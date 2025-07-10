Сухопутні війська про смерть угорця після "побоїв в ТЦК": чоловік був мобілізований до ЗСУ, пішов у СЗЧ

Командування Сухопутних військ ЗСУ відреагувало на інформацію про нібито смерть громадянина Угорщини Йосипа Шебештеня (в угорських ЗМІ вказували ім’я Йожеф Шебештьєн) після побиття у ТЦК на Закарпатті.

Про це йдеться у повідомленні Командування, інформує Цензор.НЕТ.

Там висловили співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця Шебештеня, який проходив службу у складі одного з підрозділів Збройних Сил України.

"Ми глибоко співпереживаємо втраті кожного воїна, який поповнив лави Збройних Сил України, щоб захистити свою державу від повномасштабної агресії. Разом із тим, вважаємо за необхідне оприлюднити перевірену інформацію, яка вже була встановлена:

Йосип Йосипович Шебештень є громадянином України;

він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14.06.2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби;

Шебештень Й.Й. був направлений до однієї з військових частин де з 15.06.2025 проходив підготовку;

18 червня 2025 року він самовільно залишив розташування військової частини, без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування", - йдеться у дописі ЗСУ.

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Зазначається, що менш ніж за тиждень, 24 червня Шебештень особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги, після чого його госпіталізували до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове із діагнозом "гостра реакція на стрес". А вже 6 липня чоловік помер.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії, а ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство, в нього не виявили.

Також Сухопутні війська ЗСУ "категорично відкинули" припущення про примусову мобілізацію та жорстоке поводження з ним з боку військовослужбовців ТЦК.

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"Ми відкриті до прозорого вивчення обставин цієї ситуації у межах законодавства України та підтримуємо принцип невтручання у внутрішні справи суверенних держав. Упевнені, що об’єктивність і дотримання правових процедур мають залишатися основою для будь-якої суспільної та міждержавної комунікації", - наголосило Командування.

У ЗСУ закликали медіа, громадськість та представників іноземних урядів утриматися від поширення неперевіреної або емоційно забарвленої інформації, яка "може стати інструментом для деструктивних впливів або інформаційних операцій ворожої держави".

Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.

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