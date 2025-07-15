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Новости Смерть гражданина Венгрии в ТЦК
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Мы требуем, чтобы ЕС принял меры против принудительной мобилизации в Украине, - Орбан

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз должен принять меры по принудительной мобилизации в Украине.

Цитирует его провластное издание Origo, передает Цензор.НЕТ.

Об этом он сказал в ответ на вопрос о смерти гражданина Венгрии и Украины Йожефа Шебештьена. В Венгрии утверждают, что мужчина умер из-за побоев в ТЦК.

"Нельзя произносить речи о пригодности Украины к членству в Европейском Союзе, а на следующий день хоронить людей, которых забивают до смерти во время принудительного призыва", - сказал он.

По его словам, венгерское правительство следит за тем, сколько венгров мобилизовали в украинскую армию, и знает, сколько из них погибли на войне, и может помочь их семьям.

Читайте: Венгрия не будет финансировать поставку американского оружия для Украины, - Сийярто

Что предшествовало?

Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

Так, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы избивали железным прутом.

В то же время, его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужем все в порядке. Однако тот скончался от травм.

Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что у этого человека был украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.

Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина пошел в СОЧ. А уже через две недели после этого он умер в результате тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.

Также читайте: Венгрия заявила о смерти своего гражданина после избиения в ТЦК на Закарпатье, - СМИ

Автор: 

Венгрия (2044) Евросоюз (17390) мобилизация (2849) Виктор Орбан (503)


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Топ комментарии
+28
а чого ти на своїй собачій мові розказуєш що робити українцям а що ні
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15.07.2025 01:09 Ответить
+17
Це пропутинське чмо, як що так дбає за угорцями в Україні повинне бути обидвими руками і ногами за вступ України до ЄС та НАТО.
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15.07.2025 01:06 Ответить
+12
Ну не йметься теперішній владі що Мадярщині, що Словатччини. Дві Світові Війни були на боці який програв. В Другу Світову взагалі за нацистів гітлера воювали. Нада іще раз просрати і потім заявляти надувши щоки що вони допомагали Україні.
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15.07.2025 01:07 Ответить
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Страница 2 из 2
Частково ви праві. Особливо що стосується жінок-лікарів, вони і так військово зобов'язані. Але їм дозволили вільний виїзд за кордон. Багато виїхали. Я не кажу, що треба їх на фронт без їх згоди відправляти, але зараз не вистачає лікарів і медсестер в звичайних лікарнях. Як військово зобов'язані вони мали лікувати хоча цивільне населення.
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15.07.2025 10:39 Ответить
Я взагалі не міг бути правим чи неправим в цьому посту тому що я задаю питання, я нічого не стверджую.
Але ж, це зрозуміло що така ідея не дуже популярна серед жінок. Тому ж питаю ви ХОТЬ ЩОСЬ маєте робити чи ні, і які існують чи мають існувати механізми примусу в цьому плані.
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15.07.2025 10:59 Ответить
Сосі пісос,вітьок.
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15.07.2025 02:44 Ответить
Яке співпадіння! Орбан, Путін і постійні місцеві коментатори одноголосно вимагають скасування "примусової мобілізації"...
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15.07.2025 03:05 Ответить
Для чого лапки? Питання чого броньовану частину «народу» це не хвилює? Бо ваша броня теж ржавіє. Колись розвалиться
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15.07.2025 04:18 Ответить
Да, до всех война дойдет, не переживай. Поэтому зась на депутатов и мусоров кивать и обнови свои данные.
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15.07.2025 04:38 Ответить
Лапки для того, йолоп-сцикун, що фраза "примусової мобілізації" безглузда, бо мобілізація завжди примусова за визначенням.
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15.07.2025 04:51 Ответить
Оце піздьож повний.
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15.07.2025 04:58 Ответить
Ну, тоді почитай, йолопе-ухилянте, визначення слова "мобілізація". "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Мобіліза́ція - призов військовозобов'язаних на службу в діючу армію у зв'язку із запровадженням воєнного стану."
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15.07.2025 05:02 Ответить
Тебе вообще из своего подвала вылазить не рекомендую. Проси мамку, чтобы еды приносила и трусы стирала. А ссать и срать ты в углу можешь, прямо в банку с солеными огурцами.
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15.07.2025 05:18 Ответить
Те що заявили у сухопутних військах означає, що сухопутні війська нічим не відрізняються від вагнерів і їх кувалдірованія. Чекаю новин про загородзагони сирського. Мене вже нічого не здивує.
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15.07.2025 04:27 Ответить
Тебе певно здивує від 3-х до 5-ти років тюрми, які дають таким ухилянтам, як ти.
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15.07.2025 05:15 Ответить
це просто треба прийняти
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15.07.2025 05:32 Ответить
Так проблема у тому, що Кіріл не хоче прийняти.
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15.07.2025 05:41 Ответить
хто питатиме? він прийме від 3-х до 5-ти років тюрми.
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15.07.2025 05:53 Ответить
Ну, так, дійсно, його ніхто не питатиме. От тільки, скільки я читав вироків суду, ніхто адвокатів підсудних не пояснював їх дії тим, що у нас "Конституція на паузі, законів необхідних немає, мобілізація незаконна, мусора не воюють, стан війни не оголошено", і т.і. Навпаки, більшість підсудних заявляли, що вони розкаюються і готові хоть зараз служити.
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15.07.2025 06:06 Ответить
Ну, вони розкаюються щоб отримати умовне і потім ще раз спробувати, або заховатись. Це ж очевидно.
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15.07.2025 06:20 Ответить
Очевидно. Але ще раз повторюю, що подібну маячню як "Конституція на паузі, законів необхідних немає, мобілізація незаконна, мусора не воюють, стан війни не оголошено"... вони у суді не несуть.
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15.07.2025 06:28 Ответить
То він ще буде живий від 3 до 5 років. На теперішній час дуже непогано.
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15.07.2025 11:39 Ответить
Що собі дозволяє той Орбан? Це наша країна і наші мобілізовані! Якими хочемо прутами, такими і б'ємо!
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15.07.2025 05:17 Ответить
бєрі вишє - трілліонов!
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15.07.2025 06:25 Ответить
Невже так у методиці написано, щось фсб розійшлося
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15.07.2025 06:36 Ответить
Але чомусь тут нікого з фсбшних агентів адміни не блокуюють. Може вони на ставці у Х...ла?
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15.07.2025 06:38 Ответить
Так у нас всього армія не більше 800 тис. Звідки ж тим мільйонам взятись? Це якщо ти один мільйон скарг напишеш...
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15.07.2025 06:37 Ответить
Чи буде Орбан щось казати, коли Угорщину захопить пуйло і буде тупо набирати "угорське м'ясо" у свою армію? Цапня сюсюкатись не буде, обнулять, як у Бучі за непослух. Але що я кажу тому, хто продасться за гроші самому рогатому
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15.07.2025 06:03 Ответить
угорське м'ясо буде радо воювати у складі кацапської армії, бо куйло пообіцяє їм "велику угорщину". обдурить, звичайно, але вони дізнаються про це потім.
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15.07.2025 06:22 Ответить
В складі ху.... лостану
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15.07.2025 06:34 Ответить
Ну що ви як маленький, це ж видно одразу що це рашистські боти. Навіщо кивати на адміна якщо є кнопка "керування спамом" та право на її використання. На такі теми вони як мухи на гімном збігаються. Але ж як з часом все міняється, раніше вони також реагували на тему "газ". Ото баталії були!
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15.07.2025 07:01 Ответить
Це не той Сенатор. Той вже помер. І вони різко відрізняються по риториці. Цей явно пройшов вишкіл у ФСБ. Теми болючі для диванних захисників колупає. Але ж філігранно переплітає частину правди із брехнею. І це одразу видає проработку кураторів із органів. А там працюють профі. Ось така обробка їх фішка
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15.07.2025 07:20 Ответить
Може.
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15.07.2025 07:20 Ответить
Яке твоє собаче діло, або все проплачено ху....лом, треба виконувати
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15.07.2025 06:33 Ответить
Ми вимагаємо, щоб ЄС вжив заходів проти примусової мобілізації в Україні, - Орбан

Ми, Орбан, вимагаємо!
Вимагати зволимо!
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15.07.2025 07:00 Ответить
Вітьок блдь, прийде і твій час і вживуть для тебе такі заходи за
підтримку путлєра, що на довго запамʼятаєш, Спитай у фрау Кнайсель чим танці з путлєром для неї закінчилися.
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15.07.2025 07:20 Ответить
І чим?
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15.07.2025 08:57 Ответить
Московським відрядженням
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15.07.2025 11:54 Ответить
Знаєте як кацапи підписують відосики бійок з ТЦК? "Бунт рабів".
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15.07.2025 07:22 Ответить
І у цьому кацапи праві. Ті, хто б'ється з ТЦК, щоби ухилитись від захисту Батьківщини, дійсно раби.
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15.07.2025 07:25 Ответить
Слухай, Валєрік, тебе так багато в цій темі. Ти сам де воюєш? Ну давай, зліпи отмазку. Можу підказати, вибирай:
Тобі 92 роки, ти жінка, інвалід, студент, аспірант, в тебе 100500 неповнолітніх дітей... тощо
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15.07.2025 07:45 Ответить
Я запропоную інший варіант. Я - поганий громадянин, ухилянт, покидьок, крадій, гвалтівник, вбивця, корупціонер і просто погана людина. Як все це позбавляє тебе обов'язку захищати свою!!! Батьківщину, своїх!!! (ще раз уважно прочитай, не моїх, а своїх!!!) рідних та близьких?
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15.07.2025 07:58 Ответить
Та й я можу запропонувати інший варіант. Якщо я не на фронті, то не маю ніякого морального права, ще й з образами тулити туди інших. Про своїх рідних.... ну це ж знову не твоя справа, чи не так? І на останнє, захищати (принаймні де-юре) не Батьківщину, а державу. Досить вже цих комуняцьких лозунгів, на кшталт - "за Родину, за Сталина", де родичи усіх провладних "сталінів" сидять по "монакам", майамам", "марбельям".....
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15.07.2025 08:12 Ответить
Воно мусорок!
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15.07.2025 08:33 Ответить
Хоп, мусорок, нє шей мнє срок, машинкі Зінгєра іголочка сломалась.
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15.07.2025 09:04 Ответить
Cцикопіхота отримала свого захисника
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15.07.2025 07:57 Ответить
У хоч хтось в ЄС має європейські цінності і виступає за верховенство права. Сподіваюсь, що усі злочинці будуть покарані! Решті видно байдуже на беззаконня та бусифікацію в Україні - порушення, що навіть не розслідуються поліцією (Де результати розслідувань? Де посадки у в'язницю?).
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15.07.2025 08:00 Ответить
Завдання - відбити у населення бажання самим йти на захист своєї країни. Пуйло сказав, зєля відповів "бут здєлано"
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15.07.2025 10:58 Ответить
А де і коли "мобілізація" була "добровільною"? Саме поняття "мобілізація" - це і є примус ло чогось. Орбан - кремлівський шлюхер..
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15.07.2025 08:00 Ответить
Зацінили, як підарськи удари по ТЦК синхронізовані з заявами *********** посіпак на кшталт орбана. Саупадєніє?
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15.07.2025 08:00 Ответить
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15.07.2025 08:05 Ответить
В мене кіт і шкода котів.
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15.07.2025 11:00 Ответить
Так Україна не член ЄС. Роскажіть хтось цьому дурню.
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15.07.2025 08:08 Ответить
Орбан проти заходів по мобілізації в Україні ? Путін теж проти заходів по мобілізації в Україні. Синхронізовано з Кремлем - агресор намагається знищити ТЦК з метою перешкодити поповнення СВУ. Агресор має диверсантів - троянських коней - у всіх структурах лукавого, боягузливого, опортуністичного умовного Заходу...
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15.07.2025 08:16 Ответить
Пішов ти...ІШАК МАДЬЯРСЬКИЙ!!!!
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15.07.2025 08:18 Ответить
Хай керує у своєму гадюшнику. ПНХ.
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15.07.2025 08:42 Ответить
в ухилянтів новий друг і захисник появився
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15.07.2025 09:14 Ответить
Мобілізація завжди примусова, цей дебіл навіть цього не знає. В отому совку у дуже багатьох військовозобов'язаних (до 35 років, запас першої категорії) було вклеєно в військовий білет так зване "мобілізаціонноє прєдпісаніє" згідно якому він після об'яви повинен самостійно прибути у вказаний н. п. недалеко від місця проживання. Звідти особовий склад перевозили в ППД, три доби злагодження і ціла дивізія ( 12 тисяч в якій до цього була тільки мобгрупа і склади) готова до застосування бо особовий склад підготовлений в свій час і періодично проходив збори. Така система дозволяла за три доби розвернути чисельну армію. Але в України після 91- го всі навкруги були брати і це викинули на смітник.
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15.07.2025 09:18 Ответить
Ось такими коментарями кацапсячої тролятні , яка мімікрує під українців , завалена мережа Х .
Угорський падарюга у них - маладєц і красава . Це все що треба знати про адептів секти святого - Мимосрава олєшка .
..
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15.07.2025 10:24 Ответить
Яка прекрасна людина, співчуває за українців.
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15.07.2025 10:39 Ответить
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