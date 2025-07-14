Угорщина не фінансуватиме поставку американської зброї для України, - Сійярто

Угорщина не братиме участі у фінансуванні озброєнь США для України. Будапешт не надасть ні грошей, ні зброї, ні солдатів.

Про це повідомив глава МЗС Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я хотів би підкреслити, що угорські гроші, угорська зброя та угорські солдати не будуть направлені в Україну. Нічого туди направлено не буд", - сказав він.

Водночас міністр заявив, що постачання озброєння не суперечитиме мирним ініціативам президента США Дональда Трампа. За його словами, "ніхто не зробив для миру в Україні стільки, скільки Трамп".

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Сійярто вважає, що мирні зусилля могли бути успішнішими, якби, за його словами, європейські й українські лідери не перешкоджали діям Трампа в останні місяці.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп 14 липня оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.

Також Трамп заявив, що Штати нададуть Україні ракети до комплексів ППО Patriot для захисту від російських атак.

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