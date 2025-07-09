У Києві майже на рік обмежать рух вулицею Саперно-Слобідською і перекриють пішохідний міст. КАРТА

У Києві з 10 липня та орієнтовно до червня 2026 року перекриють рух пішохідним мостом через вулицю Саперно-Слобідську.

Про це повідомили в "Київавтодорі".

Рух транспорту вулицею Саперно-Слобідською також буде частково обмеженим.

Обмеження пов’язані з проведенням протиаварійних робіт на споруді, які виконуватимуть фахівці КП "Київавтошляхміст".

У цей час рух автотранспорту та пішоходів здійснюватиметься за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, погодженою з Управлінням патрульної поліції в місті Києві.

Перехід через вулицю Саперно-Слобідську влаштують наземним пішохідним переходом, а рух транспорту цією вулицею обмежуватимуть частково.

Раніше повідомлялося, що в Києві з 7 липня до кінця серпня 2025 року частково обмежили рух транспорту Солом'янською площею.

Наприкінці червня стало відомо, що в Києві за 655 млн грн замовили капітальний ремонт мосту біля станції метро "Осокорки" через проспект Миколи Бажана.