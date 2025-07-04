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Новини Антиукраїнська позиція Орбана Відносини України та Угорщини
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Україна розгорнула спецслужби в Угорщині та намагається вплинути на вибори 2026 року, - Орбан

орбан про спецслужби України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна намагається вплинути на вибори в країні, що відбудуться наступного року, щоб привести до влади проукраїнський уряд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PolSatNews.

"Україна розгорнула активні спецслужби, щоб вплинути на парламентські вибори 2026 року та привести до влади проукраїнський уряд, який схвалить вступ Києва до Європейського Союзу", - сказав Орбан, додавши, що активність українських служб в Угорщині "постійна".

За його словами, Україна розробила "план створення великої партії".

"Йдеться про перемогу на виборах, а потім про реалізацію рішень, ухвалених у Брюсселі", – додав він.

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"Українці починають розуміти, що найважливішим питанням для Європи в наступні 10 років буде питання війни та миру, тобто чи буде країна, яка воює, прийнята до ЄС, чи ні. Саме тому служби постійно перебувають в Угорщині", – сказав Орбан.

Також він стверджує, що діяльність українських спецслужб помітна не лише серед політиків, а й серед організацій та ЗМІ в країні.

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Автор: 

Угорщина (2373) Віктор Орбан (594)


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Топ коментарі
+5
Ну блін,аж гордість бере за нашу спецуру )
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04.07.2025 15:55 Відповісти
+3
Пасуть Орбана?
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04.07.2025 15:45 Відповісти
+3
Як би Україна дійсно це робила - Орбана , вже давно , з крісла б викинули ...
Але натяк , для нас , цілком прозорий - якщо хочеш бути сильної країною - треба шукати можливості впливати на сусідів !
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04.07.2025 15:47 Відповісти
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Пасуть Орбана?
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04.07.2025 15:45 Відповісти
Як би Україна дійсно це робила - Орбана , вже давно , з крісла б викинули ...
Але натяк , для нас , цілком прозорий - якщо хочеш бути сильної країною - треба шукати можливості впливати на сусідів !
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04.07.2025 15:47 Відповісти
Ну блін,аж гордість бере за нашу спецуру )
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04.07.2025 15:55 Відповісти
Плив, плив, орбан, а на березі, обісрався!!
Нагадивши в Угорщині, те тільки зміг, орбан перед своїм кінцем, шукає винних??А смердить в Угорщині, московським лайном…
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04.07.2025 15:55 Відповісти
Дебіл, блн
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04.07.2025 15:56 Відповісти
лячно, тварина?
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04.07.2025 15:56 Відповісти
Це щоб коли продує вибори звалити все на Україну.
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04.07.2025 15:58 Відповісти
так!
саме так!
не спи, не їж, ходи обертайся морда продажна!
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04.07.2025 16:00 Відповісти
это называется паранойя
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04.07.2025 16:01 Відповісти
стара пузата жаба, нах ти комусь потрібна, ітак скоро здохнеш
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04.07.2025 16:05 Відповісти
Та ви і без спецслужб України справитесь , ще об вас мараться.
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04.07.2025 16:11 Відповісти
"Йдеться про перемогу на виборах, а потім про реалізацію рішень, ухвалених у Брюсселі" - опа це Україна, яка не є частиною ЕС проваджує у Угоршині, яка є частиною ЕС, рішення ЕС?
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04.07.2025 16:12 Відповісти
Почав боятись своєї тіні,чи запугує свій народ,що українці прийдуть.
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04.07.2025 16:12 Відповісти
Як добре що у тебе російських спецслужб нема… одні українські!
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04.07.2025 16:15 Відповісти
І замахів , мабуть було більше , ніж на зеленського .
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04.07.2025 16:17 Відповісти
Угорський шепатун 2.
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04.07.2025 16:33 Відповісти
не накаркай, Витя.
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04.07.2025 16:39 Відповісти
 
 