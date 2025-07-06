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Новости Антиукраинская позиция Орбана Позиция Венгрии относительно Украины
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Если бы в странах Евросоюза состоялось голосование по членству Украины в ЕС, то большинство сказали бы "нет", - Орбан

Орбан о членстве Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что если бы в государствах-членах Евросоюза проводили голосование относительно присоединения Украины к ЕС, то большинство проголосовали бы против.

Об этом Орбан написал в фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

Так, венгерский премьер поделился своей "гипотезой":

"У меня есть гипотеза. Если бы во всех государствах-членах Европейского Союза состоялось голосование относительно того, должна ли Украина вступать в Европейский Союз, то, я думаю, что в большинстве стран, но, возможно, что и в каждом государстве, люди сказали бы "нет", как и в Венгрии, во время VOKS2025", - написал он.

Также Орбан повторил свои объяснения относительно того, почему, по его мнению, Украина не может стать членом Евросоюза.

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"Бюрократы, которые живут в своем пузыре в Брюсселе, возможно, смогли бы дать какое-то сложное объяснение тому, почему вступление Украины в Европейский Союз было бы хорошим делом, но народ имеет два очень простых, очевидных, понятных ответа на то, почему это не так", - отметил он.

По его мнению, во-первых: если Евросоюз примет Украину, которая находится в состоянии войны, то он также примет войну.

"А мы в Европе не хотим войны", - подчеркнул Орбан.

Во-вторых, считает венгерский премьер, вступление Украины в ЕС "разрушит нашу экономику, и риск этого огромный".

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"Люди в Брюсселе ошибаются. Они думают, что важное решение, которое определит судьбу всей Европы, может быть принято без народа. Они ошибаются в этом. Членство Украины не состоится. Венгрия остановила это. Хотя они и говорят, что не будут рассматривать этот вопрос, они вынуждены это сделать", - подчеркнул Орбан.

Напомним, ранее в правительстве Венгрии объявили результаты так называемого "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% голосовавших.

Орбан о членстве Украины в ЕС

Автор: 

Венгрия (2034) членство в ЕС (1088) Виктор Орбан (500)


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Топ комментарии
+13
Якби у країнах Євросоюзу відбулося голосування щодо членства Угорщини в ЄС, то більшість точно сказали б "ні".
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06.07.2025 12:12 Ответить
+12
Він провалив свій референдум, тепер мусить відробляти путінські гроші, бо можуть почастувати новачком або з вікна випаде
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06.07.2025 12:10 Ответить
+10
А що мадяри сказали на референдумі орбана?
А нічого, мадяри забили болт на референдум орбана
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06.07.2025 12:08 Ответить
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Україна ще вижене мадяр з ЄС.
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06.07.2025 12:03 Ответить
Звісно, якщо орбанівці будуть рахувати голоси.
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06.07.2025 12:13 Ответить
Коли ця мразота Орбан ззтулить свій є@альник назавжди ,
так як не зрозуміло , що йому зробили украінці ??
Невже бабло кремлівського вилупка , таким чином ,
відробляє ,
ця угорська істота 😡
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06.07.2025 12:57 Ответить
Кожен день він вискакує - яу Пилип з конопель - це спецом - чи як?
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06.07.2025 12:07 Ответить
Він провалив свій референдум, тепер мусить відробляти путінські гроші, бо можуть почастувати новачком або з вікна випаде
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06.07.2025 12:10 Ответить
Це тому що кожної ночі цей "пилип" присідає на ху#ловську пляшку.
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06.07.2025 12:57 Ответить
А що мадяри сказали на референдумі орбана?
А нічого, мадяри забили болт на референдум орбана
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06.07.2025 12:08 Ответить
Якби у країнах Євросоюзу відбулося голосування щодо членства Угорщини в ЄС, то більшість точно сказали б "ні".
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06.07.2025 12:12 Ответить
Кому взагалі цікаві його маразматичні припущення?((
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06.07.2025 12:17 Ответить
Зеленський, запросить вже вкінці кінців КОНКУРЕНТА ОРБАНА ДО УКРАЇНИ. І він тоді виграє парламентські вибори і стане премьером ‼️‼️‼️
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06.07.2025 12:18 Ответить
Здохни в муках, падло.
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06.07.2025 12:19 Ответить
Смердючий мадяр ти гірше воняєш як дохлий кацап. Іди на пуцер псячий гнидо вошива.
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06.07.2025 12:21 Ответить
причём тут мадяр? Преступление не имеет гражданства. Он обычный пропутинский недодиктатор.
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06.07.2025 12:39 Ответить
"Якби у всіх державах-членах Європейського Союзу відбулося голосування щодо того, чи повинна Україна вступати Угорщина покинути Європейський Союз, то, я думаю, що в більшості країн, але можливо, що і в кожній державі, люди сказали б "ні" "ТАК!"

Таке формулювання, ІМХО, блище до дійсності, ніж марення кремлівської підстілки
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06.07.2025 12:28 Ответить
Якби провести референдум в Євросоюзі,чи згодні вони виключити Угорщину з об'єднання то більшість сказали б "так".Це тому що прим'єр у них мудак.
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06.07.2025 12:29 Ответить
Як би у Радянський угорщони небуло б дифіцітів презервативів,як і в рад.Україні небулоб і Орбанів.
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06.07.2025 12:32 Ответить
Думаю, все новости об орбане можно заменить плашкой: орбан снова отрабатывает рф.
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06.07.2025 12:37 Ответить
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06.07.2025 12:44 Ответить
Страуси мадяри, засунте голову в ассвайс🤣
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06.07.2025 12:52 Ответить
Якщо на члені відтягнути крайню плоть, можна побачити пику Орбана.
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06.07.2025 12:55 Ответить
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06.07.2025 12:58 Ответить
 
 