Украина развернула спецслужбы в Венгрии и пытается повлиять на выборы 2026 года, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина пытается повлиять на выборы в стране, которые состоятся в следующем году, чтобы привести к власти проукраинское правительство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PolSatNews.

"Украина развернула активные спецслужбы, чтобы повлиять на парламентские выборы 2026 года и привести к власти проукраинское правительство, которое одобрит вступление Киева в Европейский Союз", - сказал Орбан, добавив, что активность украинских служб в Венгрии "постоянная".

По его словам, Украина разработала "план создания большой партии".

"Речь идет о победе на выборах, а затем о реализации решений, принятых в Брюсселе", - добавил он.

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"Украинцы начинают понимать, что важнейшим вопросом для Европы в следующие 10 лет будет вопрос войны и мира, то есть будет ли страна, которая воюет, принята в ЕС или нет. Именно поэтому службы постоянно находятся в Венгрии", - сказал Орбан.

Также он утверждает, что деятельность украинских спецслужб заметна не только среди политиков, но и среди организаций и СМИ в стране.

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