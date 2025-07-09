Орбан: "Зеленский – политик-комик, который только играет роль президента"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свое мнение относительно президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "комиком" и "политиком-актером".

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Patrióta, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, с украинским президентом в политике появился новый тип личности, который не готов к своей роли.

"Я столкнулся с таким впервые. Как его назвать? Это такой политик-инфлюенсер или политик-актер, или, в конце концов, комик. Кто-то, кто оказался на должности, к которой его предыдущая жизнь совсем не подготовила. Но все же он решил взять на себя эту роль", - убежден Орбан.

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По его мнению, хотя Зеленский и "фактически играет роль президента" Украины, когда он попытался поговорить с ним глубже, он увидел, что перед ним "действительно комик".

Орбан напомнил, что ровно год назад он встречался с Зеленским в Киеве. Тогда он якобы предупреждал украинского лидера, что ситуация на фронте ухудшается.

Во время встречи он якобы высказал мнение, что с возвращением Дональда Трампа в Овальный кабинет Соединенные Штаты могут сократить поддержку Киева, в результате чего Украина останется только при поддержке Евросоюза.

Орбан говорит, что посоветовал тогда Зеленскому начать мирные переговоры, однако, как утверждает венгерский глава правительства, тот отклонил предложение, заявив, что время работает в пользу Украины.

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Кроме того, относительно российско-украинской войны Орбан сказал в интервью, что перемирие и мир будут только тогда, когда российский и американский президенты встретятся лично. Телефонные звонки, мол, не помогут.

По мнению премьера Венгрии, если не состоится личная встреча между ними, война РФ против Украины еще долгие месяцы "будет такой же горькой, как и сейчас".

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