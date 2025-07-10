Венгрия заявила о смерти своего гражданина после избиения в ТЦК на Закарпатье, - СМИ
МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telex со ссылкой на заявление парламентского госсекретаря Министерства иностранных дел и торговли Левенте Мадяра для MTI, также об инциденте пишут другие венгерские медиа.
Заявление венгерской стороны
По словам Левенте Мадяра, военные украинского ТЦК и СП силой задержали венгра, затолкали в бус и отвезли в военкомат, где его якобы били железным прутом.
"Родственникам в Венгрии сказали, что все в порядке, но впоследствии мужчина умер от полученных травм. Венгр погиб в Украине, потому что не хотел участвовать в войне. Мы искренне сочувствуем семье и выражаем им нашу поддержку", - утверждает венгерский чиновник.
Версии событий от венгерских медиа
По данным венгерских СМИ, речь идет о 45-летнем закарпатце Йожефе Шебештьене, который имеет гражданство Венгрии. Избили его якобы еще три недели назад, но умер он в больнице 6 июля.
Ресурс Mandiner.hu цитирует людей, которые знали мужчину и рассказали, что он также имел венгерское гражданство и уже, по их данным, "отказался от украинского адреса".
Издание выдвигает несколько версий событий. Одна из них, что "на следующий день после избиения его отправили в тренировочный лагерь, где он, видимо, потерял сознание". Затем мужчину якобы доставили в психиатрическую больницу в Берегово, где он умер.
По другой версии, мужчина сам попросил о госпитализации в военное психиатрическое учреждение, чтобы избежать мобилизации, и до определенного момента чувствовал себя удовлетворительно. Однако впоследствии внезапно потерял сознание.
Вероятной причиной смерти, согласно этой версии, стал тромбоз, вызванный гематомой, которую мужчина мог получить из-за жестокого обращения.
Реакция Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал ситуацию на своей Facebook-странице.
"Выражаю искренние соболезнования семье венгра, который погиб вследствие принудительной мобилизации в Украине. Мы с вами в эти тяжелые часы", - заявил венгерский премьер.
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До речі, а коливінотримав паспорт вЯлікАй смокталки МУДЬЯрії?