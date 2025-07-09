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Новости Антиукраинская позиция Орбана Орбан о Зеленском
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Орбан: "Зеленский – политик-комик, который только играет роль президента"

Орбан назвал Зеленского комиком

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свое мнение относительно президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "комиком" и "политиком-актером".

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Patrióta, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, с украинским президентом в политике появился новый тип личности, который не готов к своей роли.

"Я столкнулся с таким впервые. Как его назвать? Это такой политик-инфлюенсер или политик-актер, или, в конце концов, комик. Кто-то, кто оказался на должности, к которой его предыдущая жизнь совсем не подготовила. Но все же он решил взять на себя эту роль", - убежден Орбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если бы в странах Евросоюза состоялось голосование относительно членства Украины в ЕС, то большинство сказали бы "нет", - Орбан

По его мнению, хотя Зеленский и "фактически играет роль президента" Украины, когда он попытался поговорить с ним глубже, он увидел, что перед ним "действительно комик".

Орбан напомнил, что ровно год назад он встречался с Зеленским в Киеве. Тогда он якобы предупреждал украинского лидера, что ситуация на фронте ухудшается.

Во время встречи он якобы высказал мнение, что с возвращением Дональда Трампа в Овальный кабинет Соединенные Штаты могут сократить поддержку Киева, в результате чего Украина останется только при поддержке Евросоюза.

Орбан говорит, что посоветовал тогда Зеленскому начать мирные переговоры, однако, как утверждает венгерский глава правительства, тот отклонил предложение, заявив, что время работает в пользу Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина развернула спецслужбы в Венгрии и пытается повлиять на выборы 2026 года, - Орбан

Кроме того, относительно российско-украинской войны Орбан сказал в интервью, что перемирие и мир будут только тогда, когда российский и американский президенты встретятся лично. Телефонные звонки, мол, не помогут.

По мнению премьера Венгрии, если не состоится личная встреча между ними, война РФ против Украины еще долгие месяцы "будет такой же горькой, как и сейчас".

Также читайте: МИД Украины вызвал "на ковер" посла Венгрии Хейзера из-за "недружественных заявлений" властей страны. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (21170) Виктор Орбан (501) война в Украине (5124)


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Топ комментарии
+45
Хто йому видав державну таємницю?
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09.07.2025 22:26 Ответить
+18
Орбан - політик-кремлівський козачок , який лише грає роль Премьєр-міністра Угорщини.
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09.07.2025 22:29 Ответить
+16
Не пуйловській консерві про це балакати.. Чекає, ******, коли йому на тарілочці хазяїн піднесе Закарпаття..
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09.07.2025 22:29 Ответить
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Хто йому видав державну таємницю?
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09.07.2025 22:26 Ответить
Jermak , navernoie...
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09.07.2025 22:31 Ответить
А куди дінешся з підводної лодки - коли вліз в президенти - а ти Орбан урод - як тебе ЄС терпить
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09.07.2025 22:28 Ответить
Орбан - політик-кремлівський козачок , який лише грає роль Премьєр-міністра Угорщини.
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09.07.2025 22:29 Ответить
Та добре його бєня підготував...Тільки не все прорахував
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09.07.2025 22:29 Ответить
Не пуйловській консерві про це балакати.. Чекає, ******, коли йому на тарілочці хазяїн піднесе Закарпаття..
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09.07.2025 22:29 Ответить
Не можна, якомусь орбану, агенту московських боліт, та плювати у чужий борщ, бо не побачить, як і йому наплюють у гуляш!
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09.07.2025 22:30 Ответить
Ми знаємо
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09.07.2025 22:31 Ответить
І це заявляє той, який виступає в ролі путінської маріонетки!
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09.07.2025 22:32 Ответить
І мафіозної шістки. За сумісництвом.
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09.07.2025 22:37 Ответить
Тим часом Орбан: "Просто п*дарас, який грає роль п*дараса, на посту президента"...
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09.07.2025 22:32 Ответить
Підарас, робить висновок?
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09.07.2025 22:33 Ответить
тут чиста правда,
але орбан і не пілитик і не комік, так срань якась...
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09.07.2025 22:34 Ответить
об яку я витираю подошви кожен раз перед тим як в хату зайти,,,
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09.07.2025 22:44 Ответить
А сам ********** відрижка
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09.07.2025 22:34 Ответить
Якби ти гадив тільки Зеленському ,а ти допомагаєш кривавому злочинцю путіну в його імперських середньовічних замашках підкорити Україну.
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09.07.2025 22:34 Ответить
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09.07.2025 22:35 Ответить
без обісцяної путінської підтирки якось розберемось.
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09.07.2025 22:35 Ответить
Орбан "ругая" Янелоха повышает его рейтинг среди дегенератов, работая на }{уйло.
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09.07.2025 22:36 Ответить
Тут на жаль він правий в ще цікавіше спитати 76 відсотків, навіщо ви вибрали клоуна?
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09.07.2025 22:36 Ответить
Зате вітька_орбан -- хантимансійське хйло.
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09.07.2025 22:39 Ответить
Нам не треба на очевидному наголошувати. Розберемось без твого "**************"
А ось (орбан) хто - ти? - громадянин України?,українська опозиція?, кандидат в президенти України?
Ні? - ТО ІДИ *****, ПІДАР! І це не роль, яку тИ граєш - це твоя сутність.
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09.07.2025 22:42 Ответить
Назріває конкурс капітанів між двома путінськими сабміссивами
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09.07.2025 22:46 Ответить
А вот Орбан не играет роль рашистского агента, а является таковым.
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09.07.2025 22:47 Ответить
Орбан - це троль хремля , він говорить по методічке
Зе - український президент і українці без азіато угро фінів розберуться
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09.07.2025 22:47 Ответить
Угорці дякувати мають українцям, що їх колись пропустили в Панонію . угорці займають славянські землі .

‼️Угри взагалі не воювали а прийшли пішки з возами, жінками, дітьми, і худобою так місяцями пішки йшли і їх волхви домовилися з волхвами по добру по злагоді дати їх народу кусок ЗЕМЛІ І ВОДОЙМИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЖИТТЯ. І НАШІ ПРЕДКИ ПОЗВОЛИЛИ ПО СВОЇЙ ВОЛІ ДАТИ УГРАМ МІСЦЕ ДЛЯ ЖИТТЯ СВОЄЇ ЗЕМЛІ

👉 Угри воювали і притісняли інші народи пізніше через століття коли прижилися і тоді їх стало багато і почули силу , а прийшли угри смиренні як прохачі
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09.07.2025 22:50 Ответить
Орбан смокче пісюна в Пуйла. Це всі знають.
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09.07.2025 22:49 Ответить
У нас хоч політик-комік , а орбан - лялька-маріонетка
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09.07.2025 22:50 Ответить
Та лялька-маріонетка у 22-му році могла відхопити собі Закарпаття, а може і більше - недарма ж на кордонів їхні танки стояли. Так, він у зговорі з #уйлом та з кетайцями, але ж хоч щось придбав би, а ми тільки втрачаємо.
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09.07.2025 23:08 Ответить
Обоє рябоє
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09.07.2025 22:51 Ответить
Завтра наше МЗС має викликати угорського посла та вручити йому ноту протеста за публічне приниження першої особи держави, тим паче, особою рангом нижче.
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09.07.2025 22:56 Ответить
нажаль ми теж це знаємо, але ми заручники 73% дебілів
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09.07.2025 22:57 Ответить
Бреше - злодій він і мародер.
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09.07.2025 22:59 Ответить
Ну, тут орбан абсолютно правий. Біда у тому, що на арені опинились клоун і дресирувальник тигрів - один смішив, інший міг зашугати звірами. От публіка і вибрала блазня. А потім ще й підігнала до нього бальшевіков, і оце завалило шапіто. Клоун, дресирувальник... нє, нешановні, це усі ми завалили, тепер от борсаємось під завалами
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09.07.2025 23:03 Ответить
Его уже вообще ни кто не слушает, кроме самих венгров, возможно словакам еще вливают его взгляды и идеи, а так я не понимаю зачем это тут писать, уходящий в закат скорее всего пытается выиграть хоть какието политические балы на пиаре против Украины, а теперь зеленского лично, с Украину не пущу в ЕС видимо обосрался! Теперь топит против зе лично, ну пусть топит, теперь все сравнивают его личную неприязнь с неприязнью мид рф к нему, нам Украинцам на грызню орбана и зели должно быть вообще насрать, трамп хотел устроить бои в белом доме? Вот они два кандидата на махач вечера, если клоун победит, на второй день с фицо пусть бодается, и да победит сильнейший!
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09.07.2025 23:07 Ответить
Хоч орбан скотиняка, але тут він прав на всі 100%.
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09.07.2025 23:08 Ответить
Це орбан так товсто принизив і в голос Рональда Рейгана, який був актором але це не завадило йому стати сильним США, якого поважає Трамп. А млже орбан так принизив самого Трампа, який з задоволенням знімався у фільмах та телешоу, і його відомість як медійної особистості допомогла йому у виборах?
Орбан, ти звичайно тупе, брехливе чмо. Ти клоун з фільма жахів.
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09.07.2025 23:09 Ответить
Орбан біситься, йому гуйово.
І від усвідомлення того, що йому гуйово, відчуваєш просто насолоду!
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09.07.2025 23:11 Ответить
орбан перхоть *********** *****!!!😂🤣🤣🥳🤡🤪
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09.07.2025 23:19 Ответить
А хто не грає, петя грає націоналіста, патріота, і волонтера, Доні грає ідіота, і так далі по списку, політика це гра.
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09.07.2025 23:20 Ответить
Мадярський фашист Орбан,де тебе навчали на прем'єра? Опановував науку по "Майн кампф"?
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09.07.2025 23:32 Ответить
Розмовляюча жаба може квакати що завгодно.
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09.07.2025 23:37 Ответить
"Орбан сказав в інтерв'ю, що перемир'я і мир будуть тільки тоді, коли російський і американський президенти зустрінуться особисто"(с)

це означає, що Орбан штовхає Трампа домовитись з ****** за спиною не тільки України, а й всієї Європи стосовно розділу територій та навіть не тільки України, а й Європи.
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09.07.2025 23:59 Ответить
Лінь читати.
Підорас на побігеньках у клоунів вирішив виєбнутись?
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10.07.2025 00:11 Ответить
краще бути президентом-коміком,чем президентом-гоміком
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10.07.2025 00:23 Ответить
Комік може зіграти і гоміка, якщо це врятує його владу.
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10.07.2025 00:33 Ответить
Навіть зламаний годинник раз на добу показує вірний час.
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10.07.2025 00:35 Ответить
 
 