Водій BMW вкусив поліціянта під час затримання у Києві: його доправили у ТЦК
У Києві патрульні поліціянти зупинили водія BMW, який перебував у розшуку ТЦК та СП. Під час затримання чоловік почав агресивно поводитися та вкусив одного з правоохоронців.
Про це повідомили у патрульній поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався ще 25 червня у Дарницькому районі столиці.
Як зазначається, тоді інспектори зупинили автомобіль BMW, водій якого проїхав на заборонний сигнал світлофора та мав закритий номерний знак на авто.
Перевіривши інформацію про водія, згідно з базами даних, патрульні встановили, що він перебуває в розшуку ТЦК та СП за ст. 210 (Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу) КУпАП.
Правоохоронці повідомили про це громадянину, після чого він, за словами поліції, почав "нецензурно виражатися та агресивно поводитися".
Патрульні попередили, що чоловік буде затриманий. Однак під час затримання він "чинив спротив та вкусив поліцейського". Врешті його затримали, застосувавши фізичну силу.
Інспектори склали на чоловіка відповідні адмінматеріали, зокрема:
- протокол затримання;
- протокол за ст. 185 (Злісна непокора законній вимозі поліціянта) КУпАП;
- винесли постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Керування транспортним засобом із закритим номерним знаком) КУпАП.
Затриманого доставили до Дарницького РТЦК.
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Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та
інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на
Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні
військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються
законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження
прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи
перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах
України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не
передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних
символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про військовий обов'язок і військову службу
Стаття 33. Загальні правила військового обліку
1. Військовий облік поділяється на облік призовників і облік військовозобов'язаних.
2. Загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку призовників
і військовозобов'язаних, контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності здійснює
Генеральний штаб Збройних Сил України. Функціонування системи військового обліку забезпечується
органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України, Національної поліції, центральними органами виконавчої влади, які
відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами
спеціального призначення, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.
3. Військовий облік усіх призовників і військовозобов'язаних ведеться за місцем їх проживання і
відповідно до обсягу та деталізації поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та
персональний.
4. Військовий облік військовозобов'язаних за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.
5. Військовий облік призовників і військовозобов'язаних ведеться в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо
виконання правил військового обліку
1. В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні органи
місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів,
незалежно від підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати
призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне
прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про
прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних.
2. Органи виконавчої влади, що здійснюють реєстрацію місця проживання чи перебування осіб,
виконавчі органи сільських, селищних, міських рад зобов'язані:
- здійснювати реєстрацію за місцем проживання або перебування чи зняття з реєстрації призовників,
військовозобов'язаних та резервістів лише в разі наявності в їхніх військово-облікових документах позначок
військових комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку або про перебування на військовому
обліку за місцем проживання або перебування;
- надавати районним (міським) військовим комісаріатам допомогу у прийнятті допризовників на
військовий облік, проведенні призову громадян на військову службу (збори), контролі за виконанням ними
правил військового обліку та виявленні громадян із числа призовників і військовозобов'язаних, які
порушують ці правила;
- надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що
ведуть військовий облік, відомості про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на
військовий облік.
3. Органи Національної поліції у встановленому законом порядку зобов'язані за зверненнями військових
комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, проводити розшук,
затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового
обов'язку, а також надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого
самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не
перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку.
4. Органи реєстрації актів громадянського стану зобов'язані в семиденний строк повідомити районні
(міські) військові комісаріати про зміну призовниками і військовозобов'язаними прізвища, імені та по
батькові, одруження (розлучення), випадки реєстрації смерті призовників або військовозобов'язаних та
вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інші дані.
5. Органи досудового розслідування зобов'язані в семиденний строк повідомити районні (міські)
військові комісаріати про призовників, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення, а суди - про призовників, кримінальні справи стосовно яких розглядаються судом, а також
про вироки щодо призовників і військовозобов'язаних, які набрали законної сили.
6. Посвідчення про приписку призовників, військові квитки військовозобов'язаних, засуджених до
позбавлення волі, обмеження волі або арешту, надсилаються судами до відповідних районних (міських)
військових комісаріатів.
7. Медико-соціальні експертні комісії зобов'язані в семиденний строк повідомити відповідні районні
(міські) військові комісаріати про призовників і військовозобов'язаних, яких визнано інвалідами.
8. Керівники лікувальних закладів під час проведення призову зобов'язані у триденний строк повідомити
відповідні районні (міські) військові комісаріати про громадян призовного віку, які перебувають на
стаціонарному лікуванні.
9. Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють
експлуатацію будинків, а також власники будинків повинні своєчасно подавати необхідні відомості про
призовників і військовозобов'язаних відповідним районним (міським) військовим комісаріатам, виконавчим
комітетам сільських, селищних і міських рад, на які покладено ведення обліку призовників і
військовозобов'язаних, стежити за виконанням призовниками і військовозобов'язаними правил військового
обліку, а також сповіщати їх про виклик до військових комісаріатів.
10. Призовники та військовозобов'язані в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця
проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади зобов'язані особисто в семиденний строк
повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку.
Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян України
1. Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також
підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни України,
винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць,
призову на строкову військову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів,
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а
також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть
відповідальність згідно із законом.
2. Районні (міські) військові комісаріати зобов'язані під час проведення приписки до призовних дільниць,
призову на строкову військову службу та проходження зборів ознайомити громадян України з їх правами та
обов'язками згідно з вимогами цього Закону.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про оборону України
Стаття 16. Завдання підприємств, установ та організацій і обов'язки їх посадових осіб у сфері
оборони
Підприємства, установи та організації усіх форм власності:
- виконують державні оборонні замовлення, в тому числі проводять наукові дослідження та виконують
розробки у сфері оборони, створюють і підтримують у готовності мобілізаційні потужності, зберігають
матеріальні цінності мобілізаційного резерву;
- здійснюють на договірних засадах виробництво і поставки Збройним Силам України, іншим військовим
формуванням, утвореним відповідно до законів України, та правоохоронним органам продукції, виконують
інші роботи, надають комунально-побутові та інші послуги, що не входять у державне оборонне замовлення;
- здійснюють згідно із законодавством заходи щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- забезпечують та беруть участь у здійсненні заходів цивільного захисту.
Посадові особи підприємств, установ та організацій усіх форм власності:
- виконують передбачені законодавством обов'язки у сфері оборони;
- сприяють забезпеченню ведення персонального військового обліку військовозобов'язаних і
призовників, їх підготовці до військової служби, призову на строкову військову службу, навчальні (або
перевірочні) та спеціальні збори і під час мобіліза
1. Громадяни зобов'язані:
з'являтися за викликом до військових комісаріатів (військовозобов'язані Служби безпеки України - за
викликом Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, військовозобов'язані
Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби зовнішньої розвідки України) для постановки на
військовий облік та визначення призначення на воєнний час;
надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше
майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-
рятувальній службі цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку,
встановленому законом.
2. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання
обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації, можуть
бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер.
Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні завдання (замовлення)
згідно з укладеними договорами (контрактами).
3. Під час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту на штати воєнного часу громадяни (крім тих, які проходять службу у
військовому резерві) зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів
у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або
розпорядженнях військових комісарів (військовозобов'язані Служби безпеки України - керівників органів, де
вони перебувають на військовому обліку, військовозобов'язані Служби зовнішньої розвідки України - за
викликом Служби зовнішньої розвідки України, військовозобов'язані Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту - керівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади, який
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту). Резервісти зобов'язані
з'явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять
службу у військовому резерві.
4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження
військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за
посадами, передбаченими штатами воєнного часу.
5. Призов громадян на військову службу (крім тих, що проходять службу у військовому резерві) під час
мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу,
здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати (військовозобов'язаних Служби
безпеки України - Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України,
військовозобов'язаних Служби зовнішньої розвідки України - Служба зовнішньої розвідки України,
військовозобов'язаних Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - відповідні органи управління
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
цивільного захисту). Резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації призивають командири
військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.
Військовозобов'язані та резервісти, які перебувають на зборах, у разі оголошення мобілізації
продовжують перебувати на зборах. За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу
командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України
Особливості проходження медичного обстеження військовозобов'язаними та резервістами під час
мобілізації, на особливий період визначаються Міністерством оборони України спільно з Міністерством
охорони здоров'я України.
6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється
зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.
Громадяни, які проходять державну військову службу та службу у військовому резерві у Збройних Силах
України, при виконанні обов'язків служби носять військову форму одягу, їм довічно встановлюються
законом військові звання. Порядок позбавлення військового звання визначається законом.
В умовах воєнного стану відповідно до закону допускається примусове вилучення приватного майна та
відчуження об'єктів права приватної власності громадян з наступним повним відшкодуванням їх вартості у
порядку та терміни, встановлені Кабінетом Міністрів України.
Громадяни України в установленому законом порядку можуть створювати громадські організації для
сприяння зміцненню оборони держави.
КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий
обов'язок і військову службу
Порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до
військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони
перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а
також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства
сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або
частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу
вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і на посадових осіб - від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності
Умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов'язаними і призовниками обліково-військових
документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату,
-
тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті або
частиною першою статті 210 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 211--1. Неявка на виклик у військовий комісаріат
Неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної
дільниці -
тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Стаття 211--2. Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до
призовних дільниць
Неподання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами
житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій, які здійснюють експлуатацію
будинків, власниками будинків, органами місцевого самоврядування, яким делеговано ведення первинного
обліку військовозобов'язаних і призовників, підрозділами по роботі з кадрами підприємств, установ,
організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щорічно в строки,
встановлені Міністерством оборони України, до відповідних районних (міських) військових комісаріатів
списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць,-
тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу
вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 211--3. Прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на
військовому обліку
Прийняття керівниками або іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних
сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на роботу (навчання) військовозобов'язаних і
призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, -
тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу
вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 211--4. Незабезпечення сповіщення військовозобов'язаних призовників про їх виклик у
військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці
Незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими
особами підприємств, установ,
Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом
осіб офіцерського складу
Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського
складу -
карається обмеженням волі на строк до трьох років.
Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією
Ухилення від призову за мобілізацією -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів
1. Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним
військовим комісаріатом, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
2. Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів -
карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк
до шести місяців.
ПРАВИЛА
військового обліку призовників і військовозобов'язаних
1. Призовники і військовозобов'язані повинні:
перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах,
за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих комітетах сільських,
селищних та міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського
обліку в дипломатичних установах України;
прибувати за викликом районних (міських) військових комісаріатів на збірні пункти, призовні дільниці у
строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або
розпорядженнях районних (міських) військових комісаріатів), для взяття на військовий облік та визначення
призначення на воєнний час, оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження
медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової
спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних;
не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у
воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу військового комісара районного (міського)
військового комісаріату, відповідних керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки;
проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями
комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районних (міських) військових
комісаріатів;
проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у
запасі;
особисто у семиденний строк прибувати до районних (міських) військових комісаріатів з паспортом
громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в
іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на
лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з
переїздом на територію іншого адміністративного району;
особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про
зміну їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і
посади;
негайно повідомляти районним (міським) військовим комісаріатам за місцем військового обліку про
втрату військово-облікового документа;
подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) військових комісаріатів документи, що
підтверджують право призовників на відстрочку від призову на строкову військову службу.
2. У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до
призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову
військову службу, визначеного указом Президента України.
3. Призовники і військовозобов'язані за порушення встановлених пунктами 1 і 2 Правил, а також за
порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну
підготовку та мобілізацію, умисне псування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності,
неявку за викликом до районних (міських) військових комісаріатів без поважних причин, за несвоєчасне
повідомлення обліковому органу, де перебувають на військовому обліку, даних про зміну їх сімейного стану,
стану здоров'я (після тривалого лікування хвороби та (або) хвороби, яка спричинила часткову (повну) втрату
працездатності), адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади притягуються до
адміністративної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні
правопорушення.
4. Керівники та посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, військових
частин, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми
власності, а також власники будинків за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову
службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за неподання до районних (міських)
військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за прийняття на
роботу призовників і військовозобов'язаних, які не перебувають на військовому обліку, незабезпечення
сповіщення призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до районного (міського) військового
комісаріату, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці, несвоєчасне подання
документів, необхідних для ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, та неподання
відомостей про призовників і військовозобов'язаних несуть відповідальність згідно із законом.
5. Громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією,
військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть адміністративну та кримінальну
відповідальність згідно із законодавством.