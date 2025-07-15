Ми вимагаємо, щоб ЄС вжив заходів проти примусової мобілізації в Україні, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз має вжити заходів щодо примусової мобілізації в Україні.
Цитує його провладне видання Origo, передає Цензор.НЕТ.
Про це він сказав у відповідь на запитання про смерть громадянина Угорщини та України Йожефа Шебештьєна. В Угорщині стверджують, що чоловік помер через побої у ТЦК.
"Не можна виголошувати промови про придатність України до членства в Європейському Союзі, а наступного дня ховати людей, яких забивають до смерті під час примусового призову", - сказав він.
За його словами, угорський уряд стежить за тим, скільки угорців мобілізували до української армії, та знає, скільки з них загинули на війні, і може допомогти їхнім сім’ям.
Що передувало?
Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.
Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.
Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.
Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.
Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.
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І якщо ця ідея вам не до вподоби, то які існують чи мають існувати обов'язки жінок по відношенню до держави і до чоловіків які їх боронять?
Ну або щось на кшалт: "нє служіл - нє мужік, нє роділа - нє жєнщіна".
Жінки, ви згодні?
Але ж, це зрозуміло що така ідея не дуже популярна серед жінок. Тому ж питаю ви ХОТЬ ЩОСЬ маєте робити чи ні, і які існують чи мають існувати механізми примусу в цьому плані.
Ми, Орбан, вимагаємо!
Вимагати зволимо!
підтримку путлєра, що на довго запамʼятаєш, Спитай у фрау Кнайсель чим танці з путлєром для неї закінчилися.
Тобі 92 роки, ти жінка, інвалід, студент, аспірант, в тебе 100500 неповнолітніх дітей... тощо
Угорський падарюга у них - маладєц і красава . Це все що треба знати про адептів секти святого - Мимосрава олєшка .
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