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Новости Антиукраинская позиция Орбана Отношения Украины и Венгрии
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Украина развернула спецслужбы в Венгрии и пытается повлиять на выборы 2026 года, - Орбан

Орбан о спецслужбах Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина пытается повлиять на выборы в стране, которые состоятся в следующем году, чтобы привести к власти проукраинское правительство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PolSatNews.

"Украина развернула активные спецслужбы, чтобы повлиять на парламентские выборы 2026 года и привести к власти проукраинское правительство, которое одобрит вступление Киева в Европейский Союз", - сказал Орбан, добавив, что активность украинских служб в Венгрии "постоянная".

По его словам, Украина разработала "план создания большой партии".

"Речь идет о победе на выборах, а затем о реализации решений, принятых в Брюсселе", - добавил он.

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"Украинцы начинают понимать, что важнейшим вопросом для Европы в следующие 10 лет будет вопрос войны и мира, то есть будет ли страна, которая воюет, принята в ЕС или нет. Именно поэтому службы постоянно находятся в Венгрии", - сказал Орбан.

Также он утверждает, что деятельность украинских спецслужб заметна не только среди политиков, но и среди организаций и СМИ в стране.

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Автор: 

Венгрия (2032) Виктор Орбан (499)


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Топ комментарии
+7
Ну блін,аж гордість бере за нашу спецуру )
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04.07.2025 15:55 Ответить
+4
Пасуть Орбана?
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04.07.2025 15:45 Ответить
+3
Плив, плив, орбан, а на березі, обісрався!!
Нагадивши в Угорщині, те тільки зміг, орбан перед своїм кінцем, шукає винних??А смердить в Угорщині, московським лайном…
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04.07.2025 15:55 Ответить
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Пасуть Орбана?
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04.07.2025 15:45 Ответить
Ну блін,аж гордість бере за нашу спецуру )
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04.07.2025 15:55 Ответить
Плив, плив, орбан, а на березі, обісрався!!
Нагадивши в Угорщині, те тільки зміг, орбан перед своїм кінцем, шукає винних??А смердить в Угорщині, московським лайном…
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04.07.2025 15:55 Ответить
Дебіл, блн
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04.07.2025 15:56 Ответить
лячно, тварина?
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04.07.2025 15:56 Ответить
Це щоб коли продує вибори звалити все на Україну.
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04.07.2025 15:58 Ответить
так!
саме так!
не спи, не їж, ходи обертайся морда продажна!
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04.07.2025 16:00 Ответить
это называется паранойя
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04.07.2025 16:01 Ответить
стара пузата жаба, нах ти комусь потрібна, ітак скоро здохнеш
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04.07.2025 16:05 Ответить
Та ви і без спецслужб України справитесь , ще об вас мараться.
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04.07.2025 16:11 Ответить
"Йдеться про перемогу на виборах, а потім про реалізацію рішень, ухвалених у Брюсселі" - опа це Україна, яка не є частиною ЕС проваджує у Угоршині, яка є частиною ЕС, рішення ЕС?
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04.07.2025 16:12 Ответить
Це Брюссель найняв Україну, щоб та скинула Орбана - "єдиного європейця в усій Європі" (ну ще Фіцо трохи "європеєць").
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04.07.2025 16:53 Ответить
Почав боятись своєї тіні,чи запугує свій народ,що українці прийдуть.
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04.07.2025 16:12 Ответить
Як добре що у тебе російських спецслужб нема… одні українські!
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04.07.2025 16:15 Ответить
І замахів , мабуть було більше , ніж на зеленського .
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04.07.2025 16:17 Ответить
Угорський шепатун 2.
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04.07.2025 16:33 Ответить
не накаркай, Витя.
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04.07.2025 16:39 Ответить
Людино! Убий в собі мадяра!
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04.07.2025 16:49 Ответить
Це істерика! Орбан згнив і смердить!
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04.07.2025 16:56 Ответить
Та коли ж ти здохнеш,довбой@б?!
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04.07.2025 17:34 Ответить
Ну требаж - і цьому хтось у труси насрав...
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04.07.2025 18:07 Ответить
Маразми жаб'ячі. Кілер у РАЗИ ЕФЕКТИВНІШИЙ !!!
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04.07.2025 18:19 Ответить
А цей ***** по методу ***** все спецслужбами мєсний лохторат лякає. А *****и можуть і повірити та вибрати його знову.
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04.07.2025 18:29 Ответить
 
 