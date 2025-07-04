Украина развернула спецслужбы в Венгрии и пытается повлиять на выборы 2026 года, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина пытается повлиять на выборы в стране, которые состоятся в следующем году, чтобы привести к власти проукраинское правительство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PolSatNews.
"Украина развернула активные спецслужбы, чтобы повлиять на парламентские выборы 2026 года и привести к власти проукраинское правительство, которое одобрит вступление Киева в Европейский Союз", - сказал Орбан, добавив, что активность украинских служб в Венгрии "постоянная".
По его словам, Украина разработала "план создания большой партии".
"Речь идет о победе на выборах, а затем о реализации решений, принятых в Брюсселе", - добавил он.
"Украинцы начинают понимать, что важнейшим вопросом для Европы в следующие 10 лет будет вопрос войны и мира, то есть будет ли страна, которая воюет, принята в ЕС или нет. Именно поэтому службы постоянно находятся в Венгрии", - сказал Орбан.
Также он утверждает, что деятельность украинских спецслужб заметна не только среди политиков, но и среди организаций и СМИ в стране.
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Нагадивши в Угорщині, те тільки зміг, орбан перед своїм кінцем, шукає винних??А смердить в Угорщині, московським лайном…
саме так!
не спи, не їж, ходи обертайся морда продажна!
епатун 2.