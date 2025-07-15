Ми вимагаємо, щоб ЄС вжив заходів проти примусової мобілізації в Україні, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз має вжити заходів щодо примусової мобілізації в Україні.

Цитує його провладне видання Origo, передає Цензор.НЕТ.

Про це він сказав у відповідь на запитання про смерть громадянина Угорщини та України Йожефа Шебештьєна. В Угорщині стверджують, що чоловік помер через побої у ТЦК.

"Не можна виголошувати промови про придатність України до членства в Європейському Союзі, а наступного дня ховати людей, яких забивають до смерті під час примусового призову", - сказав він.

За його словами, угорський уряд стежить за тим, скільки угорців мобілізували до української армії, та знає, скільки з них загинули на війні, і може допомогти їхнім сім’ям.

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Що передувало?

Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.

Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.

Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.

Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.

Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.

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