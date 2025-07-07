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У Києві до кінця літа обмежать рух на Солом’янській площі. КАРТА

У Києві до кінця літа обмежать рух на Солом’янській площі

У Києві з 7 липня до кінця серпня 2025 року частково обмежать рух транспорту Солом'янською площею.

Про це йдеться в повідомленні "Київавтодору".

Такі обмеження діятимуть через те, що буде провдитися ремонт ділянки покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом'янської.

У Києві до кінця літа обмежать рух на Солом'янській площі

Раніше повідомлялося, що за підсумками першого півріччя імпорт бітуму для ремонту та будівництва доріг в Україну збільшився на 27%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – до 39,4 тис. тонн.

Наприкінці червня стало відомо, що в Києві за 655 млн грн замовили капітальний ремонт мосту біля станції метро "Осокорки" через проспект Миколи Бажана.

Автор: 

дороги (1592) Київ (4737) ремонт (1502) транспорт (530)


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