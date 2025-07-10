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Новини Смерть громадянина Угорщини в ТЦК
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Сухопутні війська про смерть угорця після "побоїв в ТЦК": чоловік був мобілізований до ЗСУ, пішов у СЗЧ

Угорець помер в ТЦК нібито після побиття: реакція ЗСУ

Командування Сухопутних військ ЗСУ відреагувало на інформацію про нібито смерть громадянина Угорщини Йосипа Шебештеня (в угорських ЗМІ вказували ім’я Йожеф Шебештьєн) після побиття у ТЦК на Закарпатті. 

Про це йдеться у повідомленні Командування, інформує Цензор.НЕТ.

Там висловили співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця Шебештеня, який проходив службу у складі одного з підрозділів Збройних Сил України.

"Ми глибоко співпереживаємо втраті кожного воїна, який поповнив лави Збройних Сил України, щоб захистити свою державу від повномасштабної агресії. Разом із тим, вважаємо за необхідне оприлюднити перевірену інформацію, яка вже була встановлена:

  • Йосип Йосипович Шебештень є громадянином України;
  • він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14.06.2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби;
  • Шебештень Й.Й. був направлений до однієї з військових частин де з 15.06.2025 проходив підготовку;
  • 18 червня 2025 року він самовільно залишив розташування військової частини, без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування", - йдеться у дописі ЗСУ.

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Зазначається, що менш ніж за тиждень, 24 червня Шебештень особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги, після чого його госпіталізували до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове із діагнозом "гостра реакція на стрес". А вже 6 липня чоловік помер.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи,  причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії, а ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство, в нього не виявили.

Також Сухопутні війська ЗСУ "категорично відкинули" припущення про примусову мобілізацію та жорстоке поводження з ним з боку військовослужбовців ТЦК.

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"Ми відкриті до прозорого вивчення обставин цієї ситуації у межах законодавства України та підтримуємо принцип невтручання у внутрішні справи суверенних держав. Упевнені, що об’єктивність і дотримання правових процедур мають залишатися основою для будь-якої суспільної та міждержавної комунікації", - наголосило Командування.

У ЗСУ закликали медіа, громадськість та представників іноземних урядів утриматися від поширення неперевіреної або емоційно забарвленої інформації, яка "може стати інструментом для деструктивних впливів або інформаційних операцій ворожої держави".

Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.

Також читайте: Військового, який викрав БТР та втік, засудили до 7 років тюрми на Сумщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

смерть (6794) військовослужбовці (4847) ТЦК та СП (710) СЗЧ (82) Сухопутні війська ЗСУ (38)


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Топ коментарі
+16
ТЦК, а з ними у Сухпопутні війська вже настільки запи**ілися епілепсіями, серцевими недостатностями, службовими перевірками, про результати яких нікому нічого не відомо, що навіть якщо це і правда - їм всерівно ніхто не повірить. Про відношення до людей з їх сторони я взагалі мовчу. Вони себе дискредитували швидше і якісніше, ніж ворожа пропаганда могла уявити.
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10.07.2025 18:30 Відповісти
+13
Пиши куйлу скаргу, ще один лаптєногий юрист , всяка кацапіна себе вважає суддею конституційного суду прямо
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10.07.2025 18:17 Відповісти
+13
Про орків напиши своєму колезі з іспанським прапором.
Він точно знає що потрібно робити та куди їхати, щоб орки не дістали.
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10.07.2025 18:23 Відповісти
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Сра лмат Сра лматович почьом запоребрік?
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10.07.2025 18:40 Відповісти
Про орків напиши своєму колезі з іспанським прапором.
Він точно знає що потрібно робити та куди їхати, щоб орки не дістали.
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10.07.2025 18:23 Відповісти
Ліпше бути з іспанським паспортом, чім з ху...ловською душею, як ти, для тебе немає нічого святого
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10.07.2025 18:33 Відповісти
Ти не на того наїхав, дядя.
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10.07.2025 18:39 Відповісти
Ти не на того наїхав, дядя.
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10.07.2025 18:38 Відповісти
Пиши куйлу скаргу, ще один лаптєногий юрист , всяка кацапіна себе вважає суддею конституційного суду прямо
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10.07.2025 18:17 Відповісти
Пітаркам які втекли в іспанію звісно видішне кому куди писати.
Розумововідсталим краще листати далі.
Може знайдеш більш прості формулювання для своєї нервової системи.
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10.07.2025 18:21 Відповісти
Запропонуй цьому чоловіку, щоб ***** написав.
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10.07.2025 18:22 Відповісти
Я можу переживати за хлопців в ЗСУ і старатися якось їм допомагати, а не за обдристаних дезертирів,яким поплохєло в бєгаг та всяку ждунську наволоч типу сармат, напевно вважаєш себе великою кацапською бімбою чи то ракетою?
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10.07.2025 18:46 Відповісти
Конституція України ст 65 читай
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10.07.2025 18:20 Відповісти
А до 65 стаття щось написано, чи просто пусті сторінки і сама конституція чомусь починається саме з 65-ї статті?)
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10.07.2025 18:29 Відповісти
а Херсон чий?
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10.07.2025 18:31 Відповісти
Шановний, так що з Конституцією? Про Херсон пізніше, не міняйте тему
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10.07.2025 18:50 Відповісти
почалося. з конституцією, якій? Чи не тій де терешкова ***** обнуляла. Давай за Херсон
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10.07.2025 19:07 Відповісти
А це взагалі просто звиздець.
Скільки неадекватів збудилися, що в Україні є Конституція і що вона базується на всьому, що стосується людини.
У їх хворі уяві, людина це ніхто.
Якісь малороси чи може кацапські боти.
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10.07.2025 18:37 Відповісти
Права на паузі - не переймайся. Працюють тількі обов'язки.
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10.07.2025 19:20 Відповісти
давно на пеньках голосив?
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10.07.2025 18:22 Відповісти
Знов виліз черговий дрищ понити за свої "права" здохнути рабом! Про конституційний обов'язок захищати Батьківщину шось забувся написати? Ну біжи до кацапів, вони твої права відстоять пляшкою в дупу!
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10.07.2025 18:33 Відповісти
"Освіта: Київський національний авіаційний університет, факультет журналістики." Яка ж там журналістика в авівції? Чи яка авіація в журналістиці?
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10.07.2025 18:35 Відповісти
Тнд саме, як в КПІ хімики та спортсмени
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10.07.2025 18:43 Відповісти
"категорично відкинули" - поняли ? А вы !? Эх вы .
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10.07.2025 18:15 Відповісти
Що не так ? У статті описана ситуація. У вас є якісь факти проти, чи тільки брехня ??
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10.07.2025 19:06 Відповісти
Знову цей аферист святиня...тепер ти "військовий кореспондент" вже?
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10.07.2025 18:22 Відповісти
Печальна ситуція, бо я не вірю нікому. Угорці понятно, но і у нас зелена система бусіфікації. Що там насправді...
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10.07.2025 18:21 Відповісти
Блин! Каждую фразу из этого ответа можно на цитаты разобрать!!! 40 млрд американских денег нужно на поддержание штанов на 2026 год! А они еще "булькают" Сам дурак! Без денег( денежного содержания) речник Сухопутных войск год будет дурню булькать?
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10.07.2025 18:21 Відповісти
( пардон, денежного довольствия, обычно так было в армии, хотя сейчас, может, что то и поменялось!)
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10.07.2025 18:27 Відповісти
То він громадянин України, а друге це вже порушення закону!!! То ж який він громадянин угрів????
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10.07.2025 18:22 Відповісти
Запитай у Коломойського.
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10.07.2025 18:25 Відповісти
був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14.06.2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби;

менш ніж за тиждень, 24 червня Шебештень особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги, після чого його госпіталізували

Джерело: https://censor.net/ua/n3562601

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10.07.2025 18:27 Відповісти
Ну що ви. Категорично ж відкинули навіть не примусову мобілізацію, а припущення про примусову мобілізацію.
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10.07.2025 18:36 Відповісти
На фото доволі здорового вигляду чоловік до 50-и у власній, явно недешевій автівці.
Суб"єктивно, звичайно, менше х тим.
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10.07.2025 19:09 Відповісти
І явно не відмічався три рази в ТЦК ,як деякі свідомі громадяни...
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10.07.2025 19:15 Відповісти
Знаю здорового з виду з інвалідністтю з 3-х років, операцією на серці і інсультом в 29років.
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10.07.2025 19:21 Відповісти
Звідки ці всі болячки раптово беруться після спілкування з тцк? І зупинка серця, і епілепсія, і тромбоемболія. А раптова втрата свідомості - це як добрий день. І чомусь всі в синяках.
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10.07.2025 18:29 Відповісти
Відносно цього випадку - де про синці ??

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії, а ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство, в нього не виявили.
Джерело: https://censor.net/ua/n3562601
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10.07.2025 19:10 Відповісти
не була раптова втрата..
свідомості..
яка у таких може бути свідомість..
тоже видумали..

хіба що дупа в синяках..
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10.07.2025 19:15 Відповісти
ТЦК, а з ними у Сухпопутні війська вже настільки запи**ілися епілепсіями, серцевими недостатностями, службовими перевірками, про результати яких нікому нічого не відомо, що навіть якщо це і правда - їм всерівно ніхто не повірить. Про відношення до людей з їх сторони я взагалі мовчу. Вони себе дискредитували швидше і якісніше, ніж ворожа пропаганда могла уявити.
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10.07.2025 18:30 Відповісти
Тоді можна сказати що тцк працюють на русню, звідки тоді там так багато антимайданівців і беркутівців?
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10.07.2025 18:45 Відповісти
Якщо ви у ТЦК ніколи не були, звідкіля знаєте про антимайданівців і беркутівців ?

Яка маячня у голову прийшла - ту і написали ??
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10.07.2025 19:12 Відповісти
Сергій Воловик харківський ТЦКай побив вчителя.Антимайдановець,любитель срузького миру.З нього героя ліпили,я к завжди,але обісралися .Погугли,якщо не віриш.
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10.07.2025 19:33 Відповісти
Військовослужбовець ТЦК вдарив чоловіка у Харкові під час перевірки документів: почато розслідування Джерело: https://censor.net/ua/n3551633
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10.07.2025 19:35 Відповісти
Зкацапленим орбанівцям вірити, це як прутіна слухати, з 2014 році, про мішєбратіяв та Великий Договір-31 травня 1997 року, був підписаний Великий договір між Україною та Росією - Договір про дружбу, стратегічне партнерство і співробітництво.
Ну, треба ж мати, здоровий глузд щодо реалії !!!
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10.07.2025 18:32 Відповісти
Саме тому закон про подвійне громадянство - диверсія.
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10.07.2025 18:42 Відповісти
+100
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10.07.2025 19:13 Відповісти
Якщо він пішов в сзч то що, можна тепер вільно убивати? 76 відсотків ви за це в 2019 голосували?
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10.07.2025 18:44 Відповісти
орбан і хло його вбили..
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10.07.2025 19:18 Відповісти
Пішов в сзч тому його треба вбити?Навіть перестали брехати!
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10.07.2025 18:52 Відповісти
він сам себе вбив..
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10.07.2025 19:30 Відповісти
Схоже вже потрібно окрему ,щоденну колонку випускати - "Зашквари ТЦК" ,

і окремо книгу " "Казки та байки речників ТЦК та СП " в кількох томах
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10.07.2025 18:52 Відповісти
Там томів на тисячі кримінальної відповідальності тцк але "це не на часі"
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10.07.2025 19:35 Відповісти
Сподіваюся, нарешті наші придурки замисляться над подв. Громадянством. Замахаються потім судитися з іншими країнами, як тут образили "їхніх" громадчян
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10.07.2025 18:54 Відповісти
Зазначається, що менш ніж за тиждень, 24 червня Шебештень особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги, після чого його госпіталізували до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове із діагнозом "гостра реакція на стрес". А вже 6 липня чоловік помер.
-----------

Тонко
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10.07.2025 18:56 Відповісти
Як казав "найкращий друг радянських фізкультурників": Нет человека, нет проблем.
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10.07.2025 19:08 Відповісти
навіщо пішов в сзч..
жив би ще..
а орбан не мав би причин блокувати санкції ЄС ..
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10.07.2025 19:22 Відповісти
****** головне прокукурікати...
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10.07.2025 19:01 Відповісти
Угоців Закарпаття потрібно активніше відправляти на фронт, а то тільки права качають,
а якщо не хочуть, нехай чухають додому, може хоч трохи порозбігаються!
На росії, тих хто хоче бути громадянином та різний непотріб відправляють у першу чергу!
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10.07.2025 19:02 Відповісти
Тобто беручи до уваги зміст ваших слів - фронт то місце покарання ? І там місце для різного "непотребу" ?
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10.07.2025 19:14 Відповісти
Чуваку світить 435-1 Кримінального кодексу України,що передбачає відповідальність за образу честі і гідності військовослужбовця -Зневага до Збройних Сил України (ЗСУ)
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10.07.2025 19:20 Відповісти
фронт, не місце покарання,
для таких..,
це місце бути ближче до свого братішки хла..
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10.07.2025 19:24 Відповісти
Ну, весомые обоснования его смерти!!!
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10.07.2025 19:16 Відповісти
косив на мадяра дурачка..
в дурці - передоз..
все..

далі..
блокуються санкції ЄС ..
хло продовжує бомбити Україну ..
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10.07.2025 19:29 Відповісти
Після цього моменту зрозуміло, що брешуть.
"зафіксовано в офіційному акті службового розслідування"
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10.07.2025 19:27 Відповісти
 
 