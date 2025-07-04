Україна розгорнула спецслужби в Угорщині та намагається вплинути на вибори 2026 року, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна намагається вплинути на вибори в країні, що відбудуться наступного року, щоб привести до влади проукраїнський уряд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PolSatNews.

"Україна розгорнула активні спецслужби, щоб вплинути на парламентські вибори 2026 року та привести до влади проукраїнський уряд, який схвалить вступ Києва до Європейського Союзу", - сказав Орбан, додавши, що активність українських служб в Угорщині "постійна".

За його словами, Україна розробила "план створення великої партії".

"Йдеться про перемогу на виборах, а потім про реалізацію рішень, ухвалених у Брюсселі", – додав він.

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"Українці починають розуміти, що найважливішим питанням для Європи в наступні 10 років буде питання війни та миру, тобто чи буде країна, яка воює, прийнята до ЄС, чи ні. Саме тому служби постійно перебувають в Угорщині", – сказав Орбан.

Також він стверджує, що діяльність українських спецслужб помітна не лише серед політиків, а й серед організацій та ЗМІ в країні.

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