Мы требуем, чтобы ЕС принял меры против принудительной мобилизации в Украине, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз должен принять меры по принудительной мобилизации в Украине.
Цитирует его провластное издание Origo, передает Цензор.НЕТ.
Об этом он сказал в ответ на вопрос о смерти гражданина Венгрии и Украины Йожефа Шебештьена. В Венгрии утверждают, что мужчина умер из-за побоев в ТЦК.
"Нельзя произносить речи о пригодности Украины к членству в Европейском Союзе, а на следующий день хоронить людей, которых забивают до смерти во время принудительного призыва", - сказал он.
По его словам, венгерское правительство следит за тем, сколько венгров мобилизовали в украинскую армию, и знает, сколько из них погибли на войне, и может помочь их семьям.
Что предшествовало?
Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.
Так, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы избивали железным прутом.
В то же время, его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужем все в порядке. Однако тот скончался от травм.
Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что у этого человека был украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.
Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина пошел в СОЧ. А уже через две недели после этого он умер в результате тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.
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Але ж, це зрозуміло що така ідея не дуже популярна серед жінок. Тому ж питаю ви ХОТЬ ЩОСЬ маєте робити чи ні, і які існують чи мають існувати механізми примусу в цьому плані.
Ми, Орбан, вимагаємо!
Вимагати зволимо!
підтримку путлєра, що на довго запамʼятаєш, Спитай у фрау Кнайсель чим танці з путлєром для неї закінчилися.
Тобі 92 роки, ти жінка, інвалід, студент, аспірант, в тебе 100500 неповнолітніх дітей... тощо
Угорський падарюга у них - маладєц і красава . Це все що треба знати про адептів секти святого - Мимосрава олєшка .
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