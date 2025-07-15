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Новини Смерть громадянина Угорщини в ТЦК
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Ми вимагаємо, щоб ЄС вжив заходів проти примусової мобілізації в Україні, - Орбан

орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз має вжити заходів щодо примусової мобілізації в Україні.

Цитує його провладне видання Origo, передає Цензор.НЕТ.

Про це він сказав у відповідь на запитання про смерть громадянина Угорщини та України Йожефа Шебештьєна. В Угорщині стверджують, що чоловік помер через побої у ТЦК.

"Не можна виголошувати промови про придатність України до членства в Європейському Союзі, а наступного дня ховати людей, яких забивають до смерті під час примусового призову", - сказав він.

За його словами, угорський уряд стежить за тим, скільки угорців мобілізували до української армії, та знає, скільки з них загинули на війні, і може допомогти їхнім сім’ям.

Читайте: Угорщина не фінансуватиме поставку американської зброї для України, - Сійярто

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.

Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.

Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.

Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.

Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина заявила про смерть свого громадянина після побиття в ТЦК на Закарпатті, - ЗМІ

Автор: 

Угорщина (2385) Євросоюз (13860) мобілізація (3161) Віктор Орбан (599)


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Топ коментарі
+30
а чого ти на своїй собачій мові розказуєш що робити українцям а що ні
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15.07.2025 01:09 Відповісти
+19
Це пропутинське чмо, як що так дбає за угорцями в Україні повинне бути обидвими руками і ногами за вступ України до ЄС та НАТО.
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15.07.2025 01:06 Відповісти
+14
Ну не йметься теперішній владі що Мадярщині, що Словатччини. Дві Світові Війни були на боці який програв. В Другу Світову взагалі за нацистів гітлера воювали. Нада іще раз просрати і потім заявляти надувши щоки що вони допомагали Україні.
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15.07.2025 01:07 Відповісти
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Я відповідала Ярославу Кийко. В нього Портніков впав нижче плінтуса через оцю цитату, вирвану з контексту. Мабуть не туда мій текст потрапив - вибачаюсь!
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15.07.2025 11:16 Відповісти
Платять нормально по контрактам, все, що обіцяють виплачують
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15.07.2025 10:30 Відповісти
Я, як підтримуючий мобілізацію, і навіть ТЦК, хотів би запитати про ваше ставлення до мобілізації жінок.
І якщо ця ідея вам не до вподоби, то які існують чи мають існувати обов'язки жінок по відношенню до держави і до чоловіків які їх боронять?
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15.07.2025 04:46 Відповісти
Хіба Ви не знаєте? "Надихати" чоловіків на подвиги та отримувати їхню зарплатню
Ну або щось на кшалт: "нє служіл - нє мужік, нє роділа - нє жєнщіна".
Жінки, ви згодні?
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15.07.2025 07:08 Відповісти
Частково ви праві. Особливо що стосується жінок-лікарів, вони і так військово зобов'язані. Але їм дозволили вільний виїзд за кордон. Багато виїхали. Я не кажу, що треба їх на фронт без їх згоди відправляти, але зараз не вистачає лікарів і медсестер в звичайних лікарнях. Як військово зобов'язані вони мали лікувати хоча цивільне населення.
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15.07.2025 10:39 Відповісти
Я взагалі не міг бути правим чи неправим в цьому посту тому що я задаю питання, я нічого не стверджую.
Але ж, це зрозуміло що така ідея не дуже популярна серед жінок. Тому ж питаю ви ХОТЬ ЩОСЬ маєте робити чи ні, і які існують чи мають існувати механізми примусу в цьому плані.
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15.07.2025 10:59 Відповісти
В тебе що , анатомія не така , як в жінок лікарів ? З зубами та впоперек ? Чому лікарі винні державі , а ти ні ?
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15.07.2025 14:16 Відповісти
Сосі пісос,вітьок.
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15.07.2025 02:44 Відповісти
Яке співпадіння! Орбан, Путін і постійні місцеві коментатори одноголосно вимагають скасування "примусової мобілізації"...
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15.07.2025 03:05 Відповісти
Для чого лапки? Питання чого броньовану частину «народу» це не хвилює? Бо ваша броня теж ржавіє. Колись розвалиться
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15.07.2025 04:18 Відповісти
Да, до всех война дойдет, не переживай. Поэтому зась на депутатов и мусоров кивать и обнови свои данные.
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15.07.2025 04:38 Відповісти
Лапки для того, йолоп-сцикун, що фраза "примусової мобілізації" безглузда, бо мобілізація завжди примусова за визначенням.
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15.07.2025 04:51 Відповісти
Оце піздьож повний.
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15.07.2025 04:58 Відповісти
Ну, тоді почитай, йолопе-ухилянте, визначення слова "мобілізація". "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Мобіліза́ція - призов військовозобов'язаних на службу в діючу армію у зв'язку із запровадженням воєнного стану."
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15.07.2025 05:02 Відповісти
Тебе вообще из своего подвала вылазить не рекомендую. Проси мамку, чтобы еды приносила и трусы стирала. А ссать и срать ты в углу можешь, прямо в банку с солеными огурцами.
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15.07.2025 05:18 Відповісти
Те що заявили у сухопутних військах означає, що сухопутні війська нічим не відрізняються від вагнерів і їх кувалдірованія. Чекаю новин про загородзагони сирського. Мене вже нічого не здивує.
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15.07.2025 04:27 Відповісти
Тебе певно здивує від 3-х до 5-ти років тюрми, які дають таким ухилянтам, як ти.
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15.07.2025 05:15 Відповісти
це просто треба прийняти
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15.07.2025 05:32 Відповісти
Так проблема у тому, що Кіріл не хоче прийняти.
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15.07.2025 05:41 Відповісти
хто питатиме? він прийме від 3-х до 5-ти років тюрми.
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15.07.2025 05:53 Відповісти
Ну, так, дійсно, його ніхто не питатиме. От тільки, скільки я читав вироків суду, ніхто адвокатів підсудних не пояснював їх дії тим, що у нас "Конституція на паузі, законів необхідних немає, мобілізація незаконна, мусора не воюють, стан війни не оголошено", і т.і. Навпаки, більшість підсудних заявляли, що вони розкаюються і готові хоть зараз служити.
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15.07.2025 06:06 Відповісти
Ну, вони розкаюються щоб отримати умовне і потім ще раз спробувати, або заховатись. Це ж очевидно.
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15.07.2025 06:20 Відповісти
Очевидно. Але ще раз повторюю, що подібну маячню як "Конституція на паузі, законів необхідних немає, мобілізація незаконна, мусора не воюють, стан війни не оголошено"... вони у суді не несуть.
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15.07.2025 06:28 Відповісти
То він ще буде живий від 3 до 5 років. На теперішній час дуже непогано.
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15.07.2025 11:39 Відповісти
Що собі дозволяє той Орбан? Це наша країна і наші мобілізовані! Якими хочемо прутами, такими і б'ємо!
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15.07.2025 05:17 Відповісти
бєрі вишє - трілліонов!
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15.07.2025 06:25 Відповісти
Невже так у методиці написано, щось фсб розійшлося
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15.07.2025 06:36 Відповісти
Але чомусь тут нікого з фсбшних агентів адміни не блокуюють. Може вони на ставці у Х...ла?
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15.07.2025 06:38 Відповісти
Так у нас всього армія не більше 800 тис. Звідки ж тим мільйонам взятись? Це якщо ти один мільйон скарг напишеш...
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15.07.2025 06:37 Відповісти
Чи буде Орбан щось казати, коли Угорщину захопить пуйло і буде тупо набирати "угорське м'ясо" у свою армію? Цапня сюсюкатись не буде, обнулять, як у Бучі за непослух. Але що я кажу тому, хто продасться за гроші самому рогатому
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15.07.2025 06:03 Відповісти
угорське м'ясо буде радо воювати у складі кацапської армії, бо куйло пообіцяє їм "велику угорщину". обдурить, звичайно, але вони дізнаються про це потім.
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15.07.2025 06:22 Відповісти
В складі ху.... лостану
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15.07.2025 06:34 Відповісти
Ну що ви як маленький, це ж видно одразу що це рашистські боти. Навіщо кивати на адміна якщо є кнопка "керування спамом" та право на її використання. На такі теми вони як мухи на гімном збігаються. Але ж як з часом все міняється, раніше вони також реагували на тему "газ". Ото баталії були!
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15.07.2025 07:01 Відповісти
Це не той Сенатор. Той вже помер. І вони різко відрізняються по риториці. Цей явно пройшов вишкіл у ФСБ. Теми болючі для диванних захисників колупає. Але ж філігранно переплітає частину правди із брехнею. І це одразу видає проработку кураторів із органів. А там працюють профі. Ось така обробка їх фішка
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15.07.2025 07:20 Відповісти
Може.
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15.07.2025 07:20 Відповісти
Яке твоє собаче діло, або все проплачено ху....лом, треба виконувати
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15.07.2025 06:33 Відповісти
Ми вимагаємо, щоб ЄС вжив заходів проти примусової мобілізації в Україні, - Орбан

Ми, Орбан, вимагаємо!
Вимагати зволимо!
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15.07.2025 07:00 Відповісти
Вітьок блдь, прийде і твій час і вживуть для тебе такі заходи за
підтримку путлєра, що на довго запамʼятаєш, Спитай у фрау Кнайсель чим танці з путлєром для неї закінчилися.
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15.07.2025 07:20 Відповісти
І чим?
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15.07.2025 08:57 Відповісти
Московським відрядженням
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15.07.2025 11:54 Відповісти
Знаєте як кацапи підписують відосики бійок з ТЦК? "Бунт рабів".
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15.07.2025 07:22 Відповісти
І у цьому кацапи праві. Ті, хто б'ється з ТЦК, щоби ухилитись від захисту Батьківщини, дійсно раби.
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15.07.2025 07:25 Відповісти
Слухай, Валєрік, тебе так багато в цій темі. Ти сам де воюєш? Ну давай, зліпи отмазку. Можу підказати, вибирай:
Тобі 92 роки, ти жінка, інвалід, студент, аспірант, в тебе 100500 неповнолітніх дітей... тощо
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15.07.2025 07:45 Відповісти
Я запропоную інший варіант. Я - поганий громадянин, ухилянт, покидьок, крадій, гвалтівник, вбивця, корупціонер і просто погана людина. Як все це позбавляє тебе обов'язку захищати свою!!! Батьківщину, своїх!!! (ще раз уважно прочитай, не моїх, а своїх!!!) рідних та близьких?
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15.07.2025 07:58 Відповісти
Та й я можу запропонувати інший варіант. Якщо я не на фронті, то не маю ніякого морального права, ще й з образами тулити туди інших. Про своїх рідних.... ну це ж знову не твоя справа, чи не так? І на останнє, захищати (принаймні де-юре) не Батьківщину, а державу. Досить вже цих комуняцьких лозунгів, на кшталт - "за Родину, за Сталина", де родичи усіх провладних "сталінів" сидять по "монакам", майамам", "марбельям".....
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15.07.2025 08:12 Відповісти
Воно мусорок!
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15.07.2025 08:33 Відповісти
Хоп, мусорок, нє шей мнє срок, машинкі Зінгєра іголочка сломалась.
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15.07.2025 09:04 Відповісти
Cцикопіхота отримала свого захисника
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15.07.2025 07:57 Відповісти
У хоч хтось в ЄС має європейські цінності і виступає за верховенство права. Сподіваюсь, що усі злочинці будуть покарані! Решті видно байдуже на беззаконня та бусифікацію в Україні - порушення, що навіть не розслідуються поліцією (Де результати розслідувань? Де посадки у в'язницю?).
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15.07.2025 08:00 Відповісти
Завдання - відбити у населення бажання самим йти на захист своєї країни. Пуйло сказав, зєля відповів "бут здєлано"
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15.07.2025 10:58 Відповісти
А де і коли "мобілізація" була "добровільною"? Саме поняття "мобілізація" - це і є примус ло чогось. Орбан - кремлівський шлюхер..
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15.07.2025 08:00 Відповісти
Зацінили, як підарськи удари по ТЦК синхронізовані з заявами *********** посіпак на кшталт орбана. Саупадєніє?
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15.07.2025 08:00 Відповісти
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15.07.2025 08:05 Відповісти
В мене кіт і шкода котів.
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15.07.2025 11:00 Відповісти
Так Україна не член ЄС. Роскажіть хтось цьому дурню.
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15.07.2025 08:08 Відповісти
Орбан проти заходів по мобілізації в Україні ? Путін теж проти заходів по мобілізації в Україні. Синхронізовано з Кремлем - агресор намагається знищити ТЦК з метою перешкодити поповнення СВУ. Агресор має диверсантів - троянських коней - у всіх структурах лукавого, боягузливого, опортуністичного умовного Заходу...
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15.07.2025 08:16 Відповісти
Пішов ти...ІШАК МАДЬЯРСЬКИЙ!!!!
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15.07.2025 08:18 Відповісти
Хай керує у своєму гадюшнику. ПНХ.
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15.07.2025 08:42 Відповісти
в ухилянтів новий друг і захисник появився
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15.07.2025 09:14 Відповісти
Мобілізація завжди примусова, цей дебіл навіть цього не знає. В отому совку у дуже багатьох військовозобов'язаних (до 35 років, запас першої категорії) було вклеєно в військовий білет так зване "мобілізаціонноє прєдпісаніє" згідно якому він після об'яви повинен самостійно прибути у вказаний н. п. недалеко від місця проживання. Звідти особовий склад перевозили в ППД, три доби злагодження і ціла дивізія ( 12 тисяч в якій до цього була тільки мобгрупа і склади) готова до застосування бо особовий склад підготовлений в свій час і періодично проходив збори. Така система дозволяла за три доби розвернути чисельну армію. Але в України після 91- го всі навкруги були брати і це викинули на смітник.
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15.07.2025 09:18 Відповісти
Ось такими коментарями кацапсячої тролятні , яка мімікрує під українців , завалена мережа Х .
Угорський падарюга у них - маладєц і красава . Це все що треба знати про адептів секти святого - Мимосрава олєшка .
..
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15.07.2025 10:24 Відповісти
Яка прекрасна людина, співчуває за українців.
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15.07.2025 10:39 Відповісти
Коменти вогонь! Всі за мобілізацію!Орбан гамно! Ухилянти гімно! ТЦК герої! Коменти хто проти всі видалені адмінами!
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15.07.2025 12:19 Відповісти
Спочатку Орбан роздає паспорти на ліво і на право у Берегово, шоби собі голосів на виборах набрати, а потім каже - ви наші громадяни))
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15.07.2025 12:52 Відповісти
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