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Угорщина не фінансуватиме поставку американської зброї для України, - Сійярто

Угорщина відмовилася фінансувати зброю США для України

Угорщина не братиме участі у фінансуванні озброєнь США для України. Будапешт не надасть ні грошей, ні зброї, ні солдатів.

Про це повідомив глава МЗС Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я хотів би підкреслити, що угорські гроші, угорська зброя та угорські солдати не будуть направлені в Україну. Нічого туди направлено не буд", - сказав він.

Водночас міністр заявив, що постачання озброєння не суперечитиме мирним ініціативам президента США Дональда Трампа. За його словами, "ніхто не зробив для миру в Україні стільки, скільки Трамп".

Також читайте: Європарламент закликав Угорщину та Словаччину припинити блокування санкцій ЄС проти РФ

Сійярто вважає, що мирні зусилля могли бути успішнішими, якби, за його словами, європейські й українські лідери не перешкоджали діям Трампа в останні місяці.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп 14 липня оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.

Також Трамп заявив, що Штати нададуть Україні ракети до комплексів ППО Patriot для захисту від російських атак.

Читайте: Саміт ЄС не ухвалив спільну заяву на підтримку України через опір Угорщини

Автор: 

Угорщина (2383) допомога (8570) США (23773) Сійярто Петер (370)


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Топ коментарі
+32
Які у ******* гроші?! Самі сидять на дотаціях ЄС, ще й вийожуються
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14.07.2025 15:16 Відповісти
+17
А у вас гроші, взагалі, є? Ви ж голодранці. Все отримуєте від ЄС, але позиціонуєте себе як найвпливовіших та найбагатших.
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14.07.2025 15:23 Відповісти
+15
"Сійярто вважає, що мирні зусилля могли бути успішнішими, якби, за його словами, європейські й українські лідери не перешкоджали діям Трампа в останні місяці."

А, тобто це не ***** відмовлялося від будь-яких пропозицій Трампона, а "європейські й українські лідери"??? Цей брехливий гандон сіярто вже не знає, як вивернутись.
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14.07.2025 15:19 Відповісти
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14.07.2025 15:16 Відповісти
Да досиживай уже спокойно!
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14.07.2025 15:42 Відповісти
Які у ******* гроші?! Самі сидять на дотаціях ЄС, ще й вийожуються
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14.07.2025 15:16 Відповісти
***** чи шо? - а якшо Трамп почує таку єресь?
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14.07.2025 15:17 Відповісти
Так п.дор же вилизав дупіту рижому. "Якби не Європа і Ненька, успіхи трімпа були б ще більшими."
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14.07.2025 15:31 Відповісти
Поки ху...до платить особисто йому, то він клав на ЄС і свій народ
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14.07.2025 15:46 Відповісти
цікаво.
китай сказав, не давати, а трамп скаже, бабло на стіл.
яке рішення приймуть цигани з балатону?
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14.07.2025 15:18 Відповісти
"Сійярто вважає, що мирні зусилля могли бути успішнішими, якби, за його словами, європейські й українські лідери не перешкоджали діям Трампа в останні місяці."

А, тобто це не ***** відмовлялося від будь-яких пропозицій Трампона, а "європейські й українські лідери"??? Цей брехливий гандон сіярто вже не знає, як вивернутись.
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14.07.2025 15:19 Відповісти
Він не просто гандон -- він ворог. Який, до того ж, сидить на фінансових потоках "наївного Брюсселя".

Брюссель поки невдуплятко, і фінансування хантимансії-на-Дунаї триває.
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14.07.2025 15:34 Відповісти
Шо воно взагалі робить в ЄС???
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14.07.2025 16:06 Відповісти
Жере і сере.
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14.07.2025 16:26 Відповісти
...а хто у вас щось питае, чи просить? Просто заткніться.
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14.07.2025 15:20 Відповісти
Знову у українців всі винні.
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14.07.2025 15:20 Відповісти
А ти хто, звідки вилізло
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14.07.2025 15:42 Відповісти
Знову в довбой.бів в усьому винні українці .
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14.07.2025 15:57 Відповісти
Сцярто вважає, що "я - під@рас" звучить гордо.
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14.07.2025 15:22 Відповісти
А у вас гроші, взагалі, є? Ви ж голодранці. Все отримуєте від ЄС, але позиціонуєте себе як найвпливовіших та найбагатших.
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14.07.2025 15:23 Відповісти
В цих підорів є ще голос .
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14.07.2025 15:28 Відповісти
Тенор.
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14.07.2025 15:52 Відповісти
Тому що послідовні!
Перша світова, основний союзник - Німеччина, результат - програш, крах імперії.
Друга світова, основний союзник - Гітлер, результат- програш...
Третя світова, основний союзник - Раша, результат - за традицією...
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14.07.2025 15:24 Відповісти
Шо изменилось то? Ничего из упомянутого от Венгрии и не было. Беда...
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14.07.2025 15:24 Відповісти
Та які там у вас гроші? Ви ж ніщєброди😀
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14.07.2025 15:27 Відповісти
Скажу ніжно і цензурно: і пісюна йому в попу, що б окуляри не спадали! Без ******* Україна жила і житиме. А ось тим,хто забув 1958 рік, власне населення ( відмітьте,я не кажу народ!) , " азм воздаст"!
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14.07.2025 15:28 Відповісти
1956..
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14.07.2025 16:08 Відповісти
Нічого дивного. Мадяри - це русскіє з-за Урала.
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14.07.2025 15:29 Відповісти
Ну як, "рускіє"..... 😕
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14.07.2025 15:36 Відповісти
Немає ніяких руських, руський це погоняло которое дав московитам петька алкаш. А русскіє також нації історично ніколи не було
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14.07.2025 15:40 Відповісти
обіСярто, заткни смердучу пику, ітак знаємо що пЄтушара москальска.
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14.07.2025 15:33 Відповісти
Покидьок...
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14.07.2025 15:34 Відповісти
Цікаво - про які "гроші" Сійярто меле? Якщо Угорщина десятки років сидить на дотаціях ЄС? Про яку "зброю" ведеться мова? Якщо майже все озброєння в Угорщині - іноземного походження?... А угорські солдати тільки з мирними людьми воювать здатні.... Про це свідчать обидві Світові війни, і їх повстання 1848-го та 1956 років...
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14.07.2025 15:35 Відповісти
Мабуть коли ху....лостан буде поставляти вам дрони та ракети, коли буде гинути ваше населення, то ми теж будемо спостерігати, а не допомогати і 1958 рік покажеться витівкою
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14.07.2025 15:36 Відповісти
😁 Так це лише дуже голосні слова. Угорщина сама на підсосі у ЄС і єдине, як їх торкнеться фінансування Євросоюзом озброєння України - це зменщення європейських субсидій для самої Угорщини. 😊
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14.07.2025 15:38 Відповісти
це логічно, угорщина фінансує путіна, смокче кремлю, яка ще допомога Україні , 2 світова показала хто за кого, тепер чого мінятися
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14.07.2025 15:39 Відповісти
Ну, тепер Україна пропаде... Всі оці 9 років тільки тому й вижили, шо тисячі мужніх солдатів з будапешту захищали нас від котсапів і венгерські самальоти захищали Українське Небо за венгерські гроші...
Тепер фсьопропало.
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14.07.2025 15:43 Відповісти
Яке ж воно липке і огидне.
На таких як цей сциярто и торбан в жодному випадку не можна опиратися. Абсолютно продажні і підступні істоти.
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14.07.2025 15:45 Відповісти
Що сіярто,що орбану все рівно кому дупу лизати чи цілувати що у Трампа,що у путіна.Цим двум чувакам пройти курс історії Угорщини,особливо період 1956 рік.
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14.07.2025 15:46 Відповісти
безхатьок не питали
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14.07.2025 15:48 Відповісти
Аж страшно.
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14.07.2025 15:53 Відповісти
Так ви ж на саміті НАТО саме за це проголосували, тим більше це ідея Трампа.
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14.07.2025 15:55 Відповісти
Отак...А така Надія була на "мужніх" угорців....
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14.07.2025 15:59 Відповісти
Тільки й була надія на угорське військо , на угорську зброю і гроші .!!
Ну тепер нам точно - хана .!
Сціярта - шо ж ти робиш !?
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14.07.2025 16:01 Відповісти
Сім років мак не родив і голоду не було.
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14.07.2025 16:03 Відповісти
В последнее время от этих клоунов слишком много шума. После войнушки пора ставить на место наглых соседей. И гоноровых которые слюни пускают на события столетней давности и этих подсосников путина. Да и вообще, пора переставать быть пешками
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14.07.2025 16:23 Відповісти
Бодай тому теляті вовка зʼїсти. Вам цих придурків ще вмовляти шоб пустили в ЄС і НАТО.
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14.07.2025 16:54 Відповісти
Сподіваюсь, що тепер Уйобщина просто отримуватиме менше грошей!
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14.07.2025 16:29 Відповісти
венгрия - это паразитирующая на теле ЕС, нищебродская страна не способная саму себя финансово содержать.
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14.07.2025 16:31 Відповісти
Дивно шо не піднімається питання про прикриття субсидій до Словаччини і Угорщини. Хай їх ***** годує, раз вони йому так лижуть сраку.
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14.07.2025 16:53 Відповісти
То треба перекрити їм транзит рос нафти через нашу територію, що й досі йде.
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14.07.2025 16:55 Відповісти
 
 