Венгрия не будет финансировать поставку американского оружия для Украины, - Сийярто

Венгрия не будет участвовать в финансировании вооружений США для Украины. Будапешт не предоставит ни денег, ни оружия, ни солдат.

Об этом сообщил глава МИД Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я хотел бы подчеркнуть, что венгерские деньги, венгерское оружие и венгерские солдаты не будут направлены в Украину. Ничего туда направлено не будет", - сказал он.

В то же время министр заявил, что поставки вооружения не будут противоречить мирным инициативам президента США Дональда Трампа. По его словам, "никто не сделал для мира в Украине столько, сколько Трамп".

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Сийярто считает, что мирные усилия могли быть более успешными, если бы, по его словам, европейские и украинские лидеры не препятствовали действиям Трампа в последние месяцы.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп 14 июля объявит о новом плане поставок оружия Украине, и этот план будет включать не только зенитные комплексы, но и наступательные вооружения.

Также Трамп заявил, что Штаты предоставят Украине ракеты к комплексам ПВО Patriot для защиты от российских атак.

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