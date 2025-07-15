Мы требуем, чтобы ЕС принял меры против принудительной мобилизации в Украине, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз должен принять меры по принудительной мобилизации в Украине.

Цитирует его провластное издание Origo, передает Цензор.НЕТ.

Об этом он сказал в ответ на вопрос о смерти гражданина Венгрии и Украины Йожефа Шебештьена. В Венгрии утверждают, что мужчина умер из-за побоев в ТЦК.

"Нельзя произносить речи о пригодности Украины к членству в Европейском Союзе, а на следующий день хоронить людей, которых забивают до смерти во время принудительного призыва", - сказал он.

По его словам, венгерское правительство следит за тем, сколько венгров мобилизовали в украинскую армию, и знает, сколько из них погибли на войне, и может помочь их семьям.

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Что предшествовало?

Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

Так, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы избивали железным прутом.

В то же время, его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужем все в порядке. Однако тот скончался от травм.

Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что у этого человека был украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.

Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина пошел в СОЧ. А уже через две недели после этого он умер в результате тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.

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