У Києві до кінця літа обмежать рух на Солом’янській площі. КАРТА
У Києві з 7 липня до кінця серпня 2025 року частково обмежать рух транспорту Солом'янською площею.
Про це йдеться в повідомленні "Київавтодору".
Такі обмеження діятимуть через те, що буде провдитися ремонт ділянки покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом'янської.
Раніше повідомлялося, що за підсумками першого півріччя імпорт бітуму для ремонту та будівництва доріг в Україну збільшився на 27%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – до 39,4 тис. тонн.
Наприкінці червня стало відомо, що в Києві за 655 млн грн замовили капітальний ремонт мосту біля станції метро "Осокорки" через проспект Миколи Бажана.
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