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Венгрия не будет финансировать поставку американского оружия для Украины, - Сийярто

Венгрия отказалась финансировать оружие США для Украины

Венгрия не будет участвовать в финансировании вооружений США для Украины. Будапешт не предоставит ни денег, ни оружия, ни солдат.

Об этом сообщил глава МИД Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я хотел бы подчеркнуть, что венгерские деньги, венгерское оружие и венгерские солдаты не будут направлены в Украину. Ничего туда направлено не будет", - сказал он.

В то же время министр заявил, что поставки вооружения не будут противоречить мирным инициативам президента США Дональда Трампа. По его словам, "никто не сделал для мира в Украине столько, сколько Трамп".

Также читайте: Европарламент призвал Венгрию и Словакию прекратить блокирование санкций ЕС против РФ

Сийярто считает, что мирные усилия могли быть более успешными, если бы, по его словам, европейские и украинские лидеры не препятствовали действиям Трампа в последние месяцы.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп 14 июля объявит о новом плане поставок оружия Украине, и этот план будет включать не только зенитные комплексы, но и наступательные вооружения.

Также Трамп заявил, что Штаты предоставят Украине ракеты к комплексам ПВО Patriot для защиты от российских атак.

Читайте: Саммит ЕС не принял совместное заявление в поддержку Украины из-за сопротивления Венгрии

Автор: 

Венгрия (2043) помощь (7979) США (27478) Сийярто Петер (334)


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Топ комментарии
+27
Які у ******* гроші?! Самі сидять на дотаціях ЄС, ще й вийожуються
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14.07.2025 15:16 Ответить
+14
А у вас гроші, взагалі, є? Ви ж голодранці. Все отримуєте від ЄС, але позиціонуєте себе як найвпливовіших та найбагатших.
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14.07.2025 15:23 Ответить
+12
"Сійярто вважає, що мирні зусилля могли бути успішнішими, якби, за його словами, європейські й українські лідери не перешкоджали діям Трампа в останні місяці."

А, тобто це не ***** відмовлялося від будь-яких пропозицій Трампона, а "європейські й українські лідери"??? Цей брехливий гандон сіярто вже не знає, як вивернутись.
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14.07.2025 15:19 Ответить
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14.07.2025 15:16 Ответить
Да досиживай уже спокойно!
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14.07.2025 15:42 Ответить
Які у ******* гроші?! Самі сидять на дотаціях ЄС, ще й вийожуються
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14.07.2025 15:16 Ответить
***** чи шо? - а якшо Трамп почує таку єресь?
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14.07.2025 15:17 Ответить
Так п.дор же вилизав дупіту рижому. "Якби не Європа і Ненька, успіхи трімпа були б ще більшими."
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14.07.2025 15:31 Ответить
Поки ху...до платить особисто йому, то він клав на ЄС і свій народ
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14.07.2025 15:46 Ответить
цікаво.
китай сказав, не давати, а трамп скаже, бабло на стіл.
яке рішення приймуть цигани з балатону?
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14.07.2025 15:18 Ответить
"Сійярто вважає, що мирні зусилля могли бути успішнішими, якби, за його словами, європейські й українські лідери не перешкоджали діям Трампа в останні місяці."

А, тобто це не ***** відмовлялося від будь-яких пропозицій Трампона, а "європейські й українські лідери"??? Цей брехливий гандон сіярто вже не знає, як вивернутись.
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14.07.2025 15:19 Ответить
Він не просто гандон -- він ворог. Який, до того ж, сидить на фінансових потоках "наївного Брюсселя".

Брюссель поки невдуплятко, і фінансування хантимансії-на-Дунаї триває.
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14.07.2025 15:34 Ответить
Шо воно взагалі робить в ЄС???
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14.07.2025 16:06 Ответить
Жере і сере.
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14.07.2025 16:26 Ответить
...а хто у вас щось питае, чи просить? Просто заткніться.
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14.07.2025 15:20 Ответить
Знову у українців всі винні.
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14.07.2025 15:20 Ответить
А ти хто, звідки вилізло
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14.07.2025 15:42 Ответить
Знову в довбой.бів в усьому винні українці .
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14.07.2025 15:57 Ответить
Сцярто вважає, що "я - під@рас" звучить гордо.
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14.07.2025 15:22 Ответить
А у вас гроші, взагалі, є? Ви ж голодранці. Все отримуєте від ЄС, але позиціонуєте себе як найвпливовіших та найбагатших.
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14.07.2025 15:23 Ответить
В цих підорів є ще голос .
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14.07.2025 15:28 Ответить
Тенор.
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14.07.2025 15:52 Ответить
Тому що послідовні!
Перша світова, основний союзник - Німеччина, результат - програш, крах імперії.
Друга світова, основний союзник - Гітлер, результат- програш...
Третя світова, основний союзник - Раша, результат - за традицією...
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14.07.2025 15:24 Ответить
Шо изменилось то? Ничего из упомянутого от Венгрии и не было. Беда...
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14.07.2025 15:24 Ответить
Та які там у вас гроші? Ви ж ніщєброди😀
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14.07.2025 15:27 Ответить
Скажу ніжно і цензурно: і пісюна йому в попу, що б окуляри не спадали! Без ******* Україна жила і житиме. А ось тим,хто забув 1958 рік, власне населення ( відмітьте,я не кажу народ!) , " азм воздаст"!
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14.07.2025 15:28 Ответить
1956..
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14.07.2025 16:08 Ответить
Нічого дивного. Мадяри - це русскіє з-за Урала.
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14.07.2025 15:29 Ответить
Ну як, "рускіє"..... 😕
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14.07.2025 15:36 Ответить
Немає ніяких руських, руський це погоняло которое дав московитам петька алкаш. А русскіє також нації історично ніколи не було
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14.07.2025 15:40 Ответить
обіСярто, заткни смердучу пику, ітак знаємо що пЄтушара москальска.
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14.07.2025 15:33 Ответить
Покидьок...
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14.07.2025 15:34 Ответить
Цікаво - про які "гроші" Сійярто меле? Якщо Угорщина десятки років сидить на дотаціях ЄС? Про яку "зброю" ведеться мова? Якщо майже все озброєння в Угорщині - іноземного походження?... А угорські солдати тільки з мирними людьми воювать здатні.... Про це свідчать обидві Світові війни, і їх повстання 1848-го та 1956 років...
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14.07.2025 15:35 Ответить
Мабуть коли ху....лостан буде поставляти вам дрони та ракети, коли буде гинути ваше населення, то ми теж будемо спостерігати, а не допомогати і 1958 рік покажеться витівкою
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14.07.2025 15:36 Ответить
😁 Так це лише дуже голосні слова. Угорщина сама на підсосі у ЄС і єдине, як їх торкнеться фінансування Євросоюзом озброєння України - це зменщення європейських субсидій для самої Угорщини. 😊
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14.07.2025 15:38 Ответить
це логічно, угорщина фінансує путіна, смокче кремлю, яка ще допомога Україні , 2 світова показала хто за кого, тепер чого мінятися
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14.07.2025 15:39 Ответить
Ну, тепер Україна пропаде... Всі оці 9 років тільки тому й вижили, шо тисячі мужніх солдатів з будапешту захищали нас від котсапів і венгерські самальоти захищали Українське Небо за венгерські гроші...
Тепер фсьопропало.
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14.07.2025 15:43 Ответить
Яке ж воно липке і огидне.
На таких як цей сциярто и торбан в жодному випадку не можна опиратися. Абсолютно продажні і підступні істоти.
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14.07.2025 15:45 Ответить
Що сіярто,що орбану все рівно кому дупу лизати чи цілувати що у Трампа,що у путіна.Цим двум чувакам пройти курс історії Угорщини,особливо період 1956 рік.
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14.07.2025 15:46 Ответить
безхатьок не питали
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14.07.2025 15:48 Ответить
Аж страшно.
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14.07.2025 15:53 Ответить
Так ви ж на саміті НАТО саме за це проголосували, тим більше це ідея Трампа.
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14.07.2025 15:55 Ответить
Отак...А така Надія була на "мужніх" угорців....
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14.07.2025 15:59 Ответить
Тільки й була надія на угорське військо , на угорську зброю і гроші .!!
Ну тепер нам точно - хана .!
Сціярта - шо ж ти робиш !?
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14.07.2025 16:01 Ответить
Сім років мак не родив і голоду не було.
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14.07.2025 16:03 Ответить
В последнее время от этих клоунов слишком много шума. После войнушки пора ставить на место наглых соседей. И гоноровых которые слюни пускают на события столетней давности и этих подсосников путина. Да и вообще, пора переставать быть пешками
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14.07.2025 16:23 Ответить
Сподіваюсь, що тепер Уйобщина просто отримуватиме менше грошей!
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14.07.2025 16:29 Ответить
венгрия - это паразитирующая на теле ЕС, нищебродская страна не способная саму себя финансово содержать.
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14.07.2025 16:31 Ответить
 
 