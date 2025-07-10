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Новости смерть в ТЦК Смерть гражданина Венгрии в ТЦК
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Венгрия заявила о смерти своего гражданина после избиения в ТЦК на Закарпатье, - СМИ

Гражданин Венгрии умер якобы в ТЦК от побоев

МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telex со ссылкой на заявление парламентского госсекретаря Министерства иностранных дел и торговли Левенте Мадяра для MTI, также об инциденте пишут другие венгерские медиа.

Заявление венгерской стороны

По словам Левенте Мадяра, военные украинского ТЦК и СП силой задержали венгра, затолкали в бус и отвезли в военкомат, где его якобы били железным прутом.

"Родственникам в Венгрии сказали, что все в порядке, но впоследствии мужчина умер от полученных травм. Венгр погиб в Украине, потому что не хотел участвовать в войне. Мы искренне сочувствуем семье и выражаем им нашу поддержку", - утверждает венгерский чиновник.

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Версии событий от венгерских медиа

По данным венгерских СМИ, речь идет о 45-летнем закарпатце Йожефе Шебештьене, который имеет гражданство Венгрии. Избили его якобы еще три недели назад, но умер он в больнице 6 июля.

Ресурс Mandiner.hu цитирует людей, которые знали мужчину и рассказали, что он также имел венгерское гражданство и уже, по их данным, "отказался от украинского адреса".

Издание выдвигает несколько версий событий. Одна из них, что "на следующий день после избиения его отправили в тренировочный лагерь, где он, видимо, потерял сознание". Затем мужчину якобы доставили в психиатрическую больницу в Берегово, где он умер.

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По другой версии, мужчина сам попросил о госпитализации в военное психиатрическое учреждение, чтобы избежать мобилизации, и до определенного момента чувствовал себя удовлетворительно. Однако впоследствии внезапно потерял сознание.

Вероятной причиной смерти, согласно этой версии, стал тромбоз, вызванный гематомой, которую мужчина мог получить из-за жестокого обращения.

Реакция Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал ситуацию на своей Facebook-странице.

"Выражаю искренние соболезнования семье венгра, который погиб вследствие принудительной мобилизации в Украине. Мы с вами в эти тяжелые часы", - заявил венгерский премьер.

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Автор: 

Венгрия (2040) избиение (9835) мобилизация (2842) Виктор Орбан (502) ТЦК (660) Закарпатская область (2623)


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Топ комментарии
+12
Наступний буде Орбан. Зеля його арматурою відмазголить!
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10.07.2025 17:48 Ответить
+11
А що їхній громаданин робив в Україні під час військового стану, шпигував курва?!
Угорщина ніколи не ставилась до України з прихильністю, а тому - як є.
Може ТЦК та СП виконали наказ керівництва вірно та в повному обсязі.
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10.07.2025 17:47 Ответить
+8
виходимо на міжнародний рівень!
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10.07.2025 17:49 Ответить
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суіцид вам в допомогу..
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10.07.2025 19:53 Ответить
перемогли гітлера - переможемо і путлєра..
тому нічого не знайдете..
в Нідерландах..
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10.07.2025 19:59 Ответить
всі, хто хотів..
а такі, як ви,
ті не хочуть..
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10.07.2025 20:03 Ответить
Не буде у вас перемоги, підкацапнику. Совок міцніший був, та розвалився після Афганістану. Так от, Україна- ваша смертельна помилка. Рашка розвалиться на сотню країн.
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10.07.2025 20:02 Ответить
ви в глубокій..
дуже глубокій..
горлівці..
а не в Києві..
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10.07.2025 20:12 Ответить
Система буде судити саму себе? )))
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10.07.2025 18:43 Ответить
а хто ж її буде ще судити..
хло та орбан?
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10.07.2025 18:46 Ответить
Не був би то угорець, ми б так і не взнали про ще одну смерть...
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10.07.2025 19:03 Ответить
перші результати множинства..
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10.07.2025 19:56 Ответить
Мабуть не той паспорт показав.
До речі, а коливінотримав паспорт вЯлікАй смокталки МУДЬЯрії?
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10.07.2025 20:00 Ответить
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