснение тому, почему вступление Украины в Европейский Союз было бы хорошим делом, но народ имеет два очень простых, очевидных, понятных ответа на то, почему это не так", - отметил он.

По его мнению, во-первых: если Евросоюз примет Украину, которая находится в состоянии войны, то он также примет войну.

"А мы в Европе не хотим войны", - подчеркнул Орбан.

Во-вторых, считает венгерский премьер, вступление Украины в ЕС "разрушит нашу экономику, и риск этого огромный".

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"Люди в Брюсселе ошибаются. Они думают, что важное решение, которое определит судьбу всей Европы, может быть принято без народа. Они ошибаются в этом. Членство Украины не состоится. Венгрия остановила это. Хотя они и говорят, что не будут рассматривать этот вопрос, они вынуждены это сделать", - подчеркнул Орбан.

Напомним, ранее в правительстве Венгрии объявили результаты так называемого "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% голосовавших.