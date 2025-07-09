Водій BMW вкусив поліціянта під час затримання у Києві: його доправили у ТЦК

У Києві патрульні поліціянти зупинили водія BMW, який перебував у розшуку ТЦК та СП. Під час затримання чоловік почав агресивно поводитися та вкусив одного з правоохоронців.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався ще 25 червня у Дарницькому районі столиці.

Як зазначається, тоді інспектори зупинили автомобіль BMW, водій якого проїхав на заборонний сигнал світлофора та мав закритий номерний знак на авто.

Перевіривши інформацію про водія, згідно з базами даних, патрульні встановили, що він перебуває в розшуку ТЦК та СП за ст. 210 (Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу) КУпАП.

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Правоохоронці повідомили про це громадянину, після чого він, за словами поліції, почав "нецензурно виражатися та агресивно поводитися".

Патрульні попередили, що чоловік буде затриманий. Однак під час затримання він "чинив спротив та вкусив поліцейського". Врешті його затримали, застосувавши фізичну силу.

Інспектори склали на чоловіка відповідні адмінматеріали, зокрема:

протокол затримання;

протокол за ст. 185 (Злісна непокора законній вимозі поліціянта) КУпАП;

винесли постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Керування транспортним засобом із закритим номерним знаком) КУпАП.

Затриманого доставили до Дарницького РТЦК.

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